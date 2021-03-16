طريقة عمل بلح الشام المقرمش بالخطوات

يحتوي المطبخ العربي الشرقي الكثير من الحلويات والأكلات المميزة, ويعد بلح الشام من الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثير من العرب. بلح الشام الذي يمتاز باللون الذهبي يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية ونسبة عالية من السعرات الحرارية لتوليد الطاقة بالجسم. سوف نتعرف معا على الطريقة الصحيحة لتحضير بلح الشام بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات تحضير بلح الشام: كوب واحد كبير من الدقيق.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

كوب إلا ربع من الماء المفلتر جيدا.

ربع كوب من الزبدة أو الزيت.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ثلاث بيضات.

نصف ملعقة صغيرة الملح.

ملعقة نشا صغيرة. طريقة تحضير بلح الشام المقرمش: في قدر على النار، ضع الماء والزبدة “الزيت” وتركهم حتى الغليان.

امزجي بين كل من الدقيق والنشا والملح معا في وقت واحد مع التقليب المستمر حتى نحصل على العجينة الهشة غير المتماسكة.

نخلط الطحين مع النشا، والملح ونحركها جيداً ثم يترك لبضع دقائق.

إضافة البيض بشكل تدريجي للعجين، فبعد إضافة كل بيضة قوم بخلط المزيج جيدًا ليصبح متماسكا.

ضعي عجينة البلح الشام في كيس الحلويات ذي فتحة صغيرة في الحجم لتشكيل العجين.

يتم الضغط على كيس العجين برفق لعمل قطع من حبات بلح الشام ووضعه في الزيت.

انتظري حتى يتحول لونه الى اللون الذهبي.

يتم رفع بلح الشام من الزيت ويوضع في القطر البارد, ثم يتم تصفيته من القطر الزائد ثم يوضع في طبق التقديم. طريقة تحضير القطر: احضري وعاء على النار, وضعي فيه الماء والسكر وانتظري حتى الغليان.

أضيفي الليمون بعد عصره, مع رشّة الفانيليا, ثم يتم ترك المزيج لمدة دقيقتين الى ثلاث دقائق على نار متوسطة ثم رفعه عن النار.

يترك القطر حتى يبرد جيدا لوضع بلح الشام داخلة. براتب 2000 ريال تمويل شخصي سريع يصل إلى 3 مليون ريال لدى بنك الرياض مكونات تحضير بلح الشام:طريقة تحضير بلح الشام المقرمش:طريقة تحضير القطر: الوسوم

يحتوي المطبخ العربي الشرقي الكثير من الحلويات والأكلات المميزة, ويعد بلح الشام من الحلويات الشرقية التي يفضلها الكثير من العرب. بلح الشام الذي يمتاز باللون الذهبي يحتوي على الكثير من الفوائد الصحية ونسبة عالية من السعرات الحرارية لتوليد الطاقة بالجسم. سوف نتعرف معا على الطريقة الصحيحة لتحضير بلح الشام بالمنزل بخطوات سهلة وبسيطة. مكونات تحضير بلح الشام: كوب واحد كبير من الدقيق.

ملعقة واحدة كبيرة من النشا.

كوب إلا ربع من الماء المفلتر جيدا.

ربع كوب من الزبدة أو الزيت.

نصف ملعقة صغيرة فانيليا.

ثلاث بيضات.

نصف ملعقة صغيرة الملح.

ملعقة نشا صغيرة. طريقة تحضير بلح الشام المقرمش: في قدر على النار، ضع الماء والزبدة “الزيت” وتركهم حتى الغليان.

امزجي بين كل من الدقيق والنشا والملح معا في وقت واحد مع التقليب المستمر حتى نحصل على العجينة الهشة غير المتماسكة.

نخلط الطحين مع النشا، والملح ونحركها جيداً ثم يترك لبضع دقائق.

إضافة البيض بشكل تدريجي للعجين، فبعد إضافة كل بيضة قوم بخلط المزيج جيدًا ليصبح متماسكا.

ضعي عجينة البلح الشام في كيس الحلويات ذي فتحة صغيرة في الحجم لتشكيل العجين.

يتم الضغط على كيس العجين برفق لعمل قطع من حبات بلح الشام ووضعه في الزيت.

انتظري حتى يتحول لونه الى اللون الذهبي.

يتم رفع بلح الشام من الزيت ويوضع في القطر البارد, ثم يتم تصفيته من القطر الزائد ثم يوضع في طبق التقديم. طريقة تحضير القطر: احضري وعاء على النار, وضعي فيه الماء والسكر وانتظري حتى الغليان.

أضيفي الليمون بعد عصره, مع رشّة الفانيليا, ثم يتم ترك المزيج لمدة دقيقتين الى ثلاث دقائق على نار متوسطة ثم رفعه عن النار.

يترك القطر حتى يبرد جيدا لوضع بلح الشام داخلة. براتب 2000 ريال تمويل شخصي سريع يصل إلى 3 مليون ريال لدى بنك الرياض مكونات تحضير بلح الشام:طريقة تحضير بلح الشام المقرمش:طريقة تحضير القطر:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل بلح الشام المقرمش بالخطوات على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.