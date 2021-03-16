اعملي الكيكة الهشة جدا بدون حليب بطريقة سهلة واقتصادية

الكيك بدون حليب يعتبر من أشهر أنواع الكيك في جميع مطاعم دول العالم، لأنه يتميز برائحة شهية وطعم مختلف عن باقي الكيك، مما يجعل الصغار والكبار يعشقون تناوله بكثرة، ولكن بعض السيدات لا تعرف ما هي طريقة تحضير هذا الكيك، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل الكيك بدون حليب. طريقة عمل الكيك بدون حليب طريقة عمل الكيك بدون حليب المقادير: أربع بيضات.

2 كأس كبير من الطحين.

150 جرام من السكر.

كأس كبير من زيت الذرة.

ربع لتر من الماء.

30 جرام بيكنج باودر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا. طريقة التحضير: اخفقي البيض مع مقدار الفانيلا، والسكر جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي. ضيفي زيت الذرة والماء إلى خليط البيض، ثم اخفقي المكونات مرة أخرى، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي البيكنج باودر، ومقدار الطحين فوق خليط البيض بشكل تدريجي، ثم اخلطي جميع المكونات جيدا، حتى يتكون خليط كريمي. ضعي خليط الكيك في صينية خاصة بالكيك بعد دهنها بقليل من السمن. قومي بإدخال الصينية الفرن، ثم اتركيها لمدة ثلث ساعة على درجة حرارة منخفضة. طريقة عمل كيكة الأناناس بدون حليب طريقة التحضير:طريقة عمل كيكة الأناناس بدون حليب المقادير: 6 بيضات.

كوب كبير من شرائح الأناناس.

200 جرام من الطحين.

كأس كبير من عصير الأناناس.

100 جرام من زيت الذرة.

كوب صغير من السكر.

10 جرام بيكنج باودر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ربع كوب كبير من السكر. طريقة التحضير اخفقي الفانيلا، والسكر، ومقدار البيض جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. ضيفي زيت الذرة إلى خليط الفانيلا، ثم اخفقي المكونات لمدة ثلاث دقائق، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي عصير الاناناس والبيكنج باودر، ومقدار الطحين إلى خليط الفانيلا، ثم امزجي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط كريمي. ضعي ربع كوب السكر في وعاء حراري على نار منخفضة، حتى يتكون الكراميل. وزعي شرائح الأناناس أسفل قالب الكيك، ثم اسكبي فوقه الكراميل. اسكبي خليط الكيك فوق شرائح الأناناس، ثم ضعي القالب داخل الفرن لمدة 30 دقيقة على نار منخفضة. أسئلة المعيار الثالث الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بالسعودية 1442 طريقة التحضير الوسوم

الكيك بدون حليب يعتبر من أشهر أنواع الكيك في جميع مطاعم دول العالم، لأنه يتميز برائحة شهية وطعم مختلف عن باقي الكيك، مما يجعل الصغار والكبار يعشقون تناوله بكثرة، ولكن بعض السيدات لا تعرف ما هي طريقة تحضير هذا الكيك، لذلك سوف نقدم إليكم طريقة عمل الكيك بدون حليب. طريقة عمل الكيك بدون حليب طريقة عمل الكيك بدون حليب المقادير: أربع بيضات.

2 كأس كبير من الطحين.

150 جرام من السكر.

كأس كبير من زيت الذرة.

ربع لتر من الماء.

30 جرام بيكنج باودر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا. طريقة التحضير: اخفقي البيض مع مقدار الفانيلا، والسكر جيدا، بواسطة الخلاط الكهربائي. ضيفي زيت الذرة والماء إلى خليط البيض، ثم اخفقي المكونات مرة أخرى، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي البيكنج باودر، ومقدار الطحين فوق خليط البيض بشكل تدريجي، ثم اخلطي جميع المكونات جيدا، حتى يتكون خليط كريمي. ضعي خليط الكيك في صينية خاصة بالكيك بعد دهنها بقليل من السمن. قومي بإدخال الصينية الفرن، ثم اتركيها لمدة ثلث ساعة على درجة حرارة منخفضة. طريقة عمل كيكة الأناناس بدون حليب طريقة التحضير:طريقة عمل كيكة الأناناس بدون حليب المقادير: 6 بيضات.

كوب كبير من شرائح الأناناس.

200 جرام من الطحين.

كأس كبير من عصير الأناناس.

100 جرام من زيت الذرة.

كوب صغير من السكر.

10 جرام بيكنج باودر.

نصف ملعقة كبيرة من الفانيلا.

ربع كوب كبير من السكر. طريقة التحضير اخفقي الفانيلا، والسكر، ومقدار البيض جيدا، بواسطة المضرب الكهربائي. ضيفي زيت الذرة إلى خليط الفانيلا، ثم اخفقي المكونات لمدة ثلاث دقائق، حتى يتكون خليط متجانس. اسكبي عصير الاناناس والبيكنج باودر، ومقدار الطحين إلى خليط الفانيلا، ثم امزجي المكونات جيدا، حتى يتكون خليط كريمي. ضعي ربع كوب السكر في وعاء حراري على نار منخفضة، حتى يتكون الكراميل. وزعي شرائح الأناناس أسفل قالب الكيك، ثم اسكبي فوقه الكراميل. اسكبي خليط الكيك فوق شرائح الأناناس، ثم ضعي القالب داخل الفرن لمدة 30 دقيقة على نار منخفضة. أسئلة المعيار الثالث الرخصة المهنية للمعلمين والمعلمات بالسعودية 1442 طريقة التحضير

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