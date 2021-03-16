دهنه واحدة فقط من كريم الكولاجين تفتيح المناطق الحساسة وتحت الإبط لازم تعرفي الوصفة ممتازة

كريم الكولاجين تفتيح المناطق الحساسة وتحت الإبط ، مع التقدم في العمر والتعرض للكثير من العوامل الخارجية التي تضر البشرة والجسم، قد تحتاج لاستخدام كريم الكولاجين لتفتيح الجسم وإعطاء الحيوية لبشرتك من جديد، تعرف على الطرق وأهمية الكولاجين للبشرة والجسم .



وصفات كريم الكولاجين تفتيح المناطق الحساسة وتحت الإبط

من أجل تجديد خلايا الجسم أو للحصول علي بشرة ناعمة تستطيع استخدام كريم الكولاجين، ولكن في حالة رغبتك باستخدام الوصفات الطبيعية تستطيع استخدام الأقنعة المذكورة.

من الجدير بالذكر أن مادة الكولاجين يمكن الحصول عليها من الكثير من المكونات الموجودة بالمنزل بكل سهولة.

تمزج كمية العسل مع صودا الخبز وكمية مناسبة من الكريمة أو الحليب، وتكوين عجينة ناعمة منهم.

يوضع المزيج على البشرة لمدة نصف ساعة.

بعد ذلك يغسل الوجه بماء فاتر جيدًا، ويستخدم الكريم المرطب بعد ذلك.

يمزج بيض بيضة واحدة مع بضع قطرات من زيت أساسي، وقطع صغيرة من الخيار.

يتم تنظيف البشرة جيدًا ويوضع القناع على البشرة.

يترك لمدة ربع ساعة ويتم شطف الوجه بماء فاتر بعد ذلك.

قناع العسل وصودا الخبز لتفتيح الجسمقناع الخيار وبياض البيض لتفتيح الأماكن الحساسة

كريم الكولاجين لتفتيح الجسم

عند التقدم في السن تنخفض نسبة إنتاج الكولاجين في الجسم، وليس مع التقدم فقط بل مع عوامل كثيرة أخرى ومن أكبرها هو التعرض لأشعة الشمس باستمرار، فهي من ضمن العوامل التي تسبب انخفاض في إنتاج كولاجين البشرة.

لذا ينصح دائمًا باستخدام واقي الشمس لحماية البشرة من ضرر أشعة الشمس عند الخروج في الصباح الباكر، ولكن ماذا يجب عليك فعله بخلاف استخدام واقي الشمس؟

نقص إنتاج كولاجين البشرة يمكن التعويض عنه باستخدام العديد من الطرق:

تستطيع الحصول على حبوب وتناولها كمكمل غذائي للجسم.

استخدام كريمات التي تحتوي علي الكولاجين، أو سيرم امتصاصه من خلال البشرة.

أو استخدامه الكولاجين في وصفات طبيعية يمكن القيام بها أسبوعياً.

من المهم التعرف على فوائد الكولاجين للبشرة وهذا لمن لا يعلم فوائدة التي لا يمكن الاستغناء عنها.

يجعل البشرة لينة ومرنة.

يعمل على بنية البشرة من جديد وتجديد الخلايا الميتة.

مهم للحصول على بشرة نقية وناعمة كبشرة الأطفال.

يمكنك استخدام كريم الكولاجين لتفتيح الجسم مع الأقنعة التي تم ذكرها، للحصول علي نتيجة أفضل وتفتيح للبشرة بشكل أسرع.