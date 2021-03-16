البطاطس باللحمه المفرومه وسر الخلطة الخرافية اكله رهيبه 

البطاطس باللحمه المفرومه وسر الخلطة المعروف عنها انها صينية مميزة جدا ذات طعم رائع نقولها دائما في العزومات، والحفلات ودائما تناولها في شهر رمضان المعظم على المائدة في الإفطار، ولكن اغلب الاشخاص ليس لديهم الفكرة على تحضير طريقة صينية البطاطس باللحمة المفرومة ولكن يقوم في تحضيرها باللحمة المسلوقة ولكن اليوم سوف نسهل عليكم الكثير عندما نقوم بتحضير المقادير السهلة والبسيطة والتي تتواجد بصفة مستمرة داخل منزلك تابعي معي. البطاطس باللحمه المفرومه وسر الخلطة مقادير صينية البطاطس:- 500 جرام من اللحمة المفرومة.

20 جرام من الدقيق.

بصلة مبشورة.

ملعقة من الفلفل الأسود .

ملعقة من الملح.

نصف كوب من الزبدة.

أوراق الزعتر ورقتين.

2 كوب من الحليب.

بطاطس مقشرة و شرائح.. طريقة تحضير البطاطس باللحمة المفرومة في بداية الأمر يجب أن نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ثم نبدا بتحضير صينية ونقوم بوضع كمية من الزيت فى طاسة عميقة.

نضعها على النار ثم نقوم باضافة اللحم المفروم مع الفلفل.

والملح ونتركهم على نار متوسطة على الأقل لمدة سبع دقائق.

وعندما تنضج اللحمة نقوم بوضع ملعقة من الزبدة.

ثم نقوم بتحضير وعاء آخر ونضعه على النار.

ثم نقوم باضافة ملعقة من الزبدة مع ثلاث ملاعق من الدقيق ونقوم بخفقه جيدا.

ثم نقوم بوضع كمية من الحليب.

ولكن يفضل أن نستخدم المضرب اليدوي.

نضع ملعقة من الزعتر مع ملعقة من الملح والفلفل الأبيض.

أن تكوني في اضافه الجبن على هذا المزيج من البشاميل.

في الصينية البايركس نضع البطاطس الشرائح.

ثم ابدأ بأضافة اللحمة المفرومة المعصجة.

و قومي بتغطية اللحم باستخدام طبقة اخرى من البطاطس.

ونقوم بوضع كمية من البشاميل.

ثم ادخليها الفرن ولكن يفضل أولا أن تقوم بوضع نوع من الجبن على الوجه

أتركي المزيج من صينية البطاطس باللحم المفرومة لمدة 25 دقيقة في الفرن حتى تنضج تماما.

ثم نبدأ بإخراج نتناولها وهي ساخنه فهي ذات طعم نهائي وهي اكله رهيبة و شهية. صالة الراجحي للسيارات احصل على السيارة التي تحلم بها الوسوم

البطاطس باللحمه المفرومه وسر الخلطة المعروف عنها انها صينية مميزة جدا ذات طعم رائع نقولها دائما في العزومات، والحفلات ودائما تناولها في شهر رمضان المعظم على المائدة في الإفطار، ولكن اغلب الاشخاص ليس لديهم الفكرة على تحضير طريقة صينية البطاطس باللحمة المفرومة ولكن يقوم في تحضيرها باللحمة المسلوقة ولكن اليوم سوف نسهل عليكم الكثير عندما نقوم بتحضير المقادير السهلة والبسيطة والتي تتواجد بصفة مستمرة داخل منزلك تابعي معي. البطاطس باللحمه المفرومه وسر الخلطة مقادير صينية البطاطس:- 500 جرام من اللحمة المفرومة.

20 جرام من الدقيق.

بصلة مبشورة.

ملعقة من الفلفل الأسود .

ملعقة من الملح.

نصف كوب من الزبدة.

أوراق الزعتر ورقتين.

2 كوب من الحليب.

بطاطس مقشرة و شرائح.. طريقة تحضير البطاطس باللحمة المفرومة في بداية الأمر يجب أن نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية.

ثم نبدا بتحضير صينية ونقوم بوضع كمية من الزيت فى طاسة عميقة.

نضعها على النار ثم نقوم باضافة اللحم المفروم مع الفلفل.

والملح ونتركهم على نار متوسطة على الأقل لمدة سبع دقائق.

وعندما تنضج اللحمة نقوم بوضع ملعقة من الزبدة.

ثم نقوم بتحضير وعاء آخر ونضعه على النار.

ثم نقوم باضافة ملعقة من الزبدة مع ثلاث ملاعق من الدقيق ونقوم بخفقه جيدا.

ثم نقوم بوضع كمية من الحليب.

ولكن يفضل أن نستخدم المضرب اليدوي.

نضع ملعقة من الزعتر مع ملعقة من الملح والفلفل الأبيض.

أن تكوني في اضافه الجبن على هذا المزيج من البشاميل.

في الصينية البايركس نضع البطاطس الشرائح.

ثم ابدأ بأضافة اللحمة المفرومة المعصجة.

و قومي بتغطية اللحم باستخدام طبقة اخرى من البطاطس.

ونقوم بوضع كمية من البشاميل.

ثم ادخليها الفرن ولكن يفضل أولا أن تقوم بوضع نوع من الجبن على الوجه

أتركي المزيج من صينية البطاطس باللحم المفرومة لمدة 25 دقيقة في الفرن حتى تنضج تماما.

ثم نبدأ بإخراج نتناولها وهي ساخنه فهي ذات طعم نهائي وهي اكله رهيبة و شهية. صالة الراجحي للسيارات احصل على السيارة التي تحلم بها

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