تفتيح البشرة بالطماطم في 5 دقائق فقط وبشرة أفتح درجتين على الأقل والسر فيتامين سي

تفتيح البشرة بالطماطم هو أحدث وأكثر الطرق الآمنة لتبييض البشرة، وعلى الرغم من أنه يمكنك تبييض بشرتك في المنزل باستخدام المقشرات وكريمات التفتيح الكيميائية إلا أنه قد تسبب بعض الأضرار للبشرة، وللحصول على نتائج آمنة ومضمونة يمكنك استخدام المواد الطبيعية التي سنخبركِ بها في السطور التالية، حيث أن وصفتنا اليوم لها تأثير فعال في إزالة النمش، وتبيض البشرة والتخلص نهائياً ومن أول استخدام من حروق الشمس.

تفتيح البشرة بالطماطم والشوفان

الوصفة سهلة جداً، ونتائجها ستظهر من أول استخدام، وهي كالتالي:

المكونات

3 ملاعق من دقيق الشوفان.

ثمرة طماطم مبشورة.

ربع ملعقة من عصير البنجر.

طريقة الاستخدام

قومي بمزج المكونات السابقة جيداً مع بعضها البعض حتى تحصلين على مزيج متجانس.

وزعي خليط الشوفان والطماكم على الوجه جيداً عكس اتجاه الجاذبية.

اتركيه لمدة نصف ساعة.قومي بإزالته من الوجه برفق، واغسلي الوجه بالماء الدافئ، وستلاحظين تفتيح فوري للبشرة.

فيتامين سي للوجه

للحصول على بشرة بيضاء لابد من تجنب التعرض لأشعة الشمس المباشرة، جيث أن تأثير الأشعة فوق البنفسجية ضار للبشرة بشكل كبير، فهو يعرقل عملية تفتيح البشرة ويسبب أيضًا مشاكل مثل الجفاف الشديد وظهور التجاعيد، فمثلاً عند تقشير البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة ستلاحظين تفتيح البشرة بشكل قوي، والسبب في ذلك هو قلة مستوى إنتاج الميلانين، وعادة ما تحتوي تركيبة ماسكات التبييض على أطعمة غنية بفيتامين سي، وذلك لدوره الفعال في تقشير البشرة والتخلص من خلايا الجلد الميتة وأيضاً تحفيز إنتاج الكولاجين مما يجعل البشرة شابة دائماً ولا تظهر عليها أي تجاعيد أو خطوط.

تبييض البشرة بالطماطم

يمكن تفتيح البشرة بالطماطم أيضاً عن طريق استخدام الطماطم مع السكر كمقشر قوي للبشرة إذا كنتِ في عجلة من أمرك، يمكنكِ استخدام نصف ثمرة من الطماطم مع ملعقتين من السكر، وتدليك الوجه جيداً، ثم يشطف بالماء.