طريقة عمل صوص الشيكولاته لتزيين الكيك والحلويات بأقل التكاليف

طريقة عمل صوص الشيكولاتة لتزيين الكيك والحلويات، يعد صوص الشوكولاته من أكثر أنواع الصلصات التي تستخدم في تزيين وتغليف الكيك والحلويات بكافة أنواعها، يتميز صوص الشيكولاته بطعمه اللذيذ وقوامها الكريمي، يمكن تحضيره من خلال الشوكولاته البيضاء أو الشوكولاته الداكنة مع إضافه بعض المكونات إليه مثل السكر أو الكريمة، حيث تعتبر الشيكولاته عامة من الحلويات المفضلة لدى العديد من الأطفال والكبار تدخل الشيكولاته في صناعة العديد من الحلويات، وذلك بجانب فوائدها العديدة للجسم، والجدير بالذكر أن الشوكولاته مفيدة لعلاج الاكتئاب والحالات النفسية وخاصة لمن يعانون من المزاج السيئ، فأنها تعمل على تحسين المزاج والحالة النفسية للشخص، تابعونا للتعرف على طريقة عمل صوص الشوكولاته لتزيين الكيك والحلويات .

تعتبر صوص الشيكولاته أحد المكونات الأساسية لتزيين الكيك والحلويات، ويرجع ذلك لمذاقها اللذيذ حيث يمكن تحضيرها في المنزل بكل سهولة وبأقل التكاليف بدلاً من شرائها من الخارج.

المكونات:

2 ملعقة كبيرة من الحليب السائل.

ست مكعبات من الشيكولاتة.

ملعقة كبيرة كاكاو.

ملعقة كبيرة سكر بودر.

إصبع كامل من الزبدة.

يحضر إناء على نار منخفضة يوضع فيه السكر والحليب البودر ويتم تقليبهم جيداً، ثم إضافه الشيكولاته والكاكاو والزبدة ثم تخلط المكونات مع بعض حتى إذابتها بالكامل.

يترك المزيج حتى يتكثف قليلاً ويصبح قوامه متجانس .

يرفع من على النار و يستخدم لتزيين الحلويات والكيك والتورتات.

المكونات:

نصف كوب حليب بودر.

4 ملاعق كبيرة كريمة.

ملعقة صغيرة نسكافية.

ملعقة من السكر البودر.

أصبع زبدة.

نصف ملعقة من الفانيليا.