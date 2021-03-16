اعملي كفتة الأرز بكل سهولة وبأقل المقادير وانسي أنها تفك منك

تعتبر كفتة الأرز بدون صلصة أو بالصلصة من أشهى وأفضل الوجبات التقليدية التي يشتهر بها المطبخ المصري، لأنها تتميز برائحة شهية ومذاق لا يوجد مثله، ويمكن تحضيرها بطرق كثيرة، ولكن بعض السيدات لا يعرفون طريقتها بدون صلصة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كفتة الأرز بدون صلصة. طريقة عمل كفتة الأرز بدون صلصة طريقة عمل كفتة الأرز بدون صلصة المقادير: نصف كيلو من اللحم المفروم، سواء بقري أو جملي حسب الرغبة.

ربع كيلو أرز مصري.

كوب كبير من البصل المهروس.

100 جرام من البقدونس المهروس.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ثلث ملعقة كبيرة من الكمون.

زيت غزير للقلي.

ربع كيلو من مكعبات البطاطس.

2 ملعقة صغيرة من السمن. طريقة تحضير كفتة الأرز بدون صلصة قومي بغسل الأرز، ثم جففيه جيدا، اطحني مقدار الأرز بواسطة الكبة، حتى يصبح ناعما. ضيفي البقدونس ومقدار البصل إلى الأرز، ثم اخلطي المكونات لمدة 7 دقائق. اسكبي مقدار اللحم فوق خليط الأرز، ثم اخلطي المكونات حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي باقي المكونات إلى خليط اللحم ماعدا الزيت، ثم امزجي المكونات مرة أخرى. قومي بتشكيل الخليط على هيئة كرات أو أصابع حسب الرغبة. ضعي الزيت في مقلاة كبيرة، ثم ضعيه على نار متوسطة، حتى يسخن. ضعي كفتة الأرز بالزيت، ثم اتركيها حتى تنضج تماما، وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل كفتة الأرز بالبقسماط طريقة تحضير كفتة الأرز بدون صلصةطريقة عمل كفتة الأرز بالبقسماط المقادير 300 جرام أرز مصري نظيف.

ربع كوب كبير من الشبت المفروم.

ثلث كوب كبير من البقدونس المهروس.

100 جرام من الكزبرة المهروسة.

500 جرام لحم مفروم.

6 ملاعق صغيرة من الثوم المهروس.

كوب صغير من البصل المهروس.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

10 جرام من الشطة المجففة.

ربع ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

100 جرام من البقسماط الناعم.

زيت غزير للقلي. طريقة تحضير كفتة الأرز بالبقسماط قومي بطحن مقدار الأرز بواسطة الكبة. ضيفي مقدار اللحم وباقي المكونات إلى الأرز المطحون،ثم امزجي جميع المكونات مع بعضها البعض، حتى يتكون خليط متجانس يشبه العجينة. قومي بتشكيل خليط اللحم حسب الرغبة، ضعي الزيت في مقلاة كبيرة، ثم ضعيه على درجة حرارة مرتفعة. طريقة شحن شدات ببجي UC لربح 1600 شدة مجانا 2021 طريقة تحضير كفتة الأرز بالبقسماط الوسوم

تعتبر كفتة الأرز بدون صلصة أو بالصلصة من أشهى وأفضل الوجبات التقليدية التي يشتهر بها المطبخ المصري، لأنها تتميز برائحة شهية ومذاق لا يوجد مثله، ويمكن تحضيرها بطرق كثيرة، ولكن بعض السيدات لا يعرفون طريقتها بدون صلصة، لذلك سوف نقدم إليكم اليوم طريقة عمل كفتة الأرز بدون صلصة. طريقة عمل كفتة الأرز بدون صلصة طريقة عمل كفتة الأرز بدون صلصة المقادير: نصف كيلو من اللحم المفروم، سواء بقري أو جملي حسب الرغبة.

ربع كيلو أرز مصري.

كوب كبير من البصل المهروس.

100 جرام من البقدونس المهروس.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ملعقة صغيرة من الملح.

ربع ملعقة كبيرة فلفل أسود.

ثلث ملعقة كبيرة من الكمون.

زيت غزير للقلي.

ربع كيلو من مكعبات البطاطس.

2 ملعقة صغيرة من السمن. طريقة تحضير كفتة الأرز بدون صلصة قومي بغسل الأرز، ثم جففيه جيدا، اطحني مقدار الأرز بواسطة الكبة، حتى يصبح ناعما. ضيفي البقدونس ومقدار البصل إلى الأرز، ثم اخلطي المكونات لمدة 7 دقائق. اسكبي مقدار اللحم فوق خليط الأرز، ثم اخلطي المكونات حتى يتكون خليط متجانس. ضيفي باقي المكونات إلى خليط اللحم ماعدا الزيت، ثم امزجي المكونات مرة أخرى. قومي بتشكيل الخليط على هيئة كرات أو أصابع حسب الرغبة. ضعي الزيت في مقلاة كبيرة، ثم ضعيه على نار متوسطة، حتى يسخن. ضعي كفتة الأرز بالزيت، ثم اتركيها حتى تنضج تماما، وتصبح جاهزة للتقديم. طريقة عمل كفتة الأرز بالبقسماط طريقة تحضير كفتة الأرز بدون صلصةطريقة عمل كفتة الأرز بالبقسماط المقادير 300 جرام أرز مصري نظيف.

ربع كوب كبير من الشبت المفروم.

ثلث كوب كبير من البقدونس المهروس.

100 جرام من الكزبرة المهروسة.

500 جرام لحم مفروم.

6 ملاعق صغيرة من الثوم المهروس.

كوب صغير من البصل المهروس.

ملعقة صغيرة فلفل أسود.

10 جرام من الشطة المجففة.

ربع ملعقة كبيرة من البهارات المشكلة.

100 جرام من البقسماط الناعم.

زيت غزير للقلي. طريقة تحضير كفتة الأرز بالبقسماط قومي بطحن مقدار الأرز بواسطة الكبة. ضيفي مقدار اللحم وباقي المكونات إلى الأرز المطحون،ثم امزجي جميع المكونات مع بعضها البعض، حتى يتكون خليط متجانس يشبه العجينة. قومي بتشكيل خليط اللحم حسب الرغبة، ضعي الزيت في مقلاة كبيرة، ثم ضعيه على درجة حرارة مرتفعة. طريقة شحن شدات ببجي UC لربح 1600 شدة مجانا 2021 طريقة تحضير كفتة الأرز بالبقسماط

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