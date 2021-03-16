طريقة عمل الكيكة الاسفنجية الهشة اللذيذة في المنزل بسهولة وبساطة

الكيكة الاسفنجية العادية ، تعتبر من الحلويات التي يحبها الكثير من الصغار والكبار، وهي من الحلويات التي يمكن تقديمها على وجبة الإفطار مع كوب الشاي أو اللبن، وتبحث الأمهات على طريقة سهلة وسريعة لعمل الكيك ويكون هشة ولذيذ، ويمكن عملها بالكريمة أو الكراميل أو الفواكه وغيرها من طرق التزيين، وهي من الحلويات الهشة التي يمكن تقديمها في أعياد الميلاد وتزيينها، ويمكن وضع بها بدل الحليب عصير برتقال أو زبادي، وهي ذات مذاق رائع وشهية وجذاب، ويمكن عملها في شم النسيم والمناسبات الخاصة، وهي من الحلويات الغير مكلفة، وهي تمد جسم الأطفال بالطاقة والحيوية وتقوية المناعة لأنها تحتوي على نسبة قليلة من السكريات التي لا تخافي منها على صحة الأطفال، وسوف نتعرف متابعينا من خلال موقعنا ثقفني على أسهل طريقة لعمل الكيكة الاسفنجية العادية في المنزل بكل سهولة وبدون تكلفة خطوة بخطوة.

مكونات عمل الكيكة الاسفنجية

هناك بعض المكونات لعمل الكيكة الاسفنجية العادية وهي كالتالي:-

3 بيضات كبيرة.

كوب ونصف من السكر.

2 ملعقة صغيرة من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من البيكنج صودا.

رشة صغيرة من الملح.

كوب إلا ربع من الزبدة.

كوب وربع من الحليب السائل.

2 كوب من الدقيق الأبيض.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

طريقة التحضير

سوف نتعرف على طريقة تحضير الكيكة الاسفنجية العادية فى المنزل خطوة بخطوة كالتالي:-

تحضير إناء ونضع به الدقيق المنخول والملح والبيكنج صودا والبيكنج بودر وتقليب المكونات جيداً. تحضير إناء ونضع به البيض والسكر والفانيليا وتخفق المكونات جيداً حتى نحصل على قوام كريمي ومتجانس. نضيف بعد ذلك الزبدة مع الاستمرار في الخفق حتى تمتزج المكونات معاً. تسخين الفرن على درجة حرارة 200 درجة مئوية. نضيف خليط الدقيق السابق إلى البيض بالتدريج ونخفق ونضيف الحليب ونخفق حتى الحصول على قوام الكيك. تحضير قالب كيك وندهنها بالسمنة ونرش عليها القليل من الدقيق. نصب خليط الكيك في القالب وندخلها الفرن على درجة حرارة عالية ونتركها لمدة نصف ساعة تقريباً. نخرج القالب من الفرن ونتركها تبرد وتقطع وتقدم مع كوب الشاي أو اللبن بالهنا والشفا.