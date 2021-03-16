لعشاق اللون البني الغامق خلطة صحراويه مذهلة لصبغ الشعر الأبيض

نقدم اليوم لكل زوارنا صبغه لشيب الشعر ظهور الشعر الأبيض يسبب الضيق والحرج للنساء لأنه يعتبر دليل على التقدم بالعمر لذلك تسعى المرأة دائما لظهور شعرها بصورة جذابة وأول الخطوات هو الإهتمام والعناية بالشعر والتخلص من الشيب وصبغ الشعر الابيض.

ومن المفضل أن تستخدم المرأة في ذلك الوصفات الطبيعية التقليدية لأنها لا تسبب الضرر بالشعر فإن استخدام مواد كيماوية قد يأتي بنتائج غير مرغوبة ونحن نقدم لكم في هذا المقال بعض من هذه الوصفات الطبيعية التي تعمل على صبغ شيب الشعر بسرعه.

خلطة لصبغ الشيب باستخدام القهوة

غسل الشعر بالقهوة أمر قد يبدو غريبا للبعض إلى أن النتائج التي تعطيها القهوة من لون رائع للشعر قد تغيير هذه النظرة.

المكونات

كوب من القهوة بما يعادل 5 ملعقة كبيرة.

كمية مناسبة من الماء في تغطية الشعر بالكامل.

غطاء الشعر.

الطريقة

قم بمزج القهوة في الماء الساخن ثم ارفعيه على النار واتركيه يغلي لمدة عشر دقائق.

انتظري حتى يبرد الخليط.

اغسلي الشعر بمنقوع الماء مع القهوة، ثم قومي بتغطيته جيدا واتركيه لمدة ساعتين.

اغسلي الشعر بالماء ورطبيها بالبلسم.

كرري ذلك مرتين كل أسبوع حتى تحصلي على اللون الأسود او البني الذي ترغبين فيه.

صبغة الأملا والحنة

بودرة الأملا لها فوائد تجميلية للشعر حيث أنها ترطبه وتنعمه وتعمل عليها فرده، كما تساعد الحناء في صبغ الشعر وتقويته.

المكونات

2 كوب من الماء.

3 ملعقة كبيرة من على الحناء.

1 ملعقة كبيرة من بودرة الأملا.

ملعقة كبيرة من الخل

2 ملعقة كبيرة من زيت الزيتون.

الطريقة

قومي في البداية بصنع معجون الحناء بخلط الحناء والماء والخل وزيت الزيتون ويوضع على النار حتى الغليان.

أضيفي بودرة الأملا إلى معجون الحناء.

وزعي هذه الصبغة على الشعر واتركيه ليجف ثم اغسليه.