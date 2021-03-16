ملعقة واحدة من هذا المكون لعمل أقوى كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم الشعر

المنتجات الطبيعية والربانية التي تخرج من طبيعة أرض الله هي أفضل العلاجات لكل داء قد نواجهه، فقد تجد لكل مشكلة صحية لديك ما يعالجها من النباتات والأعشاب الطبيعية سواء تم ذلك عن طريق تناولها أو عن طريق تجهيزها لاستخدامها بشكل خارجي، ومكون اليوم هو من أفضل تلك المنتجات التي تفيد الإنسان بشكل عام في مختلف نواحي الصحة، وسنخوض في جانب واحد من فوائدها وكيفية استخدامها للشعر، والمكون المقصود هو نبات الحلبة حيث سنوضح لكم كيف يمكن عمل كيراتين طبيعي لفرد وتنعيم وترطيب شعرك بأبسط المكونات وبطريقة لا تكلفك الكثير، وهي تعطي مع الإستخدام المتكرر نتيجة طبيعية وممتازة لشعرك فيصبح شعرك ناعما رطبا بشكل طبيعي دون تدخل أي مواد أو منتجات كيميائية عليه.

فوائد الحلبة للجسم والشعر

تحتوي الحلبة على كمية وفيرة من الفيتامينات والمعادن والأملاح التي يحتاج إليها الجسم بشكل عام وبشرتك وشعرك بشكل خاص، حيث تحتوي على السكريات والنشويات والحديد والماغنسيوم والبروتين، كما تخلص الحلبة من الإلتهابات وتعمل على تسكين الآلام خاصة للكبار، كما ينصح دائما بتناولها للنساء أيضا خاصة في مرحلة بعد الولادة، ومن أبرز الأسباب التي يمكن تناول الحلبة بسببها هي:

تعالج مشكلات الجهاز الهضمي وإضراب المعدة ومشاكل الإمساك المستمرة فهي تحسن من وظيفة الجهاز الهضمي وتقلل من إلتهابات القولون. تعالج قرح الفم والدمامل والإلتهابات التي قد تعاني منها في جسمك. لها دور مسئول في علاج أمراض الجهاز التنفسي مثل البرد والسعال. تقي مخاطر الإصابة بالسرطان. ينصح بها لمرضى الكلى لأنها تخلص من الإلتهابات. تحتوي على مضادات أكسدة مما يجعلها فعالة في علاج إلتهابات المفاصل.

المكونات المطلوبة لعمل وصفة الحلبة للشعر

طريقة عمل الحلبة للشعر

مكونات بسيطة للغاية وهي:

مقدار 4 ملاعق كبيرة من الحلبة، وتغسل جيدا قبل الإستخدام. ثم نقوم بإضافة نصف كوب ماء عليها لتغلي لمدة 7 دقائق.

ثم نضيف كوب من الماء عليها عندما نجدها بدأت تجف مع تكرار هذا الأمر ثلاثة مرات، مع ملاحظة أن آخر كوب بمجرد الغليان نرفع مغلي الحلبة من النار، ثم نقوم بتصفية حبوب الحلبة من الماء وتوضع في زجاجة بها رشاش للماء، ليحفظ في الثلاجة بعد ذلك لحين استخدامه.

أما عن كيفية الإستخدام فيتم أولا غسل الشعر جيدا ليكون نظيفا خالي من أي دهون أو أوساخ ويفضل أن يتم غسيل الشعر بالماء الدافئ لتفتيح المسام، ثم نبدأ في رش مغلي الحلبة على فروة الرأس وصولا إلى أطراف الشعر، مع قلب الشعر لمدة خمس دقائق بعد الإنتهاء حيث تعمل تلك الطريقة على توصيل الدم بشكل أفضل إلى فروة الرأس وتحفيز نمو الشعر جيدا، بعد ذلك يتم تغطية شعرك بكيس بلاستيكي أو البونيه لمدة نصف ساعة وحتى ساعة على أقصى تقدير، مع تكرار تلك الوصفة يوم بعد يوم لضمان الوصول إلى أفضل النتائج.