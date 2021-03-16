أفضل وصفة لتكثيف وتطويل الحواجب والرموش وتحفيز نمو الشعر في 3 أيام، يعد شكل الحواجب والرموش من العلامات الجمالية التي تميز أي فتاة عن الأخري، حيث أنه أصبحت الآن الحواجب الكثيفة والرموش الطويلة موضة تتبعها الكثير من الفتيات والسيدات لتبرز جمال العيون وتضفي علي الوجه إطلاله جذابة، مما يجعلها تستخدم الطرق المعروفة مثل جل الحواجب أو الأقلام لتحديد شكل وسمك الحاجب أو تركيب الرموش الاصطناعية لتعطي كثافة ومظهر رائع، وعلي الرغم من فعالية هذه الطرق لتمنحك المظهر المطلوب إلا أنها تسبب أضرار كثيرة وتساقط شعر الحواجب والرموش.

وصفة طبيعية مذهلة تمنحك تكثيف وتطويل للحواجب والرموش بسرعة خيالية

تكثيف الحواجب وتطويل الرموش من أكثر الأمور التي تهتم وتعتني بها الكثير من النساء، كما أنه تقوم بشراء مزيل مكياج مناسب لبشرتها حتي تتمكن من تنظيف الوجه بعد استعمال منتجات الحواجب أو الرموش، ولكن بدلاً من إنفاق الكثير من الأموال علي هذه المنتجات، يمكنك تحضير بعض الوصفات الطبيعية والتي تعطيك نفس النتيجة ولكن بشكل أكثر أمان وكذلك أسرع لتكثيف وإنبات شعر الحواجب وتطويل الرموش في وقت قصير.

وصفة زيت الزيتون البكر وفيتامين E لتكثيف الحواجب وتطويل الرموش وتحفيز نموهم

زيت الزيتون يحتوي علي نسبة عالية من فيتامين أ مما يساعد علي إنبات شعر الحواجب وتطويل الرموش بسرعة، كما يجعل نمو الشعر بشكل سريع ليجعلها كثيفة وسميكة، وزيت فيتامين E يساعد علي تحسين الدورة الدموية في شعر الحواجب والرموش، كما يزيد من نمو وإنبات الشعر ويمنحه تغذية لحواجب ورموش جذابة.

ملعقة كبيرة من زيت الزيتون البكر.

ملعقة كبيرة من زيت جوز الهند.

كبسولة فيتامين E.

ماسكارا قديمة ونظيفة.

قومي بمزج المكونات حتي تحصلي علي قوام مثل الكريم، وبعد ذلك قومي بتسريح الحواجب في اتجاه واحد والرموش من أسفل لأعلي.

تستخدم هذه الوصفة قبل النوم وتترك من الليل حتي الصباح، ثم يغسل الوجه بالماء الفاتر وسوف تلاحظي مدي كثافة وطول شعر الحواجب والرموش في أسرع وقت.

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مكونات وصفة تكثيف وتطويل الحواجب والرموش في 3 أيامطريقة تحضير الوصفة وكيفية تطبيقها لحواجب ورموش كثيفة وطويلة