وصفة سحرية لتبييض الوجه وشد تجاعيد البشرة والنتيجة فورية

وصفة سحرية لتبييض الوجه وشد تجاعيد البشرة، العديد من الفتيات يسعى للحصول على بشرة صافية وخالية من العيوب، فلابد من العناية والإهتمام بالبشرة حتى تصبح بيضاء ومشدودة كبشرة الأطفال، وعادة ما تلجأ الفتيات إلى إستخدام كريمات التفتيح وشد التجاعيد للحصول على بشرة مشدودة وصافية، ولكن عادةً ما تكون بداخل تلك الكريمات مواد كيميائية قد تضر بالبشرة ولا تعتبر علاج لحل مشاكلها، هناك الوصفات الطبيعية الفعالة المغذية للبشرة سريعة المفعول تعطي نتائج فورية من أول إستخدام بالإضافة إلى يمكنك صنعها فى المنزل بكل أمان، تابعونا من خلال المقال للتعرف على الوصفة السحرية لتبييض الوجه وشد تجاعيد البشرة.

يجب مراعاة العديد من النصائح حتى الحصول على بشرة طبيعية لشد الوجه حتى لا تفقدي مرونة الوجه والكولاجين الموجود به، عليك بشرب الماء بكثرة والابتعاد عن التدخين وعن العوامل النفسية التي ترهق البشرة وعليك العناية بالبشرة بالماسكات الطبيعية والحصول على القسط الكافي من النوم.

ملعقة كبيرة من الزبادي.

ربع ملعقة صغيرة من السكر.

بياض بيضتين.

يحضر إناء صغير ثم يوضع فيه بياض البيض والزبادي والسكر ويتم مزجهم جيداً.

يغسل الوجه ثم يجفف ثم يوضع عليه الخليط ويترك على الوجه حتى يجف تماماً.

ثم يغسل الوجه بماء دافئ ويلاحظ النتيجة الفورية.

تكرر الوصفة مرة واحدة أسبوعياً للحصول على أفضل النتائج.

المكونات:

بياض بيضتين.

عدة قطرات من فيتامين E.