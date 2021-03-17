بسكويت شوكولاته بدون بيض مقرمش لكل محبي الشوكولاته اكثر من وصفة

بسكويت شوكولاته بدون بيض، يعتبر بسكويت من المقرمشات المحببة للجميع فهو سهل الصنع والتحضير ولا يستغرق الكثير من الوقت أو الجهد، ولكننا نجد عدد من محلات الحلويات تبيعه بأسعار مرتفعة ويوجد فئة من الناس لا تتمكن من شراءه، لذلك من خلال موقعنا أحضرنا لكم طريقة سهلة بسيطة لعمل بسكويت بشكولاته بدون بيض، واختارنا تلك النوع من البسكويت بسبب محبه الأطفال للشوكولاته فوضعناها لكم في تلك الوصفة، وبسكويت بدون بيض فهو مناسب للصيام خلال الأيام الحالية وهو أيضا مناسب كوصفة سريعة سهلة لعمل حلويات ومقرمشات بسكويت بالمنزل بتكلفة بسيطة واقتصادية. طريقة بسكويت شوكولاته بدون بيض نحتاج إلى ثلاث أكواب من دقيق الفاخر. 3/4 كوب من الزبدة الطرية يفضل في تلك الوصفة الزبدة. او يمكن وضع سمنة مع زيت بنفس كمية. نصف كوب من سكر بودرة. ملعقة كبيرة بيكنج باودر. رشة صغيرة من الملح. عدد 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب من صوص شوكولاته الذائبة. خطوات تحضير بسكويت شوكولاته بدون بيض أولا يمزج كل من السكر مع الزبدة بالمضرب الكهربائي جيدا حتى يكون قوام هش كريمي للخليط.

ثم يضاف عليها الفانيليا مع الاستمرار في الخفق حتى يأخذ لون أبيض ولابد أن يكون كريمي.

ثم في وعاء أخر يتم نخل الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر والملح وتقلب كل مكونات مع بعضها البعض.

ثم ضيفي المكونات الجافة بالتدريج إلى مزيج الزبدة والسكر مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى تكون لديك عجينة طرية.

في حالة كان عجين طري زيادة أدخليه في الثلاجة حتى يتماسك قليلا لمدة نصف ساعة فقط.

ثم أفردي العجين على طاولة مرشوشة بالقليل من النشا أو الدقيق وإبدأي بتقطيع العجين بالشكل المفضل.

يمكن أستخدام قوالب التقطيع المعدنية لإنها تكون جادة وتعطيك الشكل المرغوب فيه بالضبط.

ثم أحضري صينية الفرن ودهنها بالزبدة أو وضع عليها ورقة زبدة ورصي عليها قطع بسكويت وأدخليه فرن ساخن مسبقا.

بعد أن ينضج البسكويت أتركيه حتى يهدأ في الصينية وعدم نزعه وهو ساخن لعدم تفتته، ثم صبي عليه صوص شوكولاته ساخنة. طريقة بسكويت شوكولاته بدون بيضخطوات تحضير بسكويت شوكولاته بدون بيض الوسوم

بسكويت شوكولاته بدون بيض، يعتبر بسكويت من المقرمشات المحببة للجميع فهو سهل الصنع والتحضير ولا يستغرق الكثير من الوقت أو الجهد، ولكننا نجد عدد من محلات الحلويات تبيعه بأسعار مرتفعة ويوجد فئة من الناس لا تتمكن من شراءه، لذلك من خلال موقعنا أحضرنا لكم طريقة سهلة بسيطة لعمل بسكويت بشكولاته بدون بيض، واختارنا تلك النوع من البسكويت بسبب محبه الأطفال للشوكولاته فوضعناها لكم في تلك الوصفة، وبسكويت بدون بيض فهو مناسب للصيام خلال الأيام الحالية وهو أيضا مناسب كوصفة سريعة سهلة لعمل حلويات ومقرمشات بسكويت بالمنزل بتكلفة بسيطة واقتصادية. طريقة بسكويت شوكولاته بدون بيض نحتاج إلى ثلاث أكواب من دقيق الفاخر. 3/4 كوب من الزبدة الطرية يفضل في تلك الوصفة الزبدة. او يمكن وضع سمنة مع زيت بنفس كمية. نصف كوب من سكر بودرة. ملعقة كبيرة بيكنج باودر. رشة صغيرة من الملح. عدد 2 ملعقة كبيرة من الكاكاو الخام. ملعقة صغيرة من الفانيليا. كوب من صوص شوكولاته الذائبة. خطوات تحضير بسكويت شوكولاته بدون بيض أولا يمزج كل من السكر مع الزبدة بالمضرب الكهربائي جيدا حتى يكون قوام هش كريمي للخليط.

ثم يضاف عليها الفانيليا مع الاستمرار في الخفق حتى يأخذ لون أبيض ولابد أن يكون كريمي.

ثم في وعاء أخر يتم نخل الدقيق والكاكاو والبيكنج باودر والملح وتقلب كل مكونات مع بعضها البعض.

ثم ضيفي المكونات الجافة بالتدريج إلى مزيج الزبدة والسكر مع التقليب بالمضرب اليدوي حتى تكون لديك عجينة طرية.

في حالة كان عجين طري زيادة أدخليه في الثلاجة حتى يتماسك قليلا لمدة نصف ساعة فقط.

ثم أفردي العجين على طاولة مرشوشة بالقليل من النشا أو الدقيق وإبدأي بتقطيع العجين بالشكل المفضل.

يمكن أستخدام قوالب التقطيع المعدنية لإنها تكون جادة وتعطيك الشكل المرغوب فيه بالضبط.

ثم أحضري صينية الفرن ودهنها بالزبدة أو وضع عليها ورقة زبدة ورصي عليها قطع بسكويت وأدخليه فرن ساخن مسبقا.

بعد أن ينضج البسكويت أتركيه حتى يهدأ في الصينية وعدم نزعه وهو ساخن لعدم تفتته، ثم صبي عليه صوص شوكولاته ساخنة. طريقة بسكويت شوكولاته بدون بيضخطوات تحضير بسكويت شوكولاته بدون بيض

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