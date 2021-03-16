التخلص من حبوب الوجه في يوم واحد بمكعبات الثلج والبقدونس

التخلص من حبوب الوجه في يوم واحد هو ما تطمح إليه كل فتاة تريد أن تستمتع ببشرة ناعمة بلا بقع أو حبوب، وهناك العديد من الطرق والعلاجات التي تساعد في التخلص من البثور والحبوب والبقع والندبات، إلا أنها قد تستغرق كثراً من الوقت والجهد، اليوم سنخبركم بوصفة طبيعية تماماً وسوف تلاحظون النتائج المبهرة من أول مرة، فوصفات التجميل وخبراء البشرة ينصحون باستخدام تلك الطرق دائماً.

التخلص من حبوب الوجه في يوم

مكعبات الثلج هي الأكثر فعالية للتخلص من الحبوب، وطريقتها سهلة وبسيطة، ويمكن استخدامها وعمل كمية كبيرة منها والاحتفاظ بها في الفريزر، وهي كالتالي:

المكونات

حزمة من البقدونس المطحون.

ربع كوب ماء.

ربع كوب ماء ورد.

طريقة الاستخدام

قومي بطحن البقدونس، ويُضاف إليها 250 مل من الماء الساخن وتترك لمدة 30 دقيقة، ثم يضاف ماء الورد.

قومي بوضع الخليط السابق في قوالب الثلج وقومي بتجميدها.

امسحي وجهك بمكعبات الثلج والبقدونس يوميًا.

بعد أسبوع من الاستخدام المستمر ستلاحظين اختفاء الحبوب نهائياً.

خل التفاح للوجه

يتكيز خل التفاح بقدرته على تجديد خلايا البشرة وتطهريها وتعقيمها من البكتريا المسببة للحبوب، وكل ما عليكي فعله هو مزج ثلاث ملاعق كبيرة من خل التفاح، مع 9 ملاعق كبيرة من الماء، ورجهم جيداً، ويوضع في بخاخ ويرش على الوجه ويترك لمدة دقيقة ثم يشطف الوجه بالماء البارد.

زيت شجرة الشاي للحبوب

تعد وصفة إكليل الجبل وشجرة الشاي من أفضل الوصفات التي تساعد في التخلص من حبوب الوجه في يوم واحد فقط، بل وتساعد في القضاء على الندبات وآثار الحبوب القديمة، وهي كالتالي:

المكونات

ملعقة من زيت شجرة الشاي.

ملعقة من اكليل الجبل المطحون.

ملعقة من عصير الفراولة.

طريقة الاستخدام

قومي بمزج جميع المكونات السابقة جيداً.

وزعي الخلطة السابقة على الوجه واتركيها لمدة نصف ساعة ثم تشطف بالماء البارد.