بذور الكتان للتخسيس هتخس 5 كيلو في يومين وطرق استخدامه بشكل صحي وسهل

بذور الكتان للتخسيس ، تعتبر نبات فرعوني استخدم قديماً في نسج الملابس، نبات الكتان يستخدم أسبوع بعد أسبوع ويحفظ في الثلاجة لمدة أسبوع فقط لا غير، يستخلص منه الزيت الحار المستخدم في وضعه علي أكلات، مثل الفول ويوضع علي الدهانات لأنه يثبت الدهانات علي الحائط بشكل أكبر وإليك في هذا المقال فوائد بذور الكتان وطرق استخدامه بشكل صحي وسهل.

بذور الكتان للتخسيس

أثبتت الدراسات العالمية بأن بذر الكتان يمتلك القدرة علي علاج 123 مرض مختلف، وإليك بعض الفوائد الذي يحتويها بذر الكتان علي الجسم :

بذر الكتان فعال جدا في علاج السمنة وخسارة الوزن ، عن طريق استخدم 30 جرام يوميا لمدة 12 أسبوع يقضي تماما علي السمنة، فقط استخدم ملعقة ونصف كبيرة مقسمة مع الثلاث وجبات الرئيسية .

، عن طريق استخدم 30 جرام يوميا لمدة 12 أسبوع يقضي تماما علي السمنة، فقط استخدم ملعقة ونصف كبيرة مقسمة مع الثلاث وجبات الرئيسية . 30 جرام من بذر الكتان يوميا لمدة سنة، تحسن من وظائف الكلي.

تساعد علي التقليل من تخثر الدم.

استخدام بذر الكتان لمدة 3 شهور يومياً تعالج جفاف البشرة لدي السيدات خاصة السيدات عند انقطاع الطمث أو الحامل أو من لديهم مشاكل في الغدة الدرقية.

لدي السيدات خاصة السيدات عند انقطاع الطمث أو الحامل أو من لديهم مشاكل في الغدة الدرقية. فعال في علاج الالتهابات وتضخم جفن العين

بذر الكتان مع فيتامين سي، فعال في علاج مرض فرط الحركة ونقص الانتباه لدي الأطفال.

علاج فعال للكبد الدهني، كما يؤثر العسل أيضا في علاج الكبد الدهني .

علاج فعال لتصلب الشريان الأورطى الأساسي؛ لتغذية الجسم ومنع مشاكل أضرابات القلب، فتعمل بذور الكتان علي الحفاظ علي الشرايين في جسم الإنسان.

يحتوي علي نسب عالية من مضادات الأكسدة.

يحتوي علي نسب عالية من الأوميجا3 .

تحسن من مستوي هرمون الاستروجين في جسم المرأة .

إليك فوائد خل التفاح للتخسيس وعلاج مشاكل البشرة بطريقة طبيعية.

طرق استخدام بذر الكتان بشكل صحي

يخطأ الكثير في الاستخدام الخاطيء لبذور الكتان؛ لذلك نقدم لكم طريقة تناول بذور الكتان بشكل صحي وكيفية ومدة الاحتفاظ به .

يمكنك إضافة بذور الكتان في وجباتك الغذائية مع السلطة .

أو تقومي بطحن بذور الكتان وتصفيها إلي كوب من الماء وتنتظري حتى تقوم بتفريغ الهلام الخاص بها، ثم تناوليها.

أو إضافتها إلي العصائر .

لا ينصح بتناولها بعد 3 أيام أو طحن كمية كبيرة والاحتفاظ بها وذلك؛ لتحقيق أقصي استفادة من فوائد بذور الكتان وزيوتها.