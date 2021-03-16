بسكويت مقرمشات مالحة سناك خفيف بأطعمة مختلفة سهل جدا

بسكويت مقرمشات مالحة، المقرمشات من أفضل أنواع المسليات التي يرغب فيها الكثيرين من الكبار وخاصة الصغار التي يتم شراؤها من الخارج أو من المخابز، ولكننا اليوم سنعد لكم طريقة مثالية لعمل بسكويت مقرمشات المالحة في المنزل بدلا من شراءه حتى تضمني أنها نظيفة الصنع وبجوده عالية من صنع يديك، دون وجود قلق من جانب المكونات أو طريقة حفظ مقرمشات المالحة، كما أنها لها فائدة كبيرة للجسم بأنها تمده بالطاقة اللازمة له كما إنها مشبعة ومغذية، واستعدي معنا لعمل مجموعة من بسكويت سناك مالح خفيف وشهي سهل جدا والاستمتاع بها مع من تحبون.

المقرمشات بكل أنواعها من المسليات التي يحبها جدا الأطفال والكبار وإنها يجب أن تكون صحية ومفيدة للجسم، كما إن أسعارها مرتفعة الثمن ويوجد عدد من الأسر لا تتمكن من شراءها بكمية التي ترغب بها، لذلك جمعنا لكم أكثر من طريقة لعمل بسكويت مقرمشات مالح تناسل كل أفراد الأسرة.

نحتاج إلى كوب من دقيق الفاخر حوالي 150 جرام. ثلث كوب من الماء الدافئ حوالي 80 ملئ. نصف ملعقة صغيرة من السكر 2.5 جرام. نصف ملعقة صغيرة من خميرة فورية 2.5 جرام. ربع ملعقة صغيرة من الملح 1.5 جرام. ملعقتان كبيرتان من زيت نباتي حوالي 30 ملي. إثنين كوب من الماء حوالي 500 ملي. ملعقة كبيرة من بيكنج صودا حوالي 15 جرام. ملعقتان كبيرتان من الزبدة الطرية للدهن.

أولا سخني الفرن على حرارة عالية قبل تجهيز خليط مقرمشات مالحة، ثم في وعاء يتم وضع الماء الدافئ مع الخميرة والسكر.

وقلبي كل مكونات مع بعضها وتترك حتى تختمر بمكان دافئ لمدة خمس دقائق.

ثم في وعاء جاف وعميق يتم وضع الدقيق المنخول مع الملح ثم يضاف لهم الخميرة.

بعد التفاعل واعجني المكونات باليد حتى تحصلي على عجينة متماسكة.

لو أحتاج العجين إلى المزيد من الماء الدافئ يمكن إضافتها حتى الحصول على عجينة، ثم يدهن بالزيت من أعلى وأسفل.

وتغطى العجينة بقطعة من قماش النظيفة وتترك لمدة ساعة حتى تختمر في مكان دافئ وتعلو.

ثم تأخذ العجينة وتقطع إلى كرات صغيرة، يشكل تلك الكرات إلى خطوط طويلة رفيعة.

وتقطع تلك الخيوط إلى عيدان متساوية الحجم وتكون صغيرة واحضري صينية مبطنة بورق الزبدة.

ثم رصي قطع بسكويت ثم قومي بثني طرفي العيدان إلى الداخل، وثبتي طرفين في منتصف العود ثم ترص في الصينية.

وتترك تلك المقرمشات في مكان دافئ حتى تختمر لمدة خمس دقائق وتعلو وتكون مغطاه.

ثم على نار متوسطة يسخن 2 كوب من الماء ويترك حتى غليان ويضاف عليها بيكنج صودا.

وتقلب حتى يذوب تماما بالماء ثم ضيفي القليل من تك المقرمشات واتركيها لمدة نصف دقيقة حتى تعلو على سطح الماء.

ثم ارفعيها من الماء ورصيها مرة أخرى على صينية مبطنة بورق الزبدة، وكرري تلك الخطوة حتى تنتهي من كل مقرمشات التي لديك.

ثم احضري المقرمشات وادهني وجهها بالزبدة المذابة ورشي عليه القليل من الملح، أو يمكن رش عليها نكهة الجبن البودرة.

ثم تدخل الصينية الفرن الساخن لمدة 40 دقيقة حتى تأخذ لون ذهبي مقرمش.

ثم اخرجيها من الفرن مباشرة واتركيها حتى تبرد لمدة 10 دقائق ثم قومي بحفظها في علبة محكمة الغلق، ويكون لديك بسكويت مقرمشات مالحة سناك رائع.

تحتاج إلى كوب ونصف الكوب من دقيق. عدد 2 ملعقة كبيرة من النشا الأبيض. ملعقة صغيرة من الخميرة. ملعقة صغيرة من السكر. ملعقة صغيرة من الملح. نصف كوب من الزيت النباتي. نصف كوب من الماء الدافئ. نصف كوب من الحليب. للنكهات توابل المفضلة لديك.

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