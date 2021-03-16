طريقة عمل بسكويت النشادر الهش بمكونات اقتصادية ومتوفرة فى مطبخك

طريقة عمل بسكويت النشادر، يعتبر بسكويت النشادر من الأكلات المميزة جدا والتي يقبل عليها الكثير من الأطفال وحتى الكبار، حيث يتكون هذا البسكويت من عدد بسيط من المكونات الشهية والبسيطة والتي تتوافر في كل منزل، ولا يقتصر هذا النوع من البسكويت على جمهورية مصر العربية فقط وإنما تقوم الكثير من دول العالم بصنع هذا البسكويت الشهي، تقوم الكثير من النساء وكذلك الفتيات بصنع هذا البسكويت والذي لا يأخذ وقتا على الإطلاق، وعادة ما يتم إعداد هذا النوع من البسكويت فى الأعياد والمناسبات المختلفة، لذلك عبر هذا المقال سنقدم إليكم أسهل طريقة لعمل بسكويت النشادر في البيت.

طريقة عمل بسكويت النشادر

مكونات بسكويت النشادر:

يتكون بسكويت النشادر من عدد بسيط جدا من المكونات والتي تحتوي على عدد كبير من المواد الغذائية التي لا يستطيع الجسم من الاستغناء عنها:

2 كوب كبير الحجم نسبيا من الدقيق الأبيض الناعم.

3 ملعقة كبيرة الحجم من الزيت النباتي أو السمنة.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا.

ملعقة واحدة كبيرة الحجم من النشادر.

كوب واحد صغير الحجم من اللبن.

بيضة واحدة فقط كبيرة الحجم.

نصف كوب صغير الحجم من السكر الأبيض الناعم.

نقوم في بداية الأمر بوضع السمنة أو الزيت النباتي في المضرب أو الخلاط الكهربائي ومن ثم تقوم بإضافة كلا من السكر والفانيليا والبيض، وبعد ذلك نعمل على خلط هذه المكونات حتى تمتزج مع بعضها البعض.

ثم نقوم بإضافة كلا من الدقيق وكذلك النشادر إلى هذا الخليط ومن ثم نقوم بخلطه جيدا من بعضه البعض، ونعمل على تشكيل العجينة إلى قطع صغيرة تشبه قطع البسكويت.

نقوم بوضعه في الصينية المخصصة له ومن ثم نضعها في الفرن حتى ينضج ويصبح قابل للطعام.

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خطوات تحضير بسكويت النشادر