فوائد زيت الجوجوبا للشعر وطرق علاجه واهم الوصفات المعروفة

فوائد زيت الجوجوبا للشعر ، يعرف زيت الجوجوبا بأنه “ذهب الصحراء” نسبةً للونه الذهبي وكثرة فوائده، إنه يدخل في صنع كثير من مستحضرات التجميل والعناية بالشعر، نظراً لأنه يشبهه الزيوت التي تفرز داخل جسم الإنسان في خلايا الشعر، كما انه يعمل كمضاد لكثير من أنواع البكتيريا التي تتكون في الجلد وفي فروة الرأس، ويمنعها من التعرض للعدوي والالتهاب، وله العديد من الفوائد سنذكرها لك.

فوائد زيت الجوجوبا للشعر

زيت الجوجوبا له مزايا ويتكون من عناصر كيميائية فعالة تعالج مشاكل الشعر سواء جاف أو مجعد، إليك بعض من فوائده للشعر:

1. منظف لفروة الرأس والمسام

يعمل زيت الجوجوبا علي تنظيف وتنقية المسام والتخلص من أي أتربة يتعرض لها الشعر أو أي زيوت متراكمة، ويؤدي أيضاً للتقليل من تساقط الشعر والقضاء علي القشرة والجلد الميت وإزالة البكتيريا الموجودة بالفروة.

2. يلمع الشعر ويعطيه بريق

يعتبر زيت الجوجوبا مثل سيروم الشعر، يقوي الشعر ويحافظ علي صحته ويعطيه لمعان وينعم أطراف الشعر.

3. يعزز نمو الشعر

يساعد علي تنشيط الدورة الدموية بالرأس ويقوي بوصيلة الشعر ويحفز نموه، وذلك نتيجة لتدليك الشعر بزيت الجوجوبا.

4. مفيد للشعر الدهني

أصحاب الشعر الدهني يعانون من مشاكل دائما عند العناية بشعرهم؛ لأن معظم المنتجات تترك اثر سلبي علي الشعر، لذلك فإن استخدام زيت الجوجوبا يتحكم ويحدد كمية الزيوت التي تفرزها بالغدد الدهنية الموجودة في فروة الرأس.

5. بلسم لشعرك

لاحتواء زيت الجوجوبا علي البروتينات والمعادن فيساعد علي ترطيب الشعر الجاف والتالف والمجعد، يقوي جذور الشعر وينعمه.

6. يقلل حدوث الشيب المبكر للشعر

يتخلص من الفطريات الموجودة بفروة الرأس، ويحافظ علي حيوية الشعر، ويقلل من التعرض للشيب وظهور الشعر الأبيض؛ لأنه يجعل بوصيله الشعرة تجدد لونها والحفاظ علي لون الشعر الطبيعي لمدة أطول.

ضعي ملعقة من زيت الجوجوبا مع ثلاث ملاعق من زيت الخروع واخلطيهم معاً.

واخلطيهم معاً. ضعي كمية من خليط الزيت علي شعرك علي حسب حجم الشعر، ودلكيه جيداً حتي تصل الزيوت لفروة الرأس، اتركيه لمدة ساعتين.

اغسلي الشعر كالمعتاد، وكرري هذه الخطوة 2-3 أسبوعياً، لكي يحفز نمو شعرك.

اخلطي 6ملاعق كبار من زيت الجوجوبا مع 5ملاعق كبار من زيت الزيتون.

ضعي الكمية علي شعرك مع التدليك الجيد، وقومي بتغطية الشعر بغطاء الاستحمام، اتركي خليط الزيت علي شعرك لمدة نصف ساعة.

اغسلي الشعر بالماء الدافئ والغسول المناسب لنوع شعرك، مع تكرار هذه الوصفة أسبوعياً حتي تحصلي علي نتيجة جيدة.

وصفة لنمو الشعروصفة لترطيب الشعر