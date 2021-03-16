طريقة عمل الفطير المشلتت بدون عجن وبدون فرد بطريقة عبقرية جداً

الفطير المشلتت من المعجنات الشرقية التي تقدم بعديد من الطرق المختلفة، ويوجد له عدية انواع منه بالسكر او بالجبن او الساده، وهو أكثر شهرة في بلاد الصعيد، ويوجد له فوائد كثيرة لجسم وهو من أشهر فطائر المطبخ المصري، ويعتبر الفطير المشلتت من أقدم أنواع الفطائر، وتعود أصوله إلي المصريين القدماء وهو عبارة عن رقائق عجين بحشوات متنوعة وسوف نتعرف على عمل الفطير المشلتت في هذا المقال. مكونات عمل الفطير المشلتت مكونات عمل الفطير المشلتت وسوف نتعرف علي مكونات العمل وهي كما يلي:- لفة من رقائق الجلاش الجاهز.

كوب من الزبادي.

كوب من القطة البلدي او المعلبة.

كوبة من نصف زبدة علي سمنة.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

معلقتين كبيرة من السكر.

ربع كوب من الحليب. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير الفطير المشلتت وهي كالاتي:- في بولة عميقة نقوم بإضافة نصف كوب من الزبادي علي كوب من القشطة البلدي أو المعلبة المتوفر عندك، كوبة من نصف زبدة علي نصف سمنة. ثم نقوم بإضافة معلقة صغيرة من البيكنج بودر علي معلقتين من السكر كبيرة ثم نقوم بوضع ربع كوب من الحليب ثم نقوم بالضرب بالمضرب اليدوي، كل المكونات مع بعض ودى الخلطة إلي هندهن بيها طبقات الفطير. نقوم بإحضار صينية مدورة مدهونة بقليل من الزبدة أو السمنة ثم نضع أول طبقة فيها من الرقائق ثم نقوم بدهن هذه الطبقة بالخليط، طبقة الرقائق إلى في الصينية يبقي نصفها في الصينية والباقي بره الصينية، وندهن من الخليط بنفس الطريقة في كل الطبقات الموجودة حتي تنتهي من جميع الطبقات. ابتدأ ارجع كل الأطراف الرقائق إلي الصينية وتدهن من نفس الخليط، سوف نترك طبقة رقائق واحده للوجه نقوم بوضعها علي وجه الصينية ثم ندهن الوجه بنفس الخليط، ومعه معلقة كبيرة الزبدة كدة تكون جاهزة عندي. نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 200 مئوية، توضع الصينية علي الشبكة حتي تنضج وتأخذ الون الذهبي و تترك حتي تبرد، وتقدم مع كوب من الشاي أو طبق من عسل النحل بالهنا والشفا. الوسوم

الفطير المشلتت من المعجنات الشرقية التي تقدم بعديد من الطرق المختلفة، ويوجد له عدية انواع منه بالسكر او بالجبن او الساده، وهو أكثر شهرة في بلاد الصعيد، ويوجد له فوائد كثيرة لجسم وهو من أشهر فطائر المطبخ المصري، ويعتبر الفطير المشلتت من أقدم أنواع الفطائر، وتعود أصوله إلي المصريين القدماء وهو عبارة عن رقائق عجين بحشوات متنوعة وسوف نتعرف على عمل الفطير المشلتت في هذا المقال. مكونات عمل الفطير المشلتت مكونات عمل الفطير المشلتت وسوف نتعرف علي مكونات العمل وهي كما يلي:- لفة من رقائق الجلاش الجاهز.

كوب من الزبادي.

كوب من القطة البلدي او المعلبة.

كوبة من نصف زبدة علي سمنة.

معلقة صغيرة من البيكنج بودر.

معلقتين كبيرة من السكر.

ربع كوب من الحليب. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نتعرف علي طريقة تحضير الفطير المشلتت وهي كالاتي:- في بولة عميقة نقوم بإضافة نصف كوب من الزبادي علي كوب من القشطة البلدي أو المعلبة المتوفر عندك، كوبة من نصف زبدة علي نصف سمنة. ثم نقوم بإضافة معلقة صغيرة من البيكنج بودر علي معلقتين من السكر كبيرة ثم نقوم بوضع ربع كوب من الحليب ثم نقوم بالضرب بالمضرب اليدوي، كل المكونات مع بعض ودى الخلطة إلي هندهن بيها طبقات الفطير. نقوم بإحضار صينية مدورة مدهونة بقليل من الزبدة أو السمنة ثم نضع أول طبقة فيها من الرقائق ثم نقوم بدهن هذه الطبقة بالخليط، طبقة الرقائق إلى في الصينية يبقي نصفها في الصينية والباقي بره الصينية، وندهن من الخليط بنفس الطريقة في كل الطبقات الموجودة حتي تنتهي من جميع الطبقات. ابتدأ ارجع كل الأطراف الرقائق إلي الصينية وتدهن من نفس الخليط، سوف نترك طبقة رقائق واحده للوجه نقوم بوضعها علي وجه الصينية ثم ندهن الوجه بنفس الخليط، ومعه معلقة كبيرة الزبدة كدة تكون جاهزة عندي. نقوم بتسخين الفرن علي درجة حرارة 200 مئوية، توضع الصينية علي الشبكة حتي تنضج وتأخذ الون الذهبي و تترك حتي تبرد، وتقدم مع كوب من الشاي أو طبق من عسل النحل بالهنا والشفا.

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