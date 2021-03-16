طريقة عمل مكرونة الفريدو الأصلية بالصوص الأبيض بدون كريمة

طريقة عمل مكرونة الفريدو، تعد مكرونة الالفريدو من أشهر المعكرونات بالوايت صوص الصوص الأبيض الكريمي الثقيل وتعد من أشهر الأطباق الرئيسية وجوداً في المطاعم ويحبها الكثيرين، لذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل مكرونة الفريدو الأصلية بالصوص الكريمي الأبيض بسهولة في البيت .

طريقة عمل مكرونة الفريدو بالمكونات طريقة عمل مكرونة الفريدو بالمكونات هذه الوصفة هي الوصفة الأصلية لتحضير المكرونة علي الطريقة الإيطالية الألفريدو بدون كريمة بمقادير بسيطة والنتيجة طعم رائع ولذيذ مثل المطاعم وألذ إليك المقادير بالتفصيل: المكونات: لتر من الحليب.

400 جرام من معكرونة بينا أو فرن أو المعكرونة الفيتوتشيني.

1/2 كوب بقدونس مفروم.

1/2 كوب جبنه بارميزان.

ملح وفلفل أسود علي حسب الرغبة.

ملعقة ثوم مفروم كبيرة.

رشة من جوزة الطيب.

2 صدر من الدجاج مقطعة.

ملعقتين من زيت الزيتون. طريقة التحضير: في حلة أضيفي اللبن ورشة جوزة الطيب والثوم المفروم وأرفعيه علي النار.

ثم أضيفي المعكرونة ومقدار من الماء يغطي المعكرونة .

قوم بتقليب المعكرونة، وأضيفي إليها مكعب من الزبدة والمل والفلفل حسب الرغبة ،وقومي بالتقليب من وقت لآخر، ويمكنك إضافة المرقة.

وفي طاسة علي النار، ضيفي الزيت والدجاج بعد تتبيلها بالملح والفلفل، حتى تأخذ اللون الذهبي علي طريقة فاهيتا الدجاج .

. أضيفي مكعبات الدجاج بعد تسويتها إلي حلة المعكرونة ، وقومي بتقليبها علي نار متوسطة.

ثم قومي بإضافة الجبنه البارميزان والبقدونس بعد التسوية. طريقة التحضير: يمكنك تحضير الصوص الأبيض خارج الحلة بشكل فردي أولاً، ثم إضافته علي المعكرونة علي طريقة تحضير نجرسكو الدجاج والخضار بالصوص الأبيض. الصوص الأبيض للمكرونة الفريدو الصوص الأبيض للمكرونة الفريدو المكونات: 2 ملعقة من الدقيق.

2 ملعقة من الزبدة.

فصين من الثوم المفروم.

2 كوب من الحليب.

ملح وفلفل وجوزة الطيب.

1/2 كوب من الجبنة البارميزان. طريقة تحضير الصوص الأبيض: في إناء علي النار، قومي بإضافة ملعقتين الزبدة والثوم المفروم.

ثم أضيفي ملعقتين الدقيق عندما يبدأ الخليط بالغليان وأخلطيهم معاً.

ثم أضيفي 2 كوب من الحليب والبهارات تشمل( ملح وفلفل وجوزة الطيب ) واستمري بالتقليب، حتى تحصلي علي قوام ثقيل .

ثم أضيفي الجبنة البارميزان إلي الخليط وستحصلين علي القوام الكريمي المطلوب للصوص الأبيض. طريقة تحضير الصوص الأبيض: الوسوم

طريقة عمل مكرونة الفريدو، تعد مكرونة الالفريدو من أشهر المعكرونات بالوايت صوص الصوص الأبيض الكريمي الثقيل وتعد من أشهر الأطباق الرئيسية وجوداً في المطاعم ويحبها الكثيرين، لذلك نقدم لكم اليوم طريقة عمل مكرونة الفريدو الأصلية بالصوص الكريمي الأبيض بسهولة في البيت .

طريقة عمل مكرونة الفريدو بالمكونات طريقة عمل مكرونة الفريدو بالمكونات هذه الوصفة هي الوصفة الأصلية لتحضير المكرونة علي الطريقة الإيطالية الألفريدو بدون كريمة بمقادير بسيطة والنتيجة طعم رائع ولذيذ مثل المطاعم وألذ إليك المقادير بالتفصيل: المكونات: لتر من الحليب.

400 جرام من معكرونة بينا أو فرن أو المعكرونة الفيتوتشيني.

1/2 كوب بقدونس مفروم.

1/2 كوب جبنه بارميزان.

ملح وفلفل أسود علي حسب الرغبة.

ملعقة ثوم مفروم كبيرة.

رشة من جوزة الطيب.

2 صدر من الدجاج مقطعة.

ملعقتين من زيت الزيتون. طريقة التحضير: في حلة أضيفي اللبن ورشة جوزة الطيب والثوم المفروم وأرفعيه علي النار.

ثم أضيفي المعكرونة ومقدار من الماء يغطي المعكرونة .

قوم بتقليب المعكرونة، وأضيفي إليها مكعب من الزبدة والمل والفلفل حسب الرغبة ،وقومي بالتقليب من وقت لآخر، ويمكنك إضافة المرقة.

وفي طاسة علي النار، ضيفي الزيت والدجاج بعد تتبيلها بالملح والفلفل، حتى تأخذ اللون الذهبي علي طريقة فاهيتا الدجاج .

. أضيفي مكعبات الدجاج بعد تسويتها إلي حلة المعكرونة ، وقومي بتقليبها علي نار متوسطة.

ثم قومي بإضافة الجبنه البارميزان والبقدونس بعد التسوية. طريقة التحضير: يمكنك تحضير الصوص الأبيض خارج الحلة بشكل فردي أولاً، ثم إضافته علي المعكرونة علي طريقة تحضير نجرسكو الدجاج والخضار بالصوص الأبيض. الصوص الأبيض للمكرونة الفريدو الصوص الأبيض للمكرونة الفريدو المكونات: 2 ملعقة من الدقيق.

2 ملعقة من الزبدة.

فصين من الثوم المفروم.

2 كوب من الحليب.

ملح وفلفل وجوزة الطيب.

1/2 كوب من الجبنة البارميزان. طريقة تحضير الصوص الأبيض: في إناء علي النار، قومي بإضافة ملعقتين الزبدة والثوم المفروم.

ثم أضيفي ملعقتين الدقيق عندما يبدأ الخليط بالغليان وأخلطيهم معاً.

ثم أضيفي 2 كوب من الحليب والبهارات تشمل( ملح وفلفل وجوزة الطيب ) واستمري بالتقليب، حتى تحصلي علي قوام ثقيل .

ثم أضيفي الجبنة البارميزان إلي الخليط وستحصلين علي القوام الكريمي المطلوب للصوص الأبيض. طريقة تحضير الصوص الأبيض:

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر طريقة عمل مكرونة الفريدو الأصلية بالصوص الأبيض بدون كريمة على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.