طريقة عمل الزلابية المقرمشة بمذاق مميز وبأسهل المكونات في المنزل مع سر نجاحها

تبحث الكثير من ربات البيوت لمعرفة طرق عمل الحلويات البسيطة، وأهمها طريقة عمل الزلابية المقرمشة بالمذاق الأصلي لها، حيث أن الزلابية المصرية من أهم الحلويات البسيطة التي تعتبر حلوى شعبية تقليدية، وهي تنتشر بشدة في العديد من المناطق، وتعرف بالعديد من المسميات من بينها لقمة القاضي والعوامة واللقيمات، وجميعها تقدم بنفس الطريقة وبأبسط المكونات، وهي تعد من الحلويات البسيطة في الصنع والمكونات.

طريقة عمل الزلابية المقرمشة

تعتبر الزلابية من الحلويات الدسمة نظرًا لأنها تقلى في زيت غزير، ولأنها من الحلويات الغنية بالسكر لأنها توضع في شربات غزير لتحصل على القرمشة مع المذاق الطري :

ويمكن تحضير الزلابية بمكونات بسيطة وهي :

كوب واحد من الدقيق.

ربع كوب من الماء الدافئ.

معلقة صغيرة من السكر.

معلقة صغيرة من الخميرة الفورية.

نصف معلقة من النشا.

نصف معلقة من البيكنج بودر.

نصف معلقة من الملح.

كوبان من السكر.

كوب من الماء.

نصف ليمونة.

نصف معلقة من الفانيليا.

في إناء توضع المكونات الجافة مع بعضهم ثم تقلب جيدًا، وبعدها يضاف إليها الماء الدافئ تدريجيًا حتى الحصول على عجينة ثقيلة.

تغطى العجينة وتترك حتى تختمر في مكان دافئ.

في مقلاة عميقة يوضع بها زيت غزير للتحمير ويترك ليسخن.

يحضر طبق آخر ويوضع به القليل من الزيت، من أجل غمس المعلقة لعمل الزلابية.

تمسك العجينة بأحد اليدين وهي مغلقة، ويضغط عليها جيدًا لعمل كرات باستخدام المعلقة في اليد الثانية.

تغمس المعلقة في الزيت قبل أن تكرر الخطوات.

توضع الزلابية في زيت ساخن، وتقلب وتحمر نصف التحمير، ثم تخرج في مصفاة، وتترك لمدة عشر دقائق كي تبرد لكي تصبح مقرمشة.

تعاد الزلابية إلى الزيت مرة أخرى، لكي تكمل تحميرها، وبعدها تخرج من الزيت إلى الشربات البارد مباشرة.

مقادير شربات الزلابيةخطوات تحضير الزلابية المقرمشةسر نجاح الزلابية وقرمشتها

يرجع السر وراء نجاح الزلابية والقرمشة الخاصة بها إلى النقاط التالية:

يجب وضع النشا في المقادير لأن هذا يساعد على زيادة القرمشة من الخارج.

لابد من جعل القوام أثناء الخلط مطاطي، لأن هذا يساعد في نجاح القلي لها.

الاهتمام بمدة وطريقة التخمير، وتفريغ الهواء من العجين وتقليبه جيدًا، والتخمير لمدة نصف ساعة ثم قلب العجينة، وبعدها تخمر لمدة نصف ساعة أخرى.

تحمير الزلابية على مرحلتين، وبين كل مرحلة والثانية فاصل.