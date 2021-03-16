وصفات صحراوية تبيض الوجه من أول مرة بمكونات منزلية طبيعية

وصفات صحراوية تبيض الوجه من أول مرة هو ما تحلم به السيدات للحصول على وجه أبيض كالثلج وذلك نظرًا لأن منتجات الصحراء بوجه عام تكون طبيعية وبالتالي فهي آمنة تمامًا على البشرة، ولذلك تتميز السيدات الصحراويات والبدويات بالوجه الأبيض الخالي تمامًا من الشوائب وكذلك لا توجد به أي آثار لأعرض الشيخوخة المبكرة على الوجه، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على أفضل وصفات صحراوية تبيض الوجه من أول مرة.

وصفات صحراوية تبيض الوجه من أول مرة

تتميز خلطة صحراوية تبيض الوجه من أول مرة بمكوناتها البسيطة والتي يمكن الحصول عليها بأسعار منخفضة، وهناك أكثر من خلطة صحراوية يتم استخدامها لتبييض الوجه ولعل من أهمها:

وصفة العسل الأبيض واللبن لتبيض الوجه من أول مرة

يعمل العسل على تغطية آثار الندبات والاسمرار الذي قد يصيب البشرة نتيجة التعرض للعوامل المختلفة، كما يقوم أيضًا بمد البشرة بالعديد من العناصر المفيدة ويتم استخدام خلطة تبيض الوجه عن طريق:

إحضار ملعقتان من عسل النحل الأبيض.

إحضار كمية مناسبة من اللبن الطازج.

طريقة الاستخدام

يتم خلط المكونات جيدًا لحين الحصول على خليط متجانس يمكن وضعه على الوجه ومن ثم يتم فرد الخليط على الوجه بالكامل مع تجنب وصوله إلى العينين ويترك لمدة ربع الساعة ومن ثم يتم غسل الوجه جيدًا بالماء البارد، ويمكن استخدام هذه الخلطة يوميًا دون قلق لأنها تحتوي على مواد طبيعية تمد البشرة بكل ما تحتاجه دون أي ضرر عليها، وتظهر نتائجها من أول استخدام.

خلطة البطاطس والزبادي لتبيض الوجه

يتم استخدام هذه الخلطة لتخليص البشرة من الهالات السوداء وكذلك زيادة بياض الوجه وكذلك تفتيح البشرة السمراء بصورة ملحوظة من أول استخدام، ويتم استخدامها عن طريق:

إحضار حبة واحدة من البطاطس.

ملعقة كبيرة من الزبادي الطازج غير المعلب.

ملعقة واحدة صغيرة من النشا.

طريقة الاستخدام

يتم سلق البطاطس جيدًا على النار ومن ثم تترك حتى تبرد ويتم تقشيرها وهرسها جيدًا وإضافة باقي المكونات لها ويتم بعد ذلك تطبيق الخليط على الوجه لمدة ربع ساعة ويتم إزالته ووضع الخليط مرة أخري وتكرر هذه العملية أربع مرات وفي كل مرة يترك لمدة ربع ساعة ومن ثم يتم غسل الوجه بالماء الفاتر لإزالة آثار الخليط ومن ثم بالماء البارد.