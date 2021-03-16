طريقة عمل طاجن السمك بالصلصة الحمراء بطعم مختلف ومميز

يعد طاجن السمك ، من الأكلات اللذيذة التي تقدم على السفرة حيث اعتاد كثير من الناس تقديم السمك بقليه فقط، وتقديمه بجانب الأرز والسلطة، ولكن تقديم السمك مع الصلصة يعتبر تنوع في طريقة التقديم ويتميز بمذاق مختلف ومميز، يمكن إعداده بواسطة السمك الفيليه أو السمك العادي وهو من الأكلات اللذيذة والصحية التي يقبل عليها الكثير من الأشخاص، ومفيد جداً لمرضي القلب والسكر، وتعتبر مكوناته بسيطة جداً وطريقة تحضيره لا تأخذ وقت كثير، وبالنسبة لأسعاره فهي بسيطة وفي متناول الجميع فمن خلال كيلو واحد من السمك يمكن عمل طاجن لذيذ ويحتوي على فوائد مهمة للجسم، ومن خلال هذا المقال سوف نقدم لكم طريقة عمل طاجن السمك بالصلصة الحمراء بخطوات سهلة وبسيطة.

مكونات عمل طاجن السمك بالصلصة الحمراء

تعتمد مكونات طاجن السمك على التوابل وأيضاً من أهم مكوناته مايلي:ـ

لتتبيل السمك

كيلو سمك.

ملعقة كبيرة من الثوم المفروم.

ربع كوب من عصير الليمون.

ملعقة بقدونس مفروم.

ملعقة صغيرة كمون.

ملعقة صغيرة ملح.

طبق دقيق.

زيت للقلي.

لعمل الصلصة

2 كوب كبير من عصير الطماطم

بصلة متوسطة الحجم.

ملعقة من الكزبرة الجافة.

رشة ملح وكمون.

كوب ماء.

طريقة التحضير

تحضير طاجن السمك من الأمور البسيطة التي يمكن إعدادها في المنزل وهي كما يلي:ـ

يتم تنظيف السمك بطريقة جيدة بشقه من المنتصف وإخراج أحشائه وإزالة القشور، ثم غسله بالماء والملح وتقطيعه إلي أجزاء صغيرة، وبعد ذلك يتم تصفيته من الماء. لعمل التتبيلة يتم خلط المكونات مع بعضها البعض، وهي الثوم المفروم والكمون والملح والبقدونس وعصير الليمون داخل الخلاط الكهربائي، مع إضافة كوب صغير من الماء ويتم الخلط جيداً. توضع قطع السمك داخل إناء متسع ثم يسكب الخليط على السمك بحيث يغطيه تماماً، يحفظ الإناء داخل الثلاجة لمدة ساعتين حتي يكتسب طعم التتبيلة. بعدها توضع قطع السمك داخل الدقيق ثم تقلي في زيت غزير وساخن، ثم تترك داخل الزيت حتي تكتسب اللون الذهبي، ثم تصفي على ورق الطبخ للتخلص من الزيت.

طريقة عمل الصلصة

يتم تحضير الصلصة بوضع مقلاة على النار ويوضع بها القليل من الزيت، ثم يقطع البصل ويضاف إليها مع القليل من الملح نقلب البصل حتي يأخذ اللون الذهبي، ثم نضيف عصير الطماطم والكزبرة الجافة ورشة من الكمون، تترك الصلصة على النار حتي تُسبك، ثم نضيف إليها كوب من الماء ونتركها تغلي لمدة عشر دقائق ثم ترفع من على النار، يضاف نصف كمية الصلصة داخل الطاجن المستخدم لدخول الفرن، ثم توضع قطع السمك المقلية بعدها نضيف باقي كمية الصلصة، يدخل الطاجن الفرن على درجة حرارة عالية 250 درجة تقريباً حتي يأخذ لون التحمير الجميل، نخرجه ويقدم بجانب الأرز الأبيض وسلطة الطحينة ويزيين بشرائح الليمون بالهنا والشفا.