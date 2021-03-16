طريقة فطيرة الجبن بالزعتر بعجينة العشر دقائق سريعة وشهية وسهلة

طريقة فطيرة الجبن بالزعتر ، يمكنك عملها باستخدام عجينة العشر دقائق الشهيرة، والتي تمنحك عجين طرية وهشة وسهلة التجهيز، بالإضافة إلى المذاق الشهي لها، والذي يمتزج مع مذاق مكونات الفطيرة أو البيتزا، حيث تستخدم عجينة العشر دقائق، في عمل البيتزا الإيطالية الرقيقة الأصلية، إلى جانب عمل المخبوزات بنفس العجينة تقريبًا، فمن عجينة البيتزا الطرية الهشة، المعروفة بعجينة العشر دقائق، يمكنك عمل فطائر بدون فرن، وهي نفس العجين المستخدمة في طريقة صفيحة طرابلسية باللحم، وتتميز بأنها تمنحك سمكًا جيدًا لتشكيل العجين كيفما شئت، بالإضافة إلى أنها لن تتسبب لك في حدوث حموضة أو عسر بالهضم، مثل بعض العجائن الأخرى، التي يمكن أن تتسبب في حدوث حموضة عقب تناولها، بسبب مقادير ومكونات العجين.

طريقة عمل معجنات الجبنة والزعتر، بعجينة بيتزا العشر دقائق الشهيرة، تكفي في هذه الوصفة لستة أفراد، إلى جانب توافر مكوناتها في كل منزل، ومكونات فطير العشر دقائق، أو طريقة عمل صينية الجبنة والزعتر كالتالي:

3 كوب من الطحين.

2 كوب من الطحين.

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

2 كوب ماء دافئة.

كوب من الجبن الشيدر.

½ كوب من الزيت النباتي.

2 ملعقة كبيرة من السكر.

2 ملعقة كبيرة من الحليب البودر.

2 ملعقة كبيرة من الزعتر.

ملعقة كبيرة واحدة من زيت الزيتون.

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود المطحون.

رشة ملح ناعم.

أحضري وعاء عميق، وضعي به السكر والخميرة والحليب البودر، مع كوبين من الطحين والدقيق والمياه، ثم امزجي المكونات بهدوء حتى تحصلين على عجينة طرية وهشة. قومي بتغطية العجين واتركيها ترتاح في مكان مظلم، وذلك حتى تختمر قليلًا، وذلك لمدة عشر دقائق. أحضري الوعاء وبه العجين وأضيفي إليه الزيت، مع 3 أكواب من الطحين، واعجني مرة ثانية. سوف يصبح العجين متماسكًا بشكل واضح الآن، مثل عجينة البيتزا الهشة إذا كنت قد جربتيها من قبل، لابد أن تجدينها بنفس السمك والقوام. أحضري صينية الخبز، وادهنيها بقليل أو مسحة من الزيت، ثم افردي داخلها العجين بحيث تغطي الصينية كاملة. انثري الجبن الشيدر فوق عجين فطيرة الزعتر، مع الفلفل الأسود والزعتر . أدخلي صينية الخبز إلى الفرن، عند درجة حرارة 200 درجة مئوية، واتركيها ربع ساعة أو أكثر، حتىت تلاحظين أنها حصلت على لون ذهبي جميل. أخرجي فطيرة الزعتر الاخضر والجبنة من الفرن، واتركيها تبرد قليلًا وقطعيها وقدميها إلى أبنائك.