التخلص من حبوب الوجه في يوم واحد بمكعبات الثلج والبقدونس

التخلص من حبوب الوجه في يوم واحد هو ما تطمح إليه كل فتاة تريد أن تستمتع ببشرة ناعمة بلا بقع أو حبوب، وهناك العديد من الطرق والعلاجات التي تساعد في التخلص من البثور والحبوب والبقع والندبات، إلا أنها قد تستغرق كثراً من الوقت والجهد، اليوم سنخبركم بوصفة طبيعية تماماً وسوف تلاحظون النتائج المبهرة من أول مرة، فوصفات التجميل وخبراء البشرة ينصحون باستخدام تلك الطرق دائماً.التخلص من حبوب الوجه في يوم
مكعبات الثلج هي الأكثر فعالية للتخلص من الحبوب، وطريقتها سهلة وبسيطة، ويمكن استخدامها وعمل كمية كبيرة منها والاحتفاظ بها في الفريزر، وهي كالتالي:
المكونات
- حزمة من البقدونس المطحون.
- ربع كوب ماء.
- ربع كوب ماء ورد.
طريقة الاستخدام
- قومي بطحن البقدونس، ويُضاف إليها 250 مل من الماء الساخن وتترك لمدة 30 دقيقة، ثم يضاف ماء الورد.
- قومي بوضع الخليط السابق في قوالب الثلج وقومي بتجميدها.
- امسحي وجهك بمكعبات الثلج والبقدونس يوميًا.
- بعد أسبوع من الاستخدام المستمر ستلاحظين اختفاء الحبوب نهائياً.
يتكيز خل التفاح بقدرته على تجديد خلايا البشرة وتطهريها وتعقيمها من البكتريا المسببة للحبوب، وكل ما عليكي فعله هو مزج ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح، مع 9 ملاعق كبيرة من الماء، ورجهم جيداً، ويوضع في بخاخ ويرش على الوجه ويترك لمدة دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء البارد.زيت شجرة الشاي للحبوب
تعد وصفة إكليل الجبل وشجرة الشاي من أفضل الوصفات التي تساعد في التخلص من حبوب الوجه في يوم واحد فقط، بل وتساعد في القضاء على الندبات وآثار الحبوب القديمة، وهي كالتالي:
المكونات
- ملعقة من زيت شجرة الشاي.
- ملعقة من اكليل الجبل المطحون.
- ملعقة من عصير الفراولة.
طريقة الاستخدام
- قومي بمزج جميع المكونات السابقة جيداً.
- وزعي الخلطة السابقة على الوجه واتركيها لمدة نصف ساعة ثم تشطف بالماء البارد.
- طريقة شحن شدات ببجي UC لربح 1600 شدة مجانا 2021
الوسوم
التخلص من حبوب الوجه في يوم واحد هو ما تطمح إليه كل فتاة تريد أن تستمتع ببشرة ناعمة بلا بقع أو حبوب، وهناك العديد من الطرق والعلاجات التي تساعد في التخلص من البثور والحبوب والبقع والندبات، إلا أنها قد تستغرق كثراً من الوقت والجهد، اليوم سنخبركم بوصفة طبيعية تماماً وسوف تلاحظون النتائج المبهرة من أول مرة، فوصفات التجميل وخبراء البشرة ينصحون باستخدام تلك الطرق دائماً.التخلص من حبوب الوجه في يوم
مكعبات الثلج هي الأكثر فعالية للتخلص من الحبوب، وطريقتها سهلة وبسيطة، ويمكن استخدامها وعمل كمية كبيرة منها والاحتفاظ بها في الفريزر، وهي كالتالي:
المكونات
- حزمة من البقدونس المطحون.
- ربع كوب ماء.
- ربع كوب ماء ورد.
طريقة الاستخدام
- قومي بطحن البقدونس، ويُضاف إليها 250 مل من الماء الساخن وتترك لمدة 30 دقيقة، ثم يضاف ماء الورد.
- قومي بوضع الخليط السابق في قوالب الثلج وقومي بتجميدها.
- امسحي وجهك بمكعبات الثلج والبقدونس يوميًا.
- بعد أسبوع من الاستخدام المستمر ستلاحظين اختفاء الحبوب نهائياً.
يتكيز خل التفاح بقدرته على تجديد خلايا البشرة وتطهريها وتعقيمها من البكتريا المسببة للحبوب، وكل ما عليكي فعله هو مزج ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح، مع 9 ملاعق كبيرة من الماء، ورجهم جيداً، ويوضع في بخاخ ويرش على الوجه ويترك لمدة دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء البارد.زيت شجرة الشاي للحبوب
تعد وصفة إكليل الجبل وشجرة الشاي من أفضل الوصفات التي تساعد في التخلص من حبوب الوجه في يوم واحد فقط، بل وتساعد في القضاء على الندبات وآثار الحبوب القديمة، وهي كالتالي:
المكونات
- ملعقة من زيت شجرة الشاي.
- ملعقة من اكليل الجبل المطحون.
- ملعقة من عصير الفراولة.
طريقة الاستخدام
- قومي بمزج جميع المكونات السابقة جيداً.
- وزعي الخلطة السابقة على الوجه واتركيها لمدة نصف ساعة ثم تشطف بالماء البارد.
- طريقة شحن شدات ببجي UC لربح 1600 شدة مجانا 2021
عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر التخلص من حبوب الوجه في يوم واحد بمكعبات الثلج والبقدونس على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.
كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.