نصائح لتثبيت الوزن احصلي على جسم ممشوق وصحي

يرغب العديد من الناس ويبحثون عن نصائح لتثبيت الوزن حيث تعد مرحلة تثبيت الوزن من أهم مراحل الحصول على جسم رشيق وصحي فالجميع يبذل جهداً كبيراً للتخلص من الدهون الزائدة لكن بمجرد من التخلص من هذا الوزن والوصول إلى الوزن المثالي قد يواجهون مشلكة في الحفاظ على هذا الوزن فتابعونا في هذا المقال لمعرفة أفضل الطرق لتثبيت الوزن وذلك وفقاً لرأي خبراء التغذية.

نصائح لتثبيت الوزن أهمية الرياضة والنظام الغذائي الصحي:

الكثيرون من أصحاب الوزن الزائد يحلمون بالحصول على جسم ممشوق وصحي خالي من الدهون الزائدة لذلك يقومون باتباع أنظمة غذائية قاسية ويحرمون أنفسهم من أنواع متنوعة من الطعام.

بعد شهور من الريجيم القاسي يخسر الجسم عدد كبير من الدهون ولكن قد يتفاجئ العديد بأن الوزن غير ثابت ويبدأ في الزيادة مرة أخرى أو يتوقف دون أن ينقص مجدداً.

أشار خبير التغذية يان برينتسهاوسن من الجامعة الألمانية للوقاية والإدارة الصحية أن أفضل طريقة لتثبيت الوزن ومنع ارتفاعه مرة أخرى هى عن طريق اتباع عادات صحية في الطعام وكذلك ممارسة التمارين الرياضية.

أشار خبير التغذية أيضاً أنه من المهم تدوين تلك التمارين الرياضية ومواعيدها وكذلك الوجبات اليويمية وذلك من أجل التذكير بتلك الوجبات وممارسة التمارين في نفس الوقت كل يوم بانتظام فهذا مفيد لتثبيت الوزن.

نصائح لتثبيت الوزن من خبراء التغذية:

أوضح خبراء التغذية أن السبب في تكوين الدهون مرة أخرى هي عدم استخدام الطاقة أو السعرات الحرارية المختزنة وعدم استغلالها في ممارسة التمارين وذلك لأن الطاقة المختزنة تتحول إلى دهون مرة أخرى مما يسبب زيادة الوزن من جديد.

من المهم أيضاً اتباع أنظمة غذائية مختلفة لأن اتباع نظام غذائي موحد لوقت كبير يسبب توقف خسارة الوزن.