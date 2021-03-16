السوفليه أشهر الحلوى الفرنسية حلو جداً ومناسب للمناسبات

السوفليه هي أحد أشهر الحلويات الفرنسية التي ارتبطت دائمًا بالتجمعات العائلية والمناسبات، حيث أنها عبارة عن كيكة خفيفة وهشة، ويعشقها الكبار والصغار معًا، وهناك العديد من الآسر تحرص على كثرة تواجدها في العزائم والأماكن التي تتواجد بها الأطفال خاصةً، بسبب مذاقها الشهي وطعمها اللذيذ إلى جانب قيمتها الغذائية الكبيرة التي تمنح الجسم ما يحتاجه من العناصر الغذائية المتعددة.

السوفليه أشهر الحلوى الفرنسية

هناك العديد من أنواع السوفليه المتنوعة مثل سوفليه الفانيلا، والفراولة، والشوكولاتة، والليمون، والتفاح. بالإضافة إلى ذلك أصبحت وصفة السوفليه تحضر كطبق من أطباق المقبلات المالحة مثل سوفليه البطاطس، وسوفليه السبانخ أيضًا، واليوم نستعرض معكم أسهل طريقة لتحضير سوفليه الشكولاتة في المنزل في وقت سريع ومكونات يسهل توافرها في أي منزل.

2 بيضة من الحجم الكبير.

5 بياض بيض.

ملعقة كبيرة من السكر العادي.

ملعقة كبيرة من بودرة الكاكاو.

ملعقة صغيرة من الدقيق الأبيض.

ملعقة كبيرة من الفانيلا السائلة.

125 ملليلتر من الحليب السائل.

125 غرام من الشوكولاتة الغامقة.

في البداية يتم خفق كلًا من الفانيلا مع السكر والبيض بالخلاط الكهربائي حتى يتكون مزيج كريمي متجانس.

بعد ذلك يتم إضافة بودرة الكاكاو والدقيق مع الاستمرار في التقليب، حتى تتجانس المكونات.

بعد ذلك يتم تحضير كريمة الحشو بوضع الحليب في وعاء على نار خفيفة حتى يغلي، ثم نضيف نصف كمية الحليب المغلي على مزيج البيض السابق نخفق بسرعة.

قومي بعد ذلك بإعادة المزيج إلى خليط البيض على النار مع متابعة الخفق المستمر حتى الغليان، ثم قومي بإضافة الشوكولاتة إلى كريمة الحشو ونحرك بهدوء حتى تذوب الشوكولاتة.

في وعاء آخر قومي بخفق بياض البيض مع السكر حتى يصبح كريمي، ثم أبدائي بإضافته فوق كريمة الحشو ونقلب بالملعقة من الأسفل إلى الأعلى بلطف.

بعدها قومي بصب الخليط في أكواب السوفليه ووضعه في الفرن على درجة حرارة 200 مئوية لمدة 200 دقيقة تقريبًا.

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مقادير عمل السوفليهطريقة تحضير السوفليه