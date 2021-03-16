ماهو مرض رينود الشائع وماهي مضاعفاته وكيف يمكن الوقاية من نوباته، كل تلك المعلومات وردت في موقع "مايو كلينك" حيث ذكر أن النساء أكثر عرضة للإصابة بمرض رينود بالمقارنة بالرجال، وتكثر الإصابة به في المناطق الباردة، وعن أعراضه ومضاعفاته نتعرف في التالي:

ماهو مرض رينود الشائع:

مرض رينود يصيب أطراف الجسم بالأخص، وهو عبارة عن حدوث ضيق في الشرايين التي تغذي الجلد بالدم، مما يحد من وصول الدورة الدموية للمناطق المصابة وبالتالي يسبب تشنج في الأوعية الدموية، وأعراضه دوت الخليج:

برودة أصابع اليد والقدم.

تغير لون الجلد كرد فعل للبرد أو الضغط النفسي.

شعور بتنميل أو ألم لاسع عند الدفء أو تخفيف الضغط النفسي.

أسباب مرض رينود:

الإصابة المسبقة بأمراض النسيج الضام مثل تصلب الجلد وأمراض الروماتيزم.

الإصابة بأمراض الشرايين.

متلازمة النفق الرسغي.

الفعل أو الاهتزاز المتكرر في بعض المهن و الوظائف مثل الكتابة أو العزف.

التدخين.

التعرض للإصابات في اليد أو القدم.

بعض الأدوية يمكن أن تسبب متلازمة رينود.

مضاعفات مرض رينود:

نقص تدفق الدم إلى الأصابع في اليد أو القدم يتسبب في تلف الأنسجة.

انسداد الشرايين وضيقها يسبب التهابات وقرح في الجلد.

في حالات نادرة فإن انسداد الشرايين يسبب موت في الأنسجة مما يستدعي بتر الجزء المصاب من الجسم.

كيف يمكن الوقاية من نوبات مرض رينود:

ارتداء قطع الملابس المناسب في الشتاء وعند الخروج من المنزل مثل المعاطف و القفازات و الجوارب واغطية الرأس.

تدفئة المنزل والسيارة وأماكن العمل.

عدم لمس الثلوج سواء باليد أو القدم مباشرة دون ارتداء مايمنع من الإصابة.

عدم التعرض لتيارات الهواء البارد مباشرة.

عدم التعامل مع الأطعمة المجمدة بدون ارتداء القفازات المناسبة.

ملاحظة: قبل قيامك أو اتباعك هذا العلاج أو هذه الطريقة الرجاء استشارة الطبيب المختص.: