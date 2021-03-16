طريقة عمل الدونات المقلية في البيت وأفضل من الجاهزة وبخطوات ناجحة ومضمونة 100%

الدونات واحدة من الحلويات الفريدة والمميزة والتي يعشقها الجميه نتيجة طعمها اللذيذ، كما أنها من الحلويات الخفيفة جداً على المعدة، ولها مكانة خاصة في قلوب الأطفال حيث تخطف قلوبها بشكلها الرائع والمختلف، اشتهرت الدونات في الفترة الأخيرة في العالم العربي كله، وترجع أصولها إلى المطبخ الأمريكي، وطريقة عمل الدونات سهلة جداً ويمكن لأي ربة عمل عملها في البيت بكل سهولة والاستغناء عن شرائها من خارج البيت، فتابعونا الآن في هذا المقال وسوف نستعرض عليكم الآن طريقة عمل الدونات المقلية بمكونات بسيطة. مكونات الدونات المقلية: كوب لبن كامل الدسم.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

بيضتين كبيرتين.

ربع كوب سكر بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

4 ملاعق كبيرة زبدة.

4 أكواب دقيق.

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

2 لتر زيت للقلي. مكونات الجلايز: كوبين سكر منخول.

ربع كوب كريمة ثقيلة.

نصف ملعقة فانيليا. طريقة عمل الدونات: يسكب اللبن الدافئ في وعاء كبير ونضيف إليه نصف كمية الخميرة الفورية والقليل من السكر ونقلب المكونات وتترك في مكان دافئ لمدة خمس دقائق.

نضيف باقي المكونات على الخليط السابق من السكر والبيض والزبدة والفانيليا والدقيق ورشة الملح وجوز الطيب ونقلب بخفق كل المكونات من خلال المضرب السلك اليدوي حتى تتجانس المكونات، ثم نقوم بالعجن من خلال اليدين ليكون لدينا عجينة سميكاً وليناً قليلاً.

تشكل العجينة على شكل كرة وتغطى وتترك في مكان دافئ حتى تتخمر.

يخرج العجين ويوضع على سطح مرشوش بالدقيق وتفرد العجينة بسمك نصف بوصة ويتم تقطيع العجينة بقطاعة الدونات.

يتم قلي الدونات في الزيت الغزير مع التقليب على الجانبين حتى تأخذ اللون الذهبي، وتخرج الدونات من الزيت وتتركم لتتخلص من الزيت الزائد.

يتم خفق كل المكونات الخاصة بالجلايز معاً وبعدها تغمس فيها الدونات وتترك في مصفاة للتخلص من الجلايز الزائد، ويمك استبدال الجلايز بالشكولاتة الذائبة. مكونات الدونات المقلية:مكونات الجلايز:طريقة عمل الدونات: الوسوم

الدونات واحدة من الحلويات الفريدة والمميزة والتي يعشقها الجميه نتيجة طعمها اللذيذ، كما أنها من الحلويات الخفيفة جداً على المعدة، ولها مكانة خاصة في قلوب الأطفال حيث تخطف قلوبها بشكلها الرائع والمختلف، اشتهرت الدونات في الفترة الأخيرة في العالم العربي كله، وترجع أصولها إلى المطبخ الأمريكي، وطريقة عمل الدونات سهلة جداً ويمكن لأي ربة عمل عملها في البيت بكل سهولة والاستغناء عن شرائها من خارج البيت، فتابعونا الآن في هذا المقال وسوف نستعرض عليكم الآن طريقة عمل الدونات المقلية بمكونات بسيطة. مكونات الدونات المقلية: كوب لبن كامل الدسم.

ملعقة كبيرة خميرة فورية.

بيضتين كبيرتين.

ربع كوب سكر بودر.

ملعقة صغيرة فانيليا.

4 ملاعق كبيرة زبدة.

4 أكواب دقيق.

ربع ملعقة صغيرة جوزة الطيب.

2 لتر زيت للقلي. مكونات الجلايز: كوبين سكر منخول.

ربع كوب كريمة ثقيلة.

نصف ملعقة فانيليا. طريقة عمل الدونات: يسكب اللبن الدافئ في وعاء كبير ونضيف إليه نصف كمية الخميرة الفورية والقليل من السكر ونقلب المكونات وتترك في مكان دافئ لمدة خمس دقائق.

نضيف باقي المكونات على الخليط السابق من السكر والبيض والزبدة والفانيليا والدقيق ورشة الملح وجوز الطيب ونقلب بخفق كل المكونات من خلال المضرب السلك اليدوي حتى تتجانس المكونات، ثم نقوم بالعجن من خلال اليدين ليكون لدينا عجينة سميكاً وليناً قليلاً.

تشكل العجينة على شكل كرة وتغطى وتترك في مكان دافئ حتى تتخمر.

يخرج العجين ويوضع على سطح مرشوش بالدقيق وتفرد العجينة بسمك نصف بوصة ويتم تقطيع العجينة بقطاعة الدونات.

يتم قلي الدونات في الزيت الغزير مع التقليب على الجانبين حتى تأخذ اللون الذهبي، وتخرج الدونات من الزيت وتتركم لتتخلص من الزيت الزائد.

يتم خفق كل المكونات الخاصة بالجلايز معاً وبعدها تغمس فيها الدونات وتترك في مصفاة للتخلص من الجلايز الزائد، ويمك استبدال الجلايز بالشكولاتة الذائبة. مكونات الدونات المقلية:مكونات الجلايز:طريقة عمل الدونات:

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