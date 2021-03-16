كيك إيطالي بالشيكولاتة والزبيب إسفنجي هش وطعمه تحفة

يعتبر الكيك الإيطالي من أشهى وأشهر أنواع الكيكات، فهو يتميز بأن له طعم رائع ومذاق شهي، ويطلق عليه أسم البانيتوني الإيطالي، والكيك الإيطالي من الحلويات التي يحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فهو يتميز بأنه سهل وسريع في التحضير.

ويمكنك سيدتي صنع الكيك الإيطالي وتقديمه في العزائم، وأعياد الميلاد، والحفلات، والمناسبات السعيدة، أو يمكن تقديمه للضيوف بجانب الشاي أو القهوة أو العصير.

ويتميز الكيك الإيطالي بأنه من الحلويات التي تقدم باردة، ويحتوي الكيك الإيطالي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، والبروتين، والكربوهيدرات، والبوتاسيوم، فهو من الحلويات الشهية التي تحظى بإقبال شديد من الكثير من الناس، ولا يحتاج الكيك الإيطالي إلى مكونات كثيرة وباهظة، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير الكيك الإيطالي في المنزل بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة ومتوفرة وبخطوات سهلة وموضحة، تابعي معنا. مكونات الكيك الإيطالي ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

كوب ونصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب إلا ربع من الشيكولاتة السوداء المبشورة

ربع كوب من الزبيب.

نصف كوب من الفستق المطحون.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من زيت الذرة. طريقة تحضير الكيك الإيطالي نحضر وعاء كبير، ثم نقوم بنخل الدقيق جيداً لإزالة الشوائب والأتربة الموجودة بالدقيق، ولدخول الهواء به.

نقوم بوضع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ثم نحضر الخلاط الكهربائي، نقوم بوضع البيض، والسكر الأبيض، والزبدة، والزيت، والفانيليا.

نقوم بخفق المكونات جيداً على سرعة عالية، واستمري في الخفق حتى تحصلين على خليط كريمي هش وكثيف.

نقوم بسكب الخليط على الدقيق تدريجياً مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات تمامًا مع بعضها، وتحصلين على عجينة متجانسة وطرية.

نقوم بإضافة الشيكولاتة المبشورة والزبيب والفستق ثم نقوم بخلط المكونات جيداً مع عجينة الكيك حتى تتجانس المكونات وتتداخل مع بعضها.

نحضر صينية متوسطة لصنع الكيك الإيطالي، ثم نقوم بدهن الصينية بالقليل من الزبدة بواسطة الفرشاة.

نقوم بسكب عجينة الكيك الإيطالي في الصينية، ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نضع الصينية في الفرن على الشبكة لمدة نصف ساعة تقريباً حتى ينضج الكيك. مكونات الكيك الإيطاليطريقة تحضير الكيك الإيطالي الوسوم

يعتبر الكيك الإيطالي من أشهى وأشهر أنواع الكيكات، فهو يتميز بأن له طعم رائع ومذاق شهي، ويطلق عليه أسم البانيتوني الإيطالي، والكيك الإيطالي من الحلويات التي يحبها الكثير من الناس كباراً وصغاراً، فهو يتميز بأنه سهل وسريع في التحضير.

ويمكنك سيدتي صنع الكيك الإيطالي وتقديمه في العزائم، وأعياد الميلاد، والحفلات، والمناسبات السعيدة، أو يمكن تقديمه للضيوف بجانب الشاي أو القهوة أو العصير.

ويتميز الكيك الإيطالي بأنه من الحلويات التي تقدم باردة، ويحتوي الكيك الإيطالي على نسبة كبيرة من الكالسيوم، والبروتين، والكربوهيدرات، والبوتاسيوم، فهو من الحلويات الشهية التي تحظى بإقبال شديد من الكثير من الناس، ولا يحتاج الكيك الإيطالي إلى مكونات كثيرة وباهظة، وسوف نقدم لك سيدتي في هذا المقال طريقة تحضير الكيك الإيطالي في المنزل بطريقة سهلة وسريعة وبمكونات بسيطة ومتوفرة وبخطوات سهلة وموضحة، تابعي معنا. مكونات الكيك الإيطالي ثلاثة أكواب من الدقيق الأبيض الفاخر الخاص بعمل الحلويات.

كوب ونصف كوب من السكر الأبيض الناعم.

كوب إلا ربع من الشيكولاتة السوداء المبشورة

ربع كوب من الزبيب.

نصف كوب من الفستق المطحون.

3 بيضات بدرجة حرارة الغرفة.

ملعقة كبيرة من الزبدة.

ملعقة صغيرة من البيكنج باودر.

نصف ملعقة صغيرة من الفانيليا السائلة.

نصف كوب من زيت الذرة. طريقة تحضير الكيك الإيطالي نحضر وعاء كبير، ثم نقوم بنخل الدقيق جيداً لإزالة الشوائب والأتربة الموجودة بالدقيق، ولدخول الهواء به.

نقوم بوضع ملعقة صغيرة من البيكنج باودر، ثم نحضر الخلاط الكهربائي، نقوم بوضع البيض، والسكر الأبيض، والزبدة، والزيت، والفانيليا.

نقوم بخفق المكونات جيداً على سرعة عالية، واستمري في الخفق حتى تحصلين على خليط كريمي هش وكثيف.

نقوم بسكب الخليط على الدقيق تدريجياً مع التقليب الجيد حتى تتجانس المكونات تمامًا مع بعضها، وتحصلين على عجينة متجانسة وطرية.

نقوم بإضافة الشيكولاتة المبشورة والزبيب والفستق ثم نقوم بخلط المكونات جيداً مع عجينة الكيك حتى تتجانس المكونات وتتداخل مع بعضها.

نحضر صينية متوسطة لصنع الكيك الإيطالي، ثم نقوم بدهن الصينية بالقليل من الزبدة بواسطة الفرشاة.

نقوم بسكب عجينة الكيك الإيطالي في الصينية، ثم نقوم بإشعال الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية، ثم نضع الصينية في الفرن على الشبكة لمدة نصف ساعة تقريباً حتى ينضج الكيك. مكونات الكيك الإيطاليطريقة تحضير الكيك الإيطالي

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