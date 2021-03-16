طريقة عمل خبز لفة الصوف بحشوة التمر بخطوات سهلة وبعجينة قطنية هشة وبألذ الوصفات

طريقة عمل خبز لفة الصوف ، يعد خبز لفة الصوف من المعجنات اللذيذة والشهية التي يعشقها الصغار والكبار، والتي تحظى بإقبال الكثير. كما أنه حاز على شهرة كبيرة مؤخرا في مواقع التواصل الاجتماعي. ويتميز بمذاقه الخرافي والروعة الذي لا مثيل له، وبشكله الجذاب، وبقيمته الغذائية العالية، نظرا لاحتوائه على التمر المعروف بفوائده الكثيرة، والذي يمد الجسم بالطاقة، ويقوي جهاز المناعة. كما يتميز ببساطة مكوناته، وبسهولة تحضيره. وتحرص ربات البيوت على إعداد طعام صحي وشهي ومفيد ومغذي لأفراد أسرتها، لذا تبحث عن طريقة تحضير خبز لفة الصوف لكي تحضره لأفراد أسرتها وإسعادهم ولما له من فوائد جمة. وهو يقدم على وجبة الفطور من أجل فطور صحي، وجسم مفعم بالحيوية والنشاط. كما أنه يعد بحشوات مختلفة، حلو وحادق. وسوف نقدم لكم متابعينا في هذا المقال من خلال موقع ثقفني مكونات خبز لفة الصوف وطريقة تحضيره بكل سهولة طعم ولا أروع.

مكونات خبز لفة الصوف

يتكون خبز لفة الصوف من مكونات سهلة وبسيطة تكسبه مذاقه الرائع واللذيذ، وغنية بالقيمة الغذائية، ومتوفرة في كل بيت، وهي كالآتي:

180 مل ماء دافئ.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

3 ملعقة كبيرة سكر ناعم.

455 جم دقيق.

2 بيضة.

ملعقة صغيرة فانيليا.

نصف ملعقة صغيرة بيكنج بودر.

ربع ملعقة صغيرة بيكربونات الصودا.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة.

55 جم زبدة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

مقادير الحشوة

350 جم عجوة تمر.

170 جم قشطة.

نصف ملعقة صغيرة قرفة.

نصف ملعقة صغيرة هيل.

مقادير الوجه

صفار بيضة.

2 ملعقة كبيرة حليب.

طريقة التحضير

قم باتباع هذه الخطوات لتحصل على طريقة تحضير خبز لفة الصوف بخطوات سهلة وبسيطة، وبطريقة شهية، وبدون مجهود كبير، وفي وقت قصير، وهي كالآتي:

نحضر حلة العجانة ونضيف إليها الماء الدافئ والخميرة الفورية والسكر الناعم ونخلطهم جيدا، ثم نغطي الوعاء ونتركه لمدة 10 دقائق لكي تتفاعل الخميرة.

ثم نضيف إليها الدقيق والبيض والفانيليا والبيكنج بودر وبيكربونات الصودا والحليب البودرة والزبدة والملح، ثم نعجن جيدا حتى نحصل على عجينة طرية وناعمة.

ثم نضيف ملعقة صغيرة من الزبدة إلي العجينة نخلطها جيدا، ثم نلم العجينة ونضعها في وعاء مدهون بالزيت، ونغطيها بكيس نايلون مطبخ، ثم نتركها تختمر في مكان دافئ حتى يتضاعف حجمها.

ثم نحضر وعاء عميق ونضيف إليه عجوة التمر والقشطة والقرفة والهيل، ثم نعجنهم جيدا بالملعقة أو باليد في البداية، ثم بالمضرب الكهربائي لكي يتجانس الخليط.

ثم نفرغ الهواء من العجينة بعد اختمارها، ثم نكورها مرة أخري، ثم نقسم العجينة إلى خمس كرات.

ثم نفرد كل كورة بالشوبك على سطح مرشوش بالدقيق على شكل دائرة متوسطة، ثم نضع ملعقة كبيرة من الحشوة على نصف العجينة، ثم نقوم بعمل خطوط متقطعة على النصف الثاني من العجينة (كما في الصورة).

ثم نغلق العجينة على الحشوة ونلفها (كما في الصورة).

ثم نكرر نفس الخطوات حتى تنتهي كمية العجين.

ثم نحضر قالب مقاس 26 سم وقالب أصغر قليلا، ونضع فيهم ورق خبز، وندهنهم بالزبدة، ثم نضع ثلاثة من لفائف العجين في القالب الكبير، ونضع اللفائف الباقية في القالب الصغير (كما في الصورة).

ثم نغطي لفائف العجين ونتركهم يختمروا مرة ثانية لكي يتضاعف حجمهم.

ثم نحضر وعاء ونضيف إليه صفار البيضة والحليب ونخلطهم جيدا، ثم ندهن به وجه اللفائف بعد الاختمار.

ثم ندخل القوالب فرن مسخنة مسبقا على درجة حرارة 175 درجة مئوية لمدة 20 دقيقة في الرف الأسفل من الفرن.

ثم نخرج القوالب من الفرن بعد استوائها، ثم ندهن الخبز مباشرة بالقليل من الزبدة، ونغطيه ليظل طري.

ثم نقدم خبز لفة الصوف في طبق التقديم.

وبصحة وعافية.

فوائد التمر

يحتوي التمر على الكثير من الفوائد، ومن هذه الفوائد التالي:

تناول كل يوم سبع تمرات في الصباح الباكر لا يصيب الإنسان سم ولا سحر،(لقول الرسول صلى الله عليه وسلم من تصبح كل يوم بسبع تمرات عجوة لم يضره في ذلك اليوم سم ولا سحر) (رواه البخاري).

يعالج الإمساك، ويقي الإنسان من البواسير.

يخفض مستوى الكوليسترول في الدم، ويقي من تصلب الشرايين، فهو مفيد جدا لصحة القلب، نظرا لاحتوائه على الألياف الغذائية وعنصر البوتاسيوم والمغنيسيوم.

يساعد على خفض ضغط الدم، نظرا لاحتوائه على عنصر المغنيسيوم.

يعزز صحة الجهاز العصبي.

يعزز صحة الفم والأسنان.

يقي الإنسان من هشاشة العظام، نظرا لاحتوائه على الكالسيوم.

مضاد للالتهابات.

يساعد التمر في تقوية جهاز المناعة.

يعالج التمر الأنيميا، ويمد الجسم بالطاقة، حيث يحتوى على الحديد.