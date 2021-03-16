طريقة عمل الفطير المشلتت من الجلاش اللذيذ في المنزل بسهولة وبساطة

الفطير المشلتت من الجلاش ، يعتبر من الحلويات الفلاحي التي يقبل عليها الكثير من الصغار والكبار، تبحث الأمهات عن وصفة سهلة وسريعة لتحضيره في المنزل بكل سهولة، ويمكن حشوة الفراخ أو اللحمة أو القشطة أو الجبنة وغيرها من الحشوات، وهو من الحلويات المشهوره في مصر والوطن العربي، ويمكن تقديمها بجانب كوب الشاي أو اللبن، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الفطير المشلتت من الجلاش في أسرع وقت ممكن في المنزل.

مكونات الفطير المشلتت بالجلاش

يحتوي الفطير المشلتت بالجلاش على بعض من المكونات وهي كالتالي:-

لفة من الجلاش.

٢ علبة زبادي جاهزة.

نصف كوب من السمنة السائلة.

ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

علبة قشطة.

رشة من الملح.

رشة من السكر.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الفطير المشلتت من الجلاش كما يلي:-

تحضير إناء عميق ونضع به والسمنة والقشطة ما عدا ملعقة من القشطة نتركها جانباً، ونقلب جيداً. ثم نضيف رشة الملح ورشة السكر والبيكنج بودر ونقلب المكونات جيداً حتى يتجانس الخليط. نقوم بإحضار صينية وندهنها بالسمنة جيداً، وتحضر ورقتين من الجلاش ونضع نصفها في الصينية والنصف الآخر من بره الصينية، ثم ندهنها من الخليط السابق. وتكرر هذه الخطوات حتى الانتهاء ماعدا ورقة واحدة لتغطية الوجه. ثم قومي بتنزيل الورق من على الجوانب مع دهن كل ورقتين من الخليط بعد ذلك قومي بوضع الورقة على الوجه وندهنها بالخليط المتبقي بدهنها بملعقة القشطة. تسخين الفرن على درجة حرارة ٢٠٠ درجة مئوية. ندخل الصينية الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها لمدة ربع ساعة تقريباً تنضج وتأخذ اللون الذهبي. نخرج الصينية من الفرن ونغطيها بفوطة نظيفة، ونضعها في طبق تقديم وبالهنا والشفا.