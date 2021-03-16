طريقة عمل الناتشوز في المنزل بطريقة لذيذة وشهية، تبحث من الأمهات طريقة عمل أشهى الأكلات في المنزل حتى تتمكن من تجهيز الأكلات الجديدة لعائلتها وبالتالي تكون التجهيز النشوز في المنزل بطريقة شهية ولذيذة وهي من الأكلات المفضلة لدى الكثير من الأشخاص وتعتبر من الأكلات المكسيكية المعروفة حول العالم كله، لهذا سوف نوضح لكم من خلال اليوم طريقة عمل الناتشوز الدجاج بالمكونات والخطوات المحددة.

طريقة عمل الناتشوز بالدجاج

المكونات للحشو، نصف كيلو من صدور الدجاج المخلية من العظم مقطعه الى مكعبات ونصف ملعقة من الفلفل الحار وملعقتين من الجبنه الشيدر المبشور وزيت الزيتون وشرائح بصل او 200 غرام من الجبنة الموتزاريلا وشرائح من الطماطم والزيتون الأسود وقليل من الملح والفلفل الأسود وهما ملعقة من بودرة الثوم وخبز الثوم التورتيا.

صوص الباربيكيو، ملعقة من طعام البابريكا وملعقة من الفلفل الأحمر والكمون والكركم وضع ملعقة من الثوم البودر وربع كوب من السكر البني وكوب كاتشاب ربع كوب من ماء الصنبور والخل ويفضل استخدام خل التفاح وملعقة من عجينة الثوم والفلفل الأسود الناعم وملعقة من صوص ورشيستر.

مكونات الصلصة الوردية ملعقتين من طعام المايونيز وملعقة من طعام الصوص الأحمر.

خطوات تحضير ناتشوز الدجاج

في الخطوة الأولى يتم تجهيز وعاء يوضع في قطع الدجاج واضافة الفلفل الاسود والملح وبودرة الثوم والفلفل الأحمر وتقليبها جيدا وتترك لمدة نصف ساعه أو ساعة على الاقل بعد ذلك يتم تسخين ثم وضع فيها زيت الزيتون ثم نبدأ بوضع الدجاج وتقليبه حتى ينضج ثم نضع صوص الباربكيو واضافة جميع التوابل ويتم تهدئه النار حتى ينضج الدجاج بعد ذلك يتم رفع الدجاج من على النار ويترك حتى يبرد.

في الخطوة التالية يتم تجهيز صينية ونضع فيها طبقات الناتشوز ثم نضيف عليها شرائح التورتيا ثم نقوم بوضع شرائح الطماطم والبصل ونصف كمية قطع الدجاج التي يقوم بتجهيزها ثم نضيف الجبن الشيدر وشرائح الزيتون ونضيف عليها الجبنه الموتزريلا ونقوم بتكرار هذه الطريقة حتى انتهاء الكمية وفي الخطوة الأخيرة نقوم بتغطيتها بالجبن الشيدر والموزاريلا ووضعها في الفر

، بعد تسخينه لمدة 15 دقيقة ثم تضغط تضغط لمدة 15 دقيقة حتى تذوب الجبنة وتختلط جميع المكونات مع بعضها بعد ذلك نقوم باستخراج الصينية من الفرن ونضيف عليها الجبنه الكريمي أو الزبادي ويمكن اضافة شرائح البقدونس مع الافوكادو ويتم تناولها بجانب صلصة بيكو دي جايو.