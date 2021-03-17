سر عمل بسكويت جوز الهند وطريقة عمله ببساطة في المنزل لكى ولعائلتك

يعد بسكويت جوز الهند من الحلويات اللذيذة التى يعشقها الجميع وهو مفيد جداَ للأطفال، حيث يعطيهم الطاقة والحيوية، ايضاً يعتبر هذا النوع من البسكويت إقتصادى لأنه موفر ولا يكلف الكثير عند تحضيره، ايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت في تحضيره، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عمله بسهولة في المنزل، لذلك هيا نتعرف على طريقة عمل بسكويت جوز الهند في المنزل. مقادير عمل بسكويت جوز الهند مقادير عمل بسكويت جوز الهند يحتوي بسكويت جوز الهند على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- كوب ونصف من جوز الهند.

2 كوب ونصف من الدقيق.

2 حبات من البيض.

كوب من السكر البودرة.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

سكر خشن.

كوب وربع من الزبدة السايحة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقوم بتقديم طريقة بسيطة جدا لعمل بسكويت جوز الهند حتى تستطيع ست البيت عمله في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نقوم بإحضار وعاء عميق من البلاستيك ونضع بداخله الزبدة والسكر ونضربهم باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح لونه فاتح. بعد ذلك نقوم بإضافة البيض والبيكينج بودر والفانيليا والدقيق ونخلطهم جيداَ ثم نقوم بإضافة الملح والسكر وجوز الهند ونقلب جيداً ثم نضيفه على الزبدة والسكر. نعجن المكونات جيداً وتفرد باستخدام النشابة وتقطع بقطاعة البسكويت وتشكل حسب الرغبة بعد ذلك نرش السكر الخشن على الوجه ونرصه على صينية مدهونة بالسمن. ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وندخل الصينية الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة تقريباً حتى يصبح لونه ذهبي. بعد ذلك نخرجها من الفرن ويصبح جاهز للتقديم وبهذا نكون قدمنا أحلى حلوى لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفاء الوسوم

يعد بسكويت جوز الهند من الحلويات اللذيذة التى يعشقها الجميع وهو مفيد جداَ للأطفال، حيث يعطيهم الطاقة والحيوية، ايضاً يعتبر هذا النوع من البسكويت إقتصادى لأنه موفر ولا يكلف الكثير عند تحضيره، ايضاً لا يأخذ الكثير من الوقت في تحضيره، وهنا سوف نقدمها بطريقة سهلة وبسيطة حتى تستطيع ست البيت عمله بسهولة في المنزل، لذلك هيا نتعرف على طريقة عمل بسكويت جوز الهند في المنزل. مقادير عمل بسكويت جوز الهند مقادير عمل بسكويت جوز الهند يحتوي بسكويت جوز الهند على مقادير بسيطة وغير مكلفة هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- كوب ونصف من جوز الهند.

2 كوب ونصف من الدقيق.

2 حبات من البيض.

كوب من السكر البودرة.

ملعقة ونصف من البيكنج بودر.

ملعقة صغيرة من الفانيليا.

سكر خشن.

كوب وربع من الزبدة السايحة. طريقة التحضير طريقة التحضير سوف نقوم بتقديم طريقة بسيطة جدا لعمل بسكويت جوز الهند حتى تستطيع ست البيت عمله في المنزل هيا نتعرف عليها وهى كالتالي:- نقوم بإحضار وعاء عميق من البلاستيك ونضع بداخله الزبدة والسكر ونضربهم باستخدام المضرب الكهربائي حتى يصبح لونه فاتح. بعد ذلك نقوم بإضافة البيض والبيكينج بودر والفانيليا والدقيق ونخلطهم جيداَ ثم نقوم بإضافة الملح والسكر وجوز الهند ونقلب جيداً ثم نضيفه على الزبدة والسكر. نعجن المكونات جيداً وتفرد باستخدام النشابة وتقطع بقطاعة البسكويت وتشكل حسب الرغبة بعد ذلك نرش السكر الخشن على الوجه ونرصه على صينية مدهونة بالسمن. ثم نقوم بتسخين الفرن على درجة حرارة 180 درجة مئوية وندخل الصينية الفرن لمدة لا تقل عن 20 دقيقة تقريباً حتى يصبح لونه ذهبي. بعد ذلك نخرجها من الفرن ويصبح جاهز للتقديم وبهذا نكون قدمنا أحلى حلوى لأحلى مشاهدين وبالهنا والشفاء

عرضنا لكم زوارنا الكرام أهم التفاصيل عن خبر سر عمل بسكويت جوز الهند وطريقة عمله ببساطة في المنزل لكى ولعائلتك على دوت الخليج فى هذا المقال ونتمى ان نكون قدمنا لكم كافة التفاصيل بشكل واضح وبمزيد من المصداقية والشفافية واذا اردتكم متابعة المزيد من اخبارنا يمكنكم الاشتراك معنا مجانا عن طريق نظام التنبيهات الخاص بنا على متصفحكم او عبر الانضمام الى القائمة البريدية ونحن نتشوف بامدادكم بكل ما هو جديد.



كما وجب علينا بان نذكر لكم بأن هذا المحتوى منشور بالفعل على موقع ثقفنى وربما قد قام فريق التحرير في دوت الخليج بالتاكد منه او التعديل علية اوالاقتباس منه او قد يكون تم نقله بالكامل ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.