طريقة عمل كيكة هشة بدون بيض سهلة ولذيذة

الكيكة أحد أفضل وأهم أنواع الحلويات الشائعة في الوطن العربي فهي من الحلويات المميزة المفضلة لدي الكثير لذلك ترغب كل سيدة في معرفة أفضل طريقة يمكنها من خلالها عمل كيكة هشة دون بيض في المنزل سهلة ولذيذة ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني طريقة سريعة ومميزة يمكنك من خلالها عمل كيكة هشة دون بيض بخطوات ومتطلبات تحضير بسيطة.طريقة عمل كيكة هشة بدون بيض
هناك انواع واشكال وطرق مختلفة لعمل الكيكة في المنزل وكل سيدة تكون لها الطريقة المفضلة والكيكة ذات النوع المفضل لها ومن أنواع الكيكة الشهيرة هي كيكة هشة بدون بيض فهناك الكثير لا يرغبون في وضع البيض علي الكيكة، وفي الخطوات التالية نوضح لكم كافة المقادير التي سوف تكوني بحاجة الي توافرها لكي تستطيع الحصول على كيكة شهية ولذيذة بأقل التكاليف.مكونات عمل كيكة هشة بدون بيض
- كوب واحد من الماء.
- ملعقتين صغيرتين من الخل.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- كوب من الطحين.
- كوب واحد سكر بودرة.
- ملعقة واحدة صغيرة من البيكنغ بودر.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنغ صودا.
- رشة ملح بسيطة.
- كريمة للتزين علي حسب الرغبة.
- احضري وعاء فارغ وضعي بة الماء والفانيليا والخل والزيت وقومي بتقليب المكونات مع بعضها.
- بعد ذلك قومي بوضع الطحين والبيكن بودر وبيكنغ الصودا والسكر والملح على المكونات المتواجدة في الوعاء.
- قومي بتحريك المكونات مع بعضها بشكل تدريجي وبطئ في البداية حتي يتم مزج كافة المكونات مع بعضها.
- احضري صينية الكيك وقومي بدهنها بالزيت أو الطحين وقومي بوضع الخليط في الصينية وادخليها في الفرن لمدة نصف ساعة (30 دقيقة).
- بعد ذلك قومي بإخراج الكيكة من الفرن واتركيها حتى تبرد وقومي بتقطيعها والاستمتاع بأحد أفضل الحلويات اللذيذة.
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الكيكة أحد أفضل وأهم أنواع الحلويات الشائعة في الوطن العربي فهي من الحلويات المميزة المفضلة لدي الكثير لذلك ترغب كل سيدة في معرفة أفضل طريقة يمكنها من خلالها عمل كيكة هشة دون بيض في المنزل سهلة ولذيذة ونقدم لكم في هذا الموضوع من خلال موقع ثقفني طريقة سريعة ومميزة يمكنك من خلالها عمل كيكة هشة دون بيض بخطوات ومتطلبات تحضير بسيطة.طريقة عمل كيكة هشة بدون بيض
هناك انواع واشكال وطرق مختلفة لعمل الكيكة في المنزل وكل سيدة تكون لها الطريقة المفضلة والكيكة ذات النوع المفضل لها ومن أنواع الكيكة الشهيرة هي كيكة هشة بدون بيض فهناك الكثير لا يرغبون في وضع البيض علي الكيكة، وفي الخطوات التالية نوضح لكم كافة المقادير التي سوف تكوني بحاجة الي توافرها لكي تستطيع الحصول على كيكة شهية ولذيذة بأقل التكاليف.مكونات عمل كيكة هشة بدون بيض
- كوب واحد من الماء.
- ملعقتين صغيرتين من الخل.
- ملعقة صغيرة من الفانيليا.
- نصف كوب من الزيت النباتي.
- كوب من الطحين.
- كوب واحد سكر بودرة.
- ملعقة واحدة صغيرة من البيكنغ بودر.
- نصف ملعقة صغيرة بيكنغ صودا.
- رشة ملح بسيطة.
- كريمة للتزين علي حسب الرغبة.
- احضري وعاء فارغ وضعي بة الماء والفانيليا والخل والزيت وقومي بتقليب المكونات مع بعضها.
- بعد ذلك قومي بوضع الطحين والبيكن بودر وبيكنغ الصودا والسكر والملح على المكونات المتواجدة في الوعاء.
- قومي بتحريك المكونات مع بعضها بشكل تدريجي وبطئ في البداية حتي يتم مزج كافة المكونات مع بعضها.
- احضري صينية الكيك وقومي بدهنها بالزيت أو الطحين وقومي بوضع الخليط في الصينية وادخليها في الفرن لمدة نصف ساعة (30 دقيقة).
- بعد ذلك قومي بإخراج الكيكة من الفرن واتركيها حتى تبرد وقومي بتقطيعها والاستمتاع بأحد أفضل الحلويات اللذيذة.
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