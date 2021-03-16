طريقة عمل السوشي في المنزل علي الطريقة اليابانية

السوشي يحتل هذا النوع المميز من الطعام مكانة خاصة جدا لدي عشاقة، حيث يصنف من ضمن أرقي الأطباق المفضلة لدي عدد كبير من سكان اليابان ولاكن مع مرور الوقت أصبحت شهرة السوشي عالمية وحازت أنواع متعددة منة علي إعجاب الملايين من السكان حول العالم، وبالرغم من إختلاف مكوناتة و إختلاف طريقة تحضيرة عن إي طعام آخر، إلا أنة مميز جدا لدي محبية، ونعرض لحضراتكم الأن الأنواع المميزة من السوشي وخطوات أعدادة في المنزل.

مكونات السوشي وأشهر أنواعة

السوشي هو طعام ياباني شهير جدا، يتميز بقيمة غذائية عالية لقلة الدهون الموجودة بة وارتفاع المواد الغذائية الاخري مثل النشويات، البروتين، المعادن، الفيتامينات، ويتم تصنيف السوشي علي انة واحد من اغلي أنواع الطعام التي يستهلكها الإنسان، ومن الممكن تناول السوشي بإستخدام العصاة المخصص لذلك أو باليدين مباشرة وينصح بتناول القطع البيضاء أولا قليلة الحدية ثم تناول الألوان الغامقة الأكثر حدة، وينصح بغمس السمك في الصوص الجاني لطبق السوشي الرئيسي للحصول علي مذاق أقوي وهذا الصوص يسمي صويا صوص، ويعتبر الذواقة تناولة بدون صوص مطلاقا دليل علي تقدير وإدراك الطعم الحقيقي للطعام.

طريقة إعداد السوشي في المنزل

يصنع السوشي بعدد مختلف من الطرق ونعرض لحضراتكم أشهرها

يتم لف شريحة من السمك منزوع الجلد علي بعض من الرز المخلل.

يتم لف الأرز بشكل دائر داخل شريحة من ورقة رقيقة جدا من الأعشاب البحرية لإضافة نكهة مميزة ويتم حشو الأرز من الداخل ببيض السمك أو اللحوم الحمراء أو بعض من المأكولات البحرية.

من الممكن أن تكون حشوة السوشي أو الغطاء الخارجي نيئا ويمكن إستخدام بيض السمك النيئ أو رقائق رفيعة جدا من اللحم الأحمر.

يتم تناول السوشي مع الصوص المفضل وتوجد أنواع متعددة من الصوصات.