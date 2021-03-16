أسهل طريقة لعمل البان كيك الهشة روعة لن تندمين عليها

نقدم لكم اليوم طريقة عمل البان كيك هشة ولذيذة لن تندمين عليها، ويعتبر البان كيك واحدة من أنواع الحلى اللذيذة والطيبة التي يحبها الصغار والكبار على الفطور، تابعي معنا للتعرف على وصفة عمل البان كيك بكل سهولة ويسر، تابعي معي للتعرف على مقادير عمل البان كيك سهلة ولذيذة وطيبة.

مقادير عمل البان كيك

حتى تستطيعي عمل بانكيك شهي ولذيذ ستحتاجين إلى المقادير التالية، كما أنك ستحتاجين إلى طبق عميق لتخلطي به المكونات، وستحتاجين إلى طاسة تيفال بالأضافة إلى مضرب، كما ستحتاجين إلى غلاف بلاسيتيكي (سلوفان)، وإليكي مقادير البان كيك.

1 كوب من الدقيق.

1 ملعقة كبيرة من البايكنج باودر.

نصف ملعقة صغير من الملح.

2 من البيض النيء.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

4 ملاعق كبيرة من السكر المطحون.

2 ملعقة كبيرة من الزيت النباتي.

1 كوب من الحليب.

قومي بوضع كوب الدقيق في الطبق.

قومي بإضافة ملعقة البايكنج بودر إلى الدقيق.

أضيفي نصف ملعقة صغيرة من الملح إليهم.

قومي بتقليب الخليط جيدا واتركيه حتى نحتاج إليه.

وفي طبق آخر قومي بتكسير البيضتين.

أضيفي للبيض نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

أضيفي 4 ملاعق كبيرة من السكر المطحون لهم.

قومي بخلط خليط البيض بالمضرب حتى يمتزج تماما.

أضيفي إلى الخليط السابق ملعقتي زيت نباتي كبيرة.

قومي تقليب الخليط جيدا بعد إضافة الزيت.

صبي كوب حليب على الخليط، ثم قومي بالتقليب جيدا.

وأضيفي خليط الدقيق إلى الخليط السابق.

وقومي بالتقليب ببطء بالمضرب حتى يمتزج الخليط تماما.

غطي الخليط بغلاف بلاستيكي واتركيه من نصف ساعة إلى ساعة.

بعد انقضاء المدة سخني طاسة تيفال وقومي بدهنها بالزيت بواسطة منديل.

قومي بإضافة العجين إلى الطاسة.

عندما تلاحظين خروج فقاقيع من العجينة ويبدء أن يقل عددها قومي بتقليبها على الجهة الأخرى.

خطوات عمل البان كيك

وهكذا تكوني قد حضرتي بان كيك هش وخفيف ولذيذ، ويمكنك إضافة له عسل النحل أو الشوكولاتة السائلة حسب الرغبة، واستمتعي بالبان كيك على الفطور، انتظرونا في المزيد من الوصفات والخلطات، صحة وعافية.