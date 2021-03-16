خلطة الطعمية المصرية السرية لهشاشتها عند القيام بعملها في المنزل

تعتبر الطعمية وجبة جميع المصريين لسهولة تحضيرها وسرعة إعدادها، ومن المطاعم التي يكثر الإقبال عليها وذات ربح مقبول لدى الجميع هي مطاعم الفلافل المصرية اللذيذة، وهذه الوجبة تقدم بجانب الفول وأنواع السلطات المختلفة والبطاطس المقلية والمخللات وغيرها، وتتكون من مكونات بسيطة منها الفول المكسور والكزبرة الخضراء والبقدونس والثوم والبصل وكثير من التوابل والبهارات المخصصة، وطريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة جداً بدلاً من شرائها جاهزة من المحلات، يمكن القيام بعملها بكمية كبيرة وتخزينها في الفريزر بطريقة صحيحة، وفي هذا المقال المختصر سوف نتعرف على مكونات الطعمية المصرية وطريقة تحضيرها في المنزل بكل بساطة من خلال موقع ثقفني. مكونات عمل الطعمية المصرية مكونات عمل الطعمية المصرية الطعمية المصرية الوجبة الاقتصادية المفضلة لدى الجميع والمكونات كالتالي: 3 أكواب من الفول المكسور.

10 فصوص من الثوم المفروم.

نصف كوب من البقدونس الأخضر.

حبة كبيرة من البصل المفروم.

نصف كوب من الشبت الأخضر.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء.

نصف كوب من السمسم.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.

نصف ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة من الشطة.

ملعقة من بهارات طعمية.

نصف ملعقة من البيكربونات.

ربع كوب من الماء.

زيت للقلي. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير طريقة تحضير الطعمية سهلة ولا يوجد أسهل منها وهي كما يلي: نغسل الفول جيداً ثم ننقعه في ماء دافئ لمدة ليلة كاملة. نقوم بتصفية الماء ثم نضع عليه الكزبرة الخضراء والثوم المفروم والبصل والشبت الأخضر والبقدونس الأخضر والملح والكزبرة الناشفة والشطة والكمون والبهارات، نقوم بعد ذلك بفرمها في المفرمة او الكبة. عند تكون عجينة متماسكة طرية نأخذ جزء منها على حسب الرغبة ثم نخزن الباقي منها في الفريزر. نخلط الجزء المطلوب من العجينة برشة من بيكربونات الصوديوم التي تجعلها هشة. نشكل العجينة على شكل أقراص صغيرة ونرش عليها سمسم ونضعها في زيت ساخن غزير، ونتركها في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي المحمر. فوائد مذهلة الثوم والليمون للتنحيف للحصول على وزن مثالي الوسوم

تعتبر الطعمية وجبة جميع المصريين لسهولة تحضيرها وسرعة إعدادها، ومن المطاعم التي يكثر الإقبال عليها وذات ربح مقبول لدى الجميع هي مطاعم الفلافل المصرية اللذيذة، وهذه الوجبة تقدم بجانب الفول وأنواع السلطات المختلفة والبطاطس المقلية والمخللات وغيرها، وتتكون من مكونات بسيطة منها الفول المكسور والكزبرة الخضراء والبقدونس والثوم والبصل وكثير من التوابل والبهارات المخصصة، وطريقة تحضيرها في المنزل سهلة وبسيطة جداً بدلاً من شرائها جاهزة من المحلات، يمكن القيام بعملها بكمية كبيرة وتخزينها في الفريزر بطريقة صحيحة، وفي هذا المقال المختصر سوف نتعرف على مكونات الطعمية المصرية وطريقة تحضيرها في المنزل بكل بساطة من خلال موقع ثقفني. مكونات عمل الطعمية المصرية مكونات عمل الطعمية المصرية الطعمية المصرية الوجبة الاقتصادية المفضلة لدى الجميع والمكونات كالتالي: 3 أكواب من الفول المكسور.

10 فصوص من الثوم المفروم.

نصف كوب من البقدونس الأخضر.

حبة كبيرة من البصل المفروم.

نصف كوب من الشبت الأخضر.

نصف كوب من الكزبرة الخضراء.

نصف كوب من السمسم.

نصف ملعقة من الملح.

ملعقة كبيرة من الكزبرة المطحونة.

نصف ملعقة من الكمون.

نصف ملعقة من الشطة.

ملعقة من بهارات طعمية.

نصف ملعقة من البيكربونات.

ربع كوب من الماء.

زيت للقلي. طريقة الإعداد والتحضير طريقة الإعداد والتحضير طريقة تحضير الطعمية سهلة ولا يوجد أسهل منها وهي كما يلي: نغسل الفول جيداً ثم ننقعه في ماء دافئ لمدة ليلة كاملة. نقوم بتصفية الماء ثم نضع عليه الكزبرة الخضراء والثوم المفروم والبصل والشبت الأخضر والبقدونس الأخضر والملح والكزبرة الناشفة والشطة والكمون والبهارات، نقوم بعد ذلك بفرمها في المفرمة او الكبة. عند تكون عجينة متماسكة طرية نأخذ جزء منها على حسب الرغبة ثم نخزن الباقي منها في الفريزر. نخلط الجزء المطلوب من العجينة برشة من بيكربونات الصوديوم التي تجعلها هشة. نشكل العجينة على شكل أقراص صغيرة ونرش عليها سمسم ونضعها في زيت ساخن غزير، ونتركها في الزيت حتى تأخذ اللون الذهبي المحمر. فوائد مذهلة الثوم والليمون للتنحيف للحصول على وزن مثالي

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