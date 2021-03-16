امور عليك القيام بها في يوم حصولك على لقاح فيروس كورونا، عن ذلك تحدثت عدد من المواقع الطبية و حتى القنوات الإخبارية نقلاً عن وزارات الصحة في كل دولة، ومنها وزارة الصحة السعودية التي نصحت بإتباع التالي بعد تلقي لقاح كورونا:

امور عليك القيام بها في يوم حصولك على لقاح فيروس كورونا:

على الشخص المتلقي للقاح كورونا أي كان نوعه مراقبة ظهور الأعراض الجانبية جيداً وتسجيلها فور ظهورها لمدة 7 أيام فور تلقي اللقاح.

مراقبة الشخص لنفسه حول حدوث توعك أو أي حالة صحية أخرى لمدة 3 أسابيع بعد تلقي اللقاح.

إتباع نمط حياة صحي و الابتعاد عن القلق والتوتر لتعزيز المناعة مثل تناول الطعام الصحي وشرب كمية كافية من السوائل وأهمها الماء والنوم لعدد ساعات كافية.

كما أكدت وزارة الصحة السعودية على أمور يجب إتباعها قبل تلقي لقاح كورونا وهي:

على الشخص إخبار الطبيب عند الشعور بأي حالة مرضية قبل تلقي اللقاح (مثل: ارتفاع درجة الحرارة) أو أي أعراض أخرى لتحديد إمكانية تلقي اللقاح مع وجود هذه الحالة.

على الشخص إخبار الطبيب التاريخ المرضي بالتفصيل وما إذا كان المريض يعاني من مرض مزمن (مثل: السكري أو ارتفاع ضغط الدم أو الربو) ومدى التحكم به والخطة العلاجية التي يتلقاها المريض في الوقت الحالي.

يجب على الشخص إخبار الطبيب حول حدوث أي رد فعل تحسسي مع أي من اللقاحات التي تلقاها المريض سابقا.

ومن جانب آخر هنالك أعراض جانبية شائعة يمكن أن تصيب من تلقوا اللقاح والتي تختلف في شدتها من مريض إلى آخر وهي:

الشعور بالتعب والصداع.

الألم في موضع الحقن.

آلام بالعضلات والشعور بالتوعك.

ارتفاع درجة الحرارة ورعشة بالجسم.

وحول كيفية التعامل مع تلك الأعراض نصحت وزارة الصحة السعودية بالتالي:

تناول الباراسيتامول لتخفيف الصداع وآلام العضلات وارتفاع درجة الحرارة والشعور بالتعب.

وضع كمادات باردة على مكان الحقن لتخفيف الألم والاحمرار والتورم في مكان الحقن إن وجد.

مراقبة الأعراض الجانبية وعند حدوث ما يثير القلق يجب التواصل مع مقدم الرعاية الصحية.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.