أسرار نجاح عجينة البيتزا وطريقة تحضيرها بأسهل الخطوات وأفضل من المطاعم

البيتزا هي من أكثر وصفات الطعام التي يفضلها الكبار والأطفال، وكثيراّ ما نقوم بشرائها جاهزة بغض النظر عن مدي نظافة الأيدي التي قامت بإعدادها أو نظافة المكونات المستخدمة فيها.

وذلك لأن كثير من السيدات لا تتمكن من عمل عجينة البيتزا في المنزل، مما يترتب عليه الفشل في طريقة تحضيرها وتتسبب في عدم إرضاء الأسرة مما يجعلها تشعر بالخجل أمامهم.

وهذا لأنها تفتقر إلي الطعم اللذيذ للبيتزا الذين تعودوا عليه عند شراؤها من المطاعم، ولكن في هذا المقال اسمحي لي أن أقدم لكي أسرار نجاح عجينة البيتزا في المنزل وبأسهل الخطوات.

طريقة عمل عجينة البيتزا

قبل البدء في شرح طريقة عمل عجينة البيتزا علينا من تجهيز كل المكونات اللازمة للإعداد من دقيق، وخميرة، وسكر، وحليب، وبيض،وزيت حتى لا يوقفنا شيء أثناء التحضير مما يؤدى إلى إفساد العجينة.

كيلو دقيق أبيض.

2 ملعقة كبيرة سكر.

نصف ملعقة ملح.

2 ملعقة كبيرة خميرة فورية.

2 ملعقة كبيرة حليب بودرة، أو زبادي.

1 بيض.

ربع كوب زيت.

2 ملعقة خل أبيض.

ماء دا فيء للعجن.

ننخل الدقيق أولاّ حتي تضمني نجاح العجينة. نضع المقادير الجافة ونقلب جيداّ حتي تتجانس كل المكونات. نضيف الزيت ونخلطه مع الدقيق حتي يصبح مثل الرمل. نضيف البيضة إلي باقي المكونات ونخلط جيداّ. نضع الماء للعجن بالتدريج حتي تحصلي علي عجين متماسك. لابد من العجن لمدة 10 دقائق حتي نحصل علي عجينة ملساء وناعمة. نقوم بدهن الوعاء بالزيت ونضع العجينة. نقوم بتغطية العجينة بمنشفة لمدة نصف ساعة في مكان دا فيء حتي تختمر. تقسم العجينة إلي 4 قطع كبيرة. نرش القليل من الدقيق ونفرد العجينة ونقوم بثقبها باستخدام الشوكة ونتركها لمدة 10 دقائق. نضع الصلصة والحشو الذي تحبيه، نشعل الفرن علي درجة حرارة عالية. نخرج البيتزا عندما تأخذ لوناّ أحمر خفيف، ثم نضع الجبن المطاطي حتي يذوب فقط.س

كيلو طماطم

1 بصلة كبيرة

2 فص ثوم

مقادير العجينة:طريقة تحضير العجينةمكونات الصلصة وطريقة تحضيرهاطريقة التحضير

نقطع الطماطم ونضعها في قدر ثم نضيف البصل والثوم ونضيف ربع كوب ماء.

بعد مرور ربع ساعة نغلق النار ونتركها تبرد.

نقوم بضرب المكونات في الخلاط الكهربائي.

نضع التوابل وهي

ملعقة صغيرة ثوم بودر

بصل بودر

زعتر

بابريكا

ملح

ملعقة فلفل أسود.

3 ملاعق كبيرة زيت.

وبهذا أكون قد قدمت لكم طريقة عمل عجينة البيتزا وأسرار نجاحها، وسوف تحضريها بأسهل الخطوات ولن تضطري إلي شرائها جاهزة مرة ثانية.

نصائح هامة لنجاح عجينة البيتزا

هناك بعض النصائح التي يجب أخذها في الاعتبار عند التحضير لعجينة البيتزا للحصول علي أسهل طريقة لعمل عجينة بيتزا سريعة التحضير فى عشر دقائق بالمنزل وهى أن يتم نخل الدقيق جيدا، وعدم ترك العجينة لمدة كبيرة أثناء التخمير، وأن يكون الماء المستخدم فاتر حتي يتم التفاعل مع الخميرة جيدا، ويتم وضع الجبن”الموتزاريلا” قبل تمام التسوية بخمس دقائق للحصول على الجبن المطاطي.

طريقة عمل بيتزا الدجاج فى المنزل

بيتزا الدجاج من ألذ وأطعم أنواع البيتزا ولها مذاق مميز عن أي نوع أخر، لذلك سوف نقدم لكم طريقة سهلة لعمل بيتزا الدجاج فى المنزل بمكونات بسيطة.

كوبان دقيق.

كوب ماء.

ملعقة سكر.

ملعقة خميرة.

نصف ملعقة صغيرة ملح.

ملعقتان زيت زيتون.

ربع كيلو صدور دجاج مقطع قطع صغيرة.

جبن موتزاريلا مبشور.

نصف كوب صلصة.

المكونات اللازمة لعمل بيتزا الدجاج

طريقة تحضير بيتزا الدجاج

يتم وضع السكر والخميرة والماء فى وعاء عميق ويقلب جيدا ثم يترك لمدة عشر دقائق ثم نقوم بإضافة الزيت والدقيق والملح ونقوم بمزج المكونات جميعا إلى أن يتكون عجين متماسك ولين، ويتم دهن الوعاء والعجين من الخارج بالزيت ثم يغطى ويترك لمدة نصف ساعة فى مكان دافىء.

يتم فرد العجين في صينية بها مادة دهنية ثم نقوم بوضع الصلصة على العجين وتفرد جيدا ثم نقوم بوضع قطع الدجاج وشرائح البصل على العجين وندخلها الفرن على درجة حرارة 240 درجة مئوية وقبل النضج نقوم برش الجبن الموتزاريلا للحصول على البيتزا المطاطية.