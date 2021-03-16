فوائد بذور الشيا وأضرارها وما الطريقة الصحيحة لتناولها بدون التسبب بضرر

فوائد بذور الشيا ، تحتوي بذور الشيا علي ألياف وأحماض وعناصر غذائية مهمة، تعددت استخدامها وفعاليتها، فإنها تساعد علي خسارة الوزن وتحد من الإصابة بأمراض القلب، وهذه البذور أيضاً تحتوي علي كم هائل من الفوائد ولكن الإكثار منها قد يعطي نتائج عكسية، ويسبب ضرر، تابع حتي تتعرف عليها.

فوائد بذور الشيا

تحتوي بذور الشيا علي العديد من الفوائد ولكن قد تتحول في بعض الأحيان لأضرار.

تحتوي علي كثير من العناصر الغذائية الهامة، حيث أنها غنية بحمض اوميجا3 والبروتينات والكربوهيدرات والكالسيوم ومضادات الأكسدة.

يساعد في خسارة الوزن وذلك عندما تتناول 20جرام من بذور الشيا يومياً، كما أنها تساعد علي تقوية عضلات القلب وتحسين الأوعية الدموية.

وذلك عندما تتناول 20جرام من بذور الشيا يومياً، كما أنها تساعد علي تقوية عضلات القلب وتحسين الأوعية الدموية. تحتوي بذور الشيا علي نسبة قليلة من السكر، فتحد من الإصابة بالمرض السكري أو انخفاض السكر بالجسم.

تؤدي للشبع تقليل الشعور بالجوع وفقدان الشهية، حيث أشاد الأطباء انه يفضل تناول الشيا بدلاً من الخبز الأبيض.

تحتوي علي مضادات أكسدة التي تنشط الدورة الدموية بالجسم، وينصح الخبراء بتناول 20جرام فقط من بذور الشيا يومياً.

يسبب الإمساك وعسر الهضم والغازات وبعض من الاضطرابات أثناء الهضم.

يتسبب في خفض الدم وهذا يكون خطر جداً لدي الأشخاص الذين يعانون من انخفاض في الدم.

قد يكون لديك حساسية تجاهها وعند تناولها يتسبب لك بمشاكل خطيرة.

لا تتناول بذور الشيا إذا كنت تستخدم أدوية تزيد من ميوعة الدم؛ لأنها ستضاعف المفعول وتكون خطر علي صحتك.

تحتوي بذور الشيا علي بعض الأحماض الدهنية التي تزيد من فرص الإصابة بسرطان البروستاتا.

تسبب الاختناق لأنها تمتص الماء بشكل رهيب، فعند تناول كمية كبيرة من بذور الشيا فستمتص الماء الموجودة بالمعدة وتسبب الاختناق.

تسبب بعض المشاكل للمرأة الحامل، وينصح استخدام كمية منه بشكل دقيق.

الفوائدالأضرارالطريقة الصائبة لنتناول بذور الشيا

هناك ضوابط وقوانين يجب اتباعها حتي تتجنب أي أضرار قد تصيبك عند تناول الشيا: