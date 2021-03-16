حضري فتة الدجاج السورية على الطريقة الشامية

تحتل الأكلات السورية والشامية شهرة واسعة في العديد من الدول العربية كما يمتاز المطبخ الشامي بالوصفات المتعددة والمتنوعة التي يعشقها الكثيرين ومع إنتشار المطاعم الشامية في معظم الدول العربية وتعرف الناس على مختلف الأطعمة الشامية التي لاقت قبول واسع من الناس بفضل المذاق الرائع التي تمتاز به لذلك تبحث الكثير من السيدات عن طرق تحضير الأكلات السورية الشامية في المنزل لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير فتة الدجاج السورية على الطريقة الشامية حيث تعد الفتة وجبة رئيسية غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم طريقة تحضير فتة الدجاج السورية طريقة تحضير فتة الدجاج السورية أولاً: المكونات عدد ثلاثة من صدور الدجاج.

حبة واحدة متوسطة الحجم من البصل مفرومة ناعم.

عدد أربع فصوص من الثوم المهروس.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الطحينة.

عدد اثنان كوب من الزبادي.

عدد ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

عدد واحد ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

مكعب مرق دجاج

زيت نباتي.

خبز مقطع مكعبات صغيرة. مكونات الأرز كوب واحد من الأرز البسمتي.

عود من القرفة.

عدد ثلاث حبات من الهيل.

فلفل أسود.

ملح.

زيت نباتي. ثانياً: طريقة التحضير يتم غسل صدور الدجاج وتنظيفها جيداً ونقعها في الخل. يتم عمل صوص الزبادي بخلط الطحينة والزبادي والثوم وعصير الليمون وتركه جانباً. نقوم بغسل الأرز ونقعه لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم شطف الدجاج المنقوع في الماء جيداً ونضع إناء على النار به القليل من الزيت وحبة البصل المفروم ونضع الفلفل الأسود والملح ونقلب قليلاً ثم نضع قطع الدجاج ونقلب ثم نغمره بالماء ونتركه يغلي ثم نقوم بتهدئة النار ونتركه حتي ينضج بعد ذلك نقوم بتقطيع قطع الدجاج إلى قطع صغيرة. نقوم بتصفية الأرز ونضع إناء على النار به القليل من الزيت ثم نضيف الأرز والبهارات ونقلب ثم نغمره بالمياه ونتركه حتي يغلي ثم نقوم بتهدئة النار وتركه حتي تمام النضج. في طاسة على النار نضع بها كمية مناسبة من الزيب ونقوم بتحمير قطع الخبز ونخرجه على ورق المطبخ حتي يصفي الزيت. في طبق مناسب الحجم للتقديم نقوم بوضع الخبز المحمص ونضع عليه القليل من مرق الدجاج الساخن ثم نضيف الارز ونضع القليل من المرق عليه ثم نقوم بوضع قطع الدجاج ونوزعها جيداً ثم نضيف صوص الزبادي وندخلها لدقائق قليل الفرن ثم نخرجها وتقدم بالهنا. بالخطوات طريقة التسجيل في تطبيق هنقرستيشن ذيبان الوسوم

تحتل الأكلات السورية والشامية شهرة واسعة في العديد من الدول العربية كما يمتاز المطبخ الشامي بالوصفات المتعددة والمتنوعة التي يعشقها الكثيرين ومع إنتشار المطاعم الشامية في معظم الدول العربية وتعرف الناس على مختلف الأطعمة الشامية التي لاقت قبول واسع من الناس بفضل المذاق الرائع التي تمتاز به لذلك تبحث الكثير من السيدات عن طرق تحضير الأكلات السورية الشامية في المنزل لذلك نقدم لكم من خلال هذا المقال طريقة تحضير فتة الدجاج السورية على الطريقة الشامية حيث تعد الفتة وجبة رئيسية غنية بالعديد من العناصر الغذائية التي يحتاج إليها الجسم طريقة تحضير فتة الدجاج السورية طريقة تحضير فتة الدجاج السورية أولاً: المكونات عدد ثلاثة من صدور الدجاج.

حبة واحدة متوسطة الحجم من البصل مفرومة ناعم.

عدد أربع فصوص من الثوم المهروس.

عدد ثلاث ملاعق كبيرة من الطحينة.

عدد اثنان كوب من الزبادي.

عدد ملعقتان كبيرتان من عصير الليمون.

عدد واحد ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

ملح حسب الرغبة.

مكعب مرق دجاج

زيت نباتي.

خبز مقطع مكعبات صغيرة. مكونات الأرز كوب واحد من الأرز البسمتي.

عود من القرفة.

عدد ثلاث حبات من الهيل.

فلفل أسود.

ملح.

زيت نباتي. ثانياً: طريقة التحضير يتم غسل صدور الدجاج وتنظيفها جيداً ونقعها في الخل. يتم عمل صوص الزبادي بخلط الطحينة والزبادي والثوم وعصير الليمون وتركه جانباً. نقوم بغسل الأرز ونقعه لمدة نصف ساعة. بعد ذلك يتم شطف الدجاج المنقوع في الماء جيداً ونضع إناء على النار به القليل من الزيت وحبة البصل المفروم ونضع الفلفل الأسود والملح ونقلب قليلاً ثم نضع قطع الدجاج ونقلب ثم نغمره بالماء ونتركه يغلي ثم نقوم بتهدئة النار ونتركه حتي ينضج بعد ذلك نقوم بتقطيع قطع الدجاج إلى قطع صغيرة. نقوم بتصفية الأرز ونضع إناء على النار به القليل من الزيت ثم نضيف الأرز والبهارات ونقلب ثم نغمره بالمياه ونتركه حتي يغلي ثم نقوم بتهدئة النار وتركه حتي تمام النضج. في طاسة على النار نضع بها كمية مناسبة من الزيب ونقوم بتحمير قطع الخبز ونخرجه على ورق المطبخ حتي يصفي الزيت. في طبق مناسب الحجم للتقديم نقوم بوضع الخبز المحمص ونضع عليه القليل من مرق الدجاج الساخن ثم نضيف الارز ونضع القليل من المرق عليه ثم نقوم بوضع قطع الدجاج ونوزعها جيداً ثم نضيف صوص الزبادي وندخلها لدقائق قليل الفرن ثم نخرجها وتقدم بالهنا. بالخطوات طريقة التسجيل في تطبيق هنقرستيشن ذيبان

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