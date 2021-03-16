بسكويت شاي الـــ 10 دقائق البيتي المقرمش عشق الصغار والكبار

بسكويت شاي 10 دقائق، يعتبر البسكويت من أحلى أنواع المقرمشات الجافة التي يعشقها الكبار والصغار أو للجميع، كما إنه صديق وأساسي في كل العزومات والمناسبات والاحتفالات في أغلب الدول العربية والأجنبية كما يستخدم ويقدم البسكويت في الحفلات المختلفة، وخاصة محبي بسكويت من الأطفال فهو يفضل تناوله بأكثر من أطعمة بالشوكولاته أو بالبرتقال أو بحشو الكريمة، ويفضله أيضا الكبار لأنه يسد شهية عند تناوله مع كميات قليلة أو تناوله سريعا بجانب الشاي أو القهوة، كما يمكن تناول بسكويت حلو أو حادق أو سادة أو بنكهات مختلف ، فبسكويت شاي في 10 دقائق رائع ولذيذ يمكن تحضيره في المنزل بدلا من شراءه جاهز ويحضر بنكهات مختلفة يحبها أطفالك ولا تستغرق معك الكثير من الوقت. طريقة بسكويت شاي الـ 10 دقائق نحتاج إلى عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض. نصف كوب من السكر البودرة. ربع كوب من زبدة طرية. ربع كوب من الزيت. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. بيضة واحدة بحرارة الغرفة. خطوات تحضير بسكويت شاي الــ 10 دقائق في بولة كبيرة ضعي السكر والزبدة والزيت والبيضة والفانيليا ثم اخفقيهم معا بالمضرب الكهربائي حتى تحصلين على قوام كريمي هش.

ثم يضاف الدقيق مع ملعقة البيكنج بودر مع الاستمرار في الخفق حتى يتماسك العجينة ثم قومي بتغطية العجين وقومي بوضعها على جنب لمدة ساعتين حتى تتماسك ويسهل فردها.

ثم بعد أن يختمر عجين تماما ويرتاح قومي بوضع العجينة على سطح ثابت ورشي عليه القليل من الدقيق ثم رتبي على العجينة بيدك.

ثم قومي بتشكيل العجينة تشكيلها بالشكل الذي ترغبين فيه سواء كان عن طريق فرد العجينة وتشكيلها بالقطاعات على شكل دوائر أو قطع مستطيلة.

ثم في صينية مبطنة بورق الزبدة رصي عليها قطع عجين بسكويت وادخلي عجين إلى الفرن ولكن أولا سخني الفرن على حرارة عالية لمدة 10 دقائق.

ثم تدخل الصينية الفرن على حرارة 180 مئوية وتأخذ حوالي 10 دقائق حتى ينضج بسكويت تماما.

ثم يخرج بسكويت من الفرن ويكون مقرمش يمكن تزينه بالسكر البودرة أو وضعه في الشوكولاته الذائبة.

أو يقدم بسكويت شاي 10 دقائق مع العصير المفضل أو الشاي على الإفطار ببسكويت سريع ومقرمش. طريقة بسكويت شاي الـ 10 دقائقخطوات تحضير بسكويت شاي الــ 10 دقائق الوسوم

بسكويت شاي 10 دقائق، يعتبر البسكويت من أحلى أنواع المقرمشات الجافة التي يعشقها الكبار والصغار أو للجميع، كما إنه صديق وأساسي في كل العزومات والمناسبات والاحتفالات في أغلب الدول العربية والأجنبية كما يستخدم ويقدم البسكويت في الحفلات المختلفة، وخاصة محبي بسكويت من الأطفال فهو يفضل تناوله بأكثر من أطعمة بالشوكولاته أو بالبرتقال أو بحشو الكريمة، ويفضله أيضا الكبار لأنه يسد شهية عند تناوله مع كميات قليلة أو تناوله سريعا بجانب الشاي أو القهوة، كما يمكن تناول بسكويت حلو أو حادق أو سادة أو بنكهات مختلف ، فبسكويت شاي في 10 دقائق رائع ولذيذ يمكن تحضيره في المنزل بدلا من شراءه جاهز ويحضر بنكهات مختلفة يحبها أطفالك ولا تستغرق معك الكثير من الوقت. طريقة بسكويت شاي الـ 10 دقائق نحتاج إلى عدد 2 كوب من الدقيق الأبيض. نصف كوب من السكر البودرة. ربع كوب من زبدة طرية. ربع كوب من الزيت. ملعقة صغيرة من بيكنج بودر. بيضة واحدة بحرارة الغرفة. خطوات تحضير بسكويت شاي الــ 10 دقائق في بولة كبيرة ضعي السكر والزبدة والزيت والبيضة والفانيليا ثم اخفقيهم معا بالمضرب الكهربائي حتى تحصلين على قوام كريمي هش.

ثم يضاف الدقيق مع ملعقة البيكنج بودر مع الاستمرار في الخفق حتى يتماسك العجينة ثم قومي بتغطية العجين وقومي بوضعها على جنب لمدة ساعتين حتى تتماسك ويسهل فردها.

ثم بعد أن يختمر عجين تماما ويرتاح قومي بوضع العجينة على سطح ثابت ورشي عليه القليل من الدقيق ثم رتبي على العجينة بيدك.

ثم قومي بتشكيل العجينة تشكيلها بالشكل الذي ترغبين فيه سواء كان عن طريق فرد العجينة وتشكيلها بالقطاعات على شكل دوائر أو قطع مستطيلة.

ثم في صينية مبطنة بورق الزبدة رصي عليها قطع عجين بسكويت وادخلي عجين إلى الفرن ولكن أولا سخني الفرن على حرارة عالية لمدة 10 دقائق.

ثم تدخل الصينية الفرن على حرارة 180 مئوية وتأخذ حوالي 10 دقائق حتى ينضج بسكويت تماما.

ثم يخرج بسكويت من الفرن ويكون مقرمش يمكن تزينه بالسكر البودرة أو وضعه في الشوكولاته الذائبة.

أو يقدم بسكويت شاي 10 دقائق مع العصير المفضل أو الشاي على الإفطار ببسكويت سريع ومقرمش. طريقة بسكويت شاي الـ 10 دقائقخطوات تحضير بسكويت شاي الــ 10 دقائق

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر بسكويت شاي الـــ 10 دقائق البيتي المقرمش عشق الصغار والكبار على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.