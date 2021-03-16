طريقة تفتيح البشرة طبيعيًا من أول مرة بمنتجات آمنة 100%

طريقة تفتيح البشرة طبيعيًا هو ما يشغل بال الكثير من السيدات في كل مكان، حيث أن البشرة تتعرض للعديد من العوامل المختلفة التي قد تغير لونها منها أشعة الشمس الحارقة، أو آثار حب الشباب الذي يصيب الفتيات خلال فترة المراهقة، والعديد من العوامل الأخرى كالإرهاق والتوتر ويحتاج جميع الأفراد رجالًا ونساء الوصول إلى بشرة نقية خالية من العيوب عن طريقة خلطة تبيض الوجه سريعة، ومن خلال هذا المقال سوف نتعرف على طريقة تفتيح البشرة طبيعيًا.

طريقة تفتيح البشرة طبيعيًا

هناك أكثر من طريقة تفتيح البشرة طبيعيًا والتي يتم من خلالها استخدام مواد طبيعية من الأعشاب والنباتات المختلفة ومن أفضل هذه الطرق ما يلي:

البرتقال والكركم لتفتيح البشرة طبيعيًا

يتم استخدام البرتقال في العديد من الوصفات والخلطات الخاصة بالعناية بالبشرة وذلك لاحتوائه على خصائص متعددة تساعد على عملية تبييض الوجه بصورة كبيرة ويتم استخدامه كالآتي:

يتم إحضار ملعقتان من عصير البرتقال.

ملعقة صغيرة من مسحوق الكركم.

طريقة الاستخدام

يتم خلط المكونات وتقليبها جيدًا لحين الحصول على قوام متماسك ومن ثم يتم فرده على الوجه بالكامل مع تجنب ملامسته للعينين، ويترك على الوجه لمدة عشرون دقيقة وبعدها يتم غسل الوجه جيدًا بالماء ويمكن تكرار هذه الوصفة يوميًا دون قلق مع ضرورة عدم التعرض لأشعة الشمس أثناء استخدام هذه الوصفة.

الأرز واللبن لتفتيح البشرة طبيعيًا

يتميز الأرز بالعديد من الفوائد الهامة للبشرة والتي من شأنها حمايتها من أشعة الشمس الحارقة وكذلك اللبن يعمل على إمداد البشرة بالعديد من العناصر والفوائد بالإضافة إلى إمكانيته على تهدئة البشرة وجعلها تبدو أكثر بياضًا ويمكن استخدام هذا الخليط كالآتي:

إحضار نصف كوب من الأرز المطحون.

ثلاثة ملاعق كبيرة من اللبن الطازج.

طريقة الاستخدام

يتم خلط المكونات في وعاء مناسب حتى يتم الحصول على عجين متماسك يمكن وضعه على الوجه، يفرد العجين على الوجه ويترك لمدة ثلث الساعة، ومن ثم يتم غسل الوجه بالماء الدافئ ليساعد على تهدئة البشرة ويتم استخدام هذه الوصفة مرتين أسبوعيًا لضمان الحصول على أفضل النتائج الممكنة، مع العلم أن هذه الوصفة تناسب جميع أنواع البشرة دون أي ضرر.