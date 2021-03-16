بطريقة رهيبة اقلي القرنبيط ومش هيشرب نقطة زيت وبطعم مقرمش ولذيذ

القرنبيط من الوجبات الهامة التي تكون سببا في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة اللازمة لبنائه وتكوينه، القرنبيط من أشهي الأكلات المصرية علي الإطلاق مايعوقه فقط هو أن الزيت يسبب الكثير من الأضرار حيث أن مرضى الكولسترول والدهون الثلاثية لا يستطيعون تناول القرنبيط المقلي ويبحثون دائما عن طريقة صحية وجيدة. طريقة قلي القرنبيط بدون ما يشرب زيت طريقة قلي القرنبيط بدون ما يشرب زيت المكونات واحد قرنبيط متوسط الحجم.

خمس بيضات.

كوب دقيق منخول صغير.

كوب من البقسماط المطحون الناعم.

كمون.

كمون مطحون.

كزبرة مطحونة.

فلفل أسود مطحون ناعم ملعقة صغيرة.

فلفل أبيض مطحون ناعم ملعقة صغيرة.

ملح أبيض مطحون ناعم.

ماء مغلي.

ربع كوب لبن صغير.

صينية.

خمس معالق زيت عباد الشمس.

أربع فصوص ثوم مفروم ناعم.

بقدونس مفروم ناعم.

شبت مفروم ناعم.

وعاء بلاستيك.

وعاء السلق.

معلقة خشبية طريقة التحضير نحضر الوعاء على النار نضع به الماء المغلي وملعقة من الكمون الغير مطحون وربع معلقة ملح أبيض صغيرة ويتم التقليب ثم نحضر القرنبيط بعد تنظيفه وغسله جيدا ونضعه حتى تتم مرحلة السلق.

يستغرق القرنبيط من ثلاث إلي أربع دقائق لكي تتم عملية السلق بعدها نأخذ القرنبيط ونضعه في مصفاه حتي يجف تماما من الماء.

نحضر وعاء بلاستيك ونضع به البيض واللبن والثوم المفروم الناعم والبقدونس المفروم الناعم والشبت المفروم الناعم والملح الأبيض.

والكزبرة المطحونة والكمون المطحون ونقوم بالتقليب جيدا بالملعقة الخشبية حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

ثم نضع الدقيق والبقسماط الناعم وباقي المكونات ونستمر في التقليب جيدا.

نحضر صينية ونضع بها خمس معالق زيت عباد الشمس.

نضع القرنبيط على البيض وباقي المكونات ونقلب بحرص حتي نتأكد من توزيع الخلطة على كل قطع القرنبيط.

نضع القرنبيط في الصينيه ثم في الفرن علي نار هادئة يستغرق من خمس إلى ست دقائق حتى تتم عملية التسوية.

يقدم ساخنا مع العيش البلدي. طريقة التحضير من أكثر الأطعمة اللذيذة والتي يتم تناولها كثيراً في فصل الشتاء هو القرنبيط، فهو يحتوي على عناصر غذائية مفيدة جداً تعمل على القضاء من الأمراض كالسرطان والإلتهابات، ولكن يوجد مشكلة في طريقة قليه نظراً لامتصاصه الزيت بكثرة، ولكن أصبح وجود طرق بديلة لطريقة قليه بدون ما يمتص الزيت مثل الطريقة المرفقة في هذا المقال. إجازات الموظفين الحكوميين في المملكة العربية السعودية الوسوم

القرنبيط من الوجبات الهامة التي تكون سببا في إمداد الجسم بالعناصر الغذائية الهامة اللازمة لبنائه وتكوينه، القرنبيط من أشهي الأكلات المصرية علي الإطلاق مايعوقه فقط هو أن الزيت يسبب الكثير من الأضرار حيث أن مرضى الكولسترول والدهون الثلاثية لا يستطيعون تناول القرنبيط المقلي ويبحثون دائما عن طريقة صحية وجيدة. طريقة قلي القرنبيط بدون ما يشرب زيت طريقة قلي القرنبيط بدون ما يشرب زيت المكونات واحد قرنبيط متوسط الحجم.

خمس بيضات.

كوب دقيق منخول صغير.

كوب من البقسماط المطحون الناعم.

كمون.

كمون مطحون.

كزبرة مطحونة.

فلفل أسود مطحون ناعم ملعقة صغيرة.

فلفل أبيض مطحون ناعم ملعقة صغيرة.

ملح أبيض مطحون ناعم.

ماء مغلي.

ربع كوب لبن صغير.

صينية.

خمس معالق زيت عباد الشمس.

أربع فصوص ثوم مفروم ناعم.

بقدونس مفروم ناعم.

شبت مفروم ناعم.

وعاء بلاستيك.

وعاء السلق.

معلقة خشبية طريقة التحضير نحضر الوعاء على النار نضع به الماء المغلي وملعقة من الكمون الغير مطحون وربع معلقة ملح أبيض صغيرة ويتم التقليب ثم نحضر القرنبيط بعد تنظيفه وغسله جيدا ونضعه حتى تتم مرحلة السلق.

يستغرق القرنبيط من ثلاث إلي أربع دقائق لكي تتم عملية السلق بعدها نأخذ القرنبيط ونضعه في مصفاه حتي يجف تماما من الماء.

نحضر وعاء بلاستيك ونضع به البيض واللبن والثوم المفروم الناعم والبقدونس المفروم الناعم والشبت المفروم الناعم والملح الأبيض.

والكزبرة المطحونة والكمون المطحون ونقوم بالتقليب جيدا بالملعقة الخشبية حتى تمتزج المكونات مع بعضها البعض.

ثم نضع الدقيق والبقسماط الناعم وباقي المكونات ونستمر في التقليب جيدا.

نحضر صينية ونضع بها خمس معالق زيت عباد الشمس.

نضع القرنبيط على البيض وباقي المكونات ونقلب بحرص حتي نتأكد من توزيع الخلطة على كل قطع القرنبيط.

نضع القرنبيط في الصينيه ثم في الفرن علي نار هادئة يستغرق من خمس إلى ست دقائق حتى تتم عملية التسوية.

يقدم ساخنا مع العيش البلدي. طريقة التحضير من أكثر الأطعمة اللذيذة والتي يتم تناولها كثيراً في فصل الشتاء هو القرنبيط، فهو يحتوي على عناصر غذائية مفيدة جداً تعمل على القضاء من الأمراض كالسرطان والإلتهابات، ولكن يوجد مشكلة في طريقة قليه نظراً لامتصاصه الزيت بكثرة، ولكن أصبح وجود طرق بديلة لطريقة قليه بدون ما يمتص الزيت مثل الطريقة المرفقة في هذا المقال. إجازات الموظفين الحكوميين في المملكة العربية السعودية

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