طريقة سريعة لتخزين البسلة والجزر في الثلاجة ببساطة لست البيت الممتازة

يعد تخزين البسلة والجزر وحفظ الطعام من الخطوات المهمة التي يجب أن تقوم بها الستات في المنزل، حيث أن هناك مواسم الخضراوات، لذلك يجب عليهم تخزينها لإستخدامها فيما بعد، والكثير من ربات المنزل لا تدرك كيفية تخزين الطعام بطريقة صحيحة، لذلك هنا سوف نقدم طريقة تخزين البسلة والجزر بطريقة سليمة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل دون الحاجة إلى شراءها من الخارج وهناك الكثير من الستات لا يكون لديهم الوقت لتفصيص البسلة وتقطيع الجزر لأن هناك سيدات تعمل في أماكن خارج المنزل، لذلك سوف نقدم هذه الطريقة حتى تستطيع الإنجاز في عملها، لذلك هيا نتعرف علي طريقة تخزين البسلة والجزر في الفريزر. مكونات تخزين الجزر والبسلة مكونات تخزين الجزر والبسلة يحتوي التخزين على مكونين أساسيين لتخزين الجزر والبسلة وهما كالآتي:- كيلو من البسلة الخضراء. نصف كيلو من الجزر. طريقة التخزين طريقة التخزين هناك الكثير من الستات لا يعرفون طريقة تخزين البسلة والجزر في الفريزر لذلك سوف نقدمها ببساطة حتى تستطيع تخزينها هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر إناء من البلاستيك ونقوم بتفصيص حبوب البسلة نقوم بغسلها جيدا بالماء.

بعد ذلك نحضر إناء آخر ونقوم ببشر الجزر بإستخدام مبشرة ونقوم بغسله جيداَ ونقطعه إلى مكعبات صغيرة.

بعد ذلك نحضر إناء عميق ونضع به الماء ونشعل عليه النار ليغلي، عند الغليان نضع الجزر والبسلة ونتركه ليغلي غلوة واحدة.

ثم ننزله من على النار ونقوم بتصفيته باستخدام مصفاة ونتركه ليبرد قليلاً.

بعد ذلك نقوم بإحضار أكياس للتخزين ونضع بها الجزر والبسلة ونقسمه إلى كميات ونغلقه جيداً حتى لا يدخل الهواء داخله وندخله الفريزر.

وبهذا نكون قدمنا طريقة سليمة وصحية لتخزين بسيطة لحفظ الطعام في الفريزر. الوسوم

يعد تخزين البسلة والجزر وحفظ الطعام من الخطوات المهمة التي يجب أن تقوم بها الستات في المنزل، حيث أن هناك مواسم الخضراوات، لذلك يجب عليهم تخزينها لإستخدامها فيما بعد، والكثير من ربات المنزل لا تدرك كيفية تخزين الطعام بطريقة صحيحة، لذلك هنا سوف نقدم طريقة تخزين البسلة والجزر بطريقة سليمة حتى تستطيع ست البيت عملها في المنزل دون الحاجة إلى شراءها من الخارج وهناك الكثير من الستات لا يكون لديهم الوقت لتفصيص البسلة وتقطيع الجزر لأن هناك سيدات تعمل في أماكن خارج المنزل، لذلك سوف نقدم هذه الطريقة حتى تستطيع الإنجاز في عملها، لذلك هيا نتعرف علي طريقة تخزين البسلة والجزر في الفريزر. مكونات تخزين الجزر والبسلة مكونات تخزين الجزر والبسلة يحتوي التخزين على مكونين أساسيين لتخزين الجزر والبسلة وهما كالآتي:- كيلو من البسلة الخضراء. نصف كيلو من الجزر. طريقة التخزين طريقة التخزين هناك الكثير من الستات لا يعرفون طريقة تخزين البسلة والجزر في الفريزر لذلك سوف نقدمها ببساطة حتى تستطيع تخزينها هيا بنا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نحضر إناء من البلاستيك ونقوم بتفصيص حبوب البسلة نقوم بغسلها جيدا بالماء.

بعد ذلك نحضر إناء آخر ونقوم ببشر الجزر بإستخدام مبشرة ونقوم بغسله جيداَ ونقطعه إلى مكعبات صغيرة.

بعد ذلك نحضر إناء عميق ونضع به الماء ونشعل عليه النار ليغلي، عند الغليان نضع الجزر والبسلة ونتركه ليغلي غلوة واحدة.

ثم ننزله من على النار ونقوم بتصفيته باستخدام مصفاة ونتركه ليبرد قليلاً.

بعد ذلك نقوم بإحضار أكياس للتخزين ونضع بها الجزر والبسلة ونقسمه إلى كميات ونغلقه جيداً حتى لا يدخل الهواء داخله وندخله الفريزر.

وبهذا نكون قدمنا طريقة سليمة وصحية لتخزين بسيطة لحفظ الطعام في الفريزر.

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