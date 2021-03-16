وصفة الكبسة السعودي على أصولها خطوة بخطوة بأبسط المقادير

وصفة الكبسة السعودي الكبسة تعتبر هي الأكلة الرسمية بالمملكة العربية السعودية منذ سنوات طويلة, انتشرت على مستوى العالم العربي بالعديد من الدول كجمهورية مصر العربية والكويت والأمارات العربية المتحدة وعمان وغيرهم الكثير، ذلك لمذاقها الرائع, وسهولة طهيها, ورائحتها الشهية، وقلة تكلفتها فبالتالي تستطيع جميع الفئات تحضير الكبسة في جميع الأوقات, المناسبات والغير مناسبات, واختلفت طرق تحضير الكبسة بين كبسة الدجاج, وكبسة اللحم, وكبسة الروبيان ومأكولات البحر أيضا.

وصفة الكبسة السعودي على أصولها السعودية الممتازة

أصل الكبسة السعودي هي كبسة الدجاج لذلك سنتحدث عنها اليوم تحتاج بعض المقادير للتمتع بمذاق الكبسة الأصلي وهي:

• دجاج: كيلو مقطع إلى قطع صغيرة.

• طماطم: ثلاث ملاعق كبيرة معجون وعصير ثلاث حبات طماطم.

• بهارات مشكلة: ملعقة كبيرة.

• ملح, فلفل أسود, قرنفل, هيل, عود قرفة, فلفل أخضر.

• أرز بسمتي: ثلاثة أكواب.

• زيت ذرة: نصف كوب.

• بصل: عدد حبتين بصل.

• ثوم: 4 فصوص.

طريقة تحضير الكبسة خطوة بخطوة

• نقوم بإحضار إناء مناسب للطهي ووضعه على النار, نضيف المادة الدهنية زيت الذرة.

• نقوم بإضافة كمية البصل والثوم المجهزة ونقلبهم سويا حتى اصفرار لون الخليط.

• الآن ضيفي عصير الطماطم ومعه معجون الطماطم إلى خليط البصل والثوم واتركيه حتى تمام النضج, ضيفي البهارات المذكورة وهي بهارات مشكلة, ملح, فلفل أسود, قرنفل, هيل, عود قرفة, فلفل أخضر.

• احضري قطع الدجاج المغسولة جيدا باستخدام الماء والخل والليمون والطحين للتخلص من رائحة الزفارة نهائيا, نضفيها إلى معجون الطماطم واغمريها بالماء المغلي, وغطي القدر حتى تمام نضج الفراخ.

• الآن نرفع الدجاج من القدر ونضيف مقدار الأرز البسمتي للمرقة في الإناء, ونضيف قليل من الماء المغلي إذا احتاجت كمية الأرز حتى تستوي جيدا. اخفضي درجة حرارة النار حتى تمام السواء.

• يمكنك في هذه المرحلة شوى الدجاج بوضعه في صينية وإضافة معجون الطماطم الممزوج بالملح والفلفل وقليل من الزيت على وجه الدجاج وتركه تحت الشواية حتى يأخذ لون الشوى المطلوب.

• أخيرا قدمي الأرز البسمتي وعليه قطع الدجاج المشوي وتمتعي بأجمل وجبة كبسة سعودي على الإطلاق.