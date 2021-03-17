طريقة عمل المفطح السعودي بخطوات بسيطة وسهلة من الأكلات الخليجية التي تمتاز بالطعم المميز والذيذ، كما أنها تشعر من يتناولها بالتدفئة وبشكل خاص في الأيام الباردة، لذلك فإن الكثير من النساء تعمل على تعلم الأطعمة الشهيرة الخليجية، والتي منها المفطح السعودي التي هي من الأكلات المرتبطة بحفلات الزفاف والولائم ويتم تحضيرها بشكلها التقليدي من خلال طهي خروف كامل مع الأرز بالبهارات. طريقة عمل المفطح السعودي بخطوات بسيطة وسهلة المكونات 2 حبة فلفل أخضر مقطع.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة.

2 ورقة غار.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ربع ملعقة صغيرة من القرنفل.

2 كيلو من لحم الخروف.

2 بصلة كبيرة مقطعة لأرباع.

5 فصوص ثوم.

عود قرفة.

ملعقة صغيرة من الزعفران.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر. مكونات الأرز 4 أكواب أرز بسمتي.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

4 أكواب ماء.

بصلة واحدة كبيرة مفرومة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة كبيرة من السمن.

نصف ملعقة زعفران يتم نقعها في ربع كوب من الماء.

ملح.

فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة من دهن الضاني.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون. خطوات تحضير المفطح السعودي يتم وضع كمية كبيرة من الماء في وعاء على نار متوسطة ويضاف إليه الثوم والحبهان والفلفل الأخضر والبصل والكزبرة وورق الغار والقرفة والقرنفل داخل الوعاء ويترك الماء حتى يغلي.

يجب أن يتم إضافة اللحم والزعفران والبهارات والفلفل الأحمر والفلفل الأسود والثوم البودرة ويتم تركها على النار حتى نضوج اللحم.

بعد تنفيذ الخطوات السابقة يتم إضافة الملح ويترك اللحم حتى الغليان.

ثم يتم رفع قطع اللحم من المرق ووضعها داخل صينية الفرن في درجة حرارة 300 حتى يأخذ اللحم اللون الأحمر.

يجب أن يتم وضع كمية قليلة من الزيت في أحد الأوعية ويوضع الوعاء في تلك الصينية.

ويتم تغطية الصينية بورق القصدير.

يتم تسخين قطعة فحم ووضعها في صينية اللحم وتغطية الصينية. طريقة عمل الأرز يتم تذويب السمن والدهن على النار المتوسطة ثم إضافة البصل ونقلب المكونات ثم نضيف الفلفل الأسود والحبهان والقرفة والملح مع التقليب.

يتم إضافة الأرز ومرق اللحم والتقليب حتى الغليان ويجب تخفيض النار هنا وتغطية الوعاء حتى ينضج الأرز.

يجب أن يتم تصفية الزعفران ويوزع ماء الزعفران على الأرز.

ويتم بعد ذلك وضع كمية من الزيت تكون قليلة في الوعاء ونغطيه.

ثم يتم تسخين قطعة فحم ونضعها في الزيت وتغطية القدر والتقليب جيدًا عند التقديم في طبق التقديم وتغطيته بقطع اللحم. طريقة عمل المفطح السعودي بخطوات بسيطة وسهلة المكوناتمكونات الأرزخطوات تحضير المفطح السعوديالأرز الوسوم

طريقة عمل المفطح السعودي بخطوات بسيطة وسهلة من الأكلات الخليجية التي تمتاز بالطعم المميز والذيذ، كما أنها تشعر من يتناولها بالتدفئة وبشكل خاص في الأيام الباردة، لذلك فإن الكثير من النساء تعمل على تعلم الأطعمة الشهيرة الخليجية، والتي منها المفطح السعودي التي هي من الأكلات المرتبطة بحفلات الزفاف والولائم ويتم تحضيرها بشكلها التقليدي من خلال طهي خروف كامل مع الأرز بالبهارات. طريقة عمل المفطح السعودي بخطوات بسيطة وسهلة المكونات 2 حبة فلفل أخضر مقطع.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان.

ربع ملعقة صغيرة من الكزبرة.

2 ورقة غار.

ملعقة صغيرة من البهارات المشكلة.

ربع ملعقة صغيرة من القرنفل.

2 كيلو من لحم الخروف.

2 بصلة كبيرة مقطعة لأرباع.

5 فصوص ثوم.

عود قرفة.

ملعقة صغيرة من الزعفران.

ربع ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود.

نصف ملعقة صغيرة من الثوم المطحون.

نصف ملعقة صغيرة من الفلفل الأحمر. مكونات الأرز 4 أكواب أرز بسمتي.

نصف ملعقة صغيرة من القرفة المطحونة.

4 أكواب ماء.

بصلة واحدة كبيرة مفرومة ناعم.

نصف ملعقة صغيرة من القرنفل المطحون.

ملعقة كبيرة من السمن.

نصف ملعقة زعفران يتم نقعها في ربع كوب من الماء.

ملح.

فلفل أسود.

2 ملعقة كبيرة من دهن الضاني.

نصف ملعقة صغيرة من الحبهان المطحون. خطوات تحضير المفطح السعودي يتم وضع كمية كبيرة من الماء في وعاء على نار متوسطة ويضاف إليه الثوم والحبهان والفلفل الأخضر والبصل والكزبرة وورق الغار والقرفة والقرنفل داخل الوعاء ويترك الماء حتى يغلي.

يجب أن يتم إضافة اللحم والزعفران والبهارات والفلفل الأحمر والفلفل الأسود والثوم البودرة ويتم تركها على النار حتى نضوج اللحم.

بعد تنفيذ الخطوات السابقة يتم إضافة الملح ويترك اللحم حتى الغليان.

ثم يتم رفع قطع اللحم من المرق ووضعها داخل صينية الفرن في درجة حرارة 300 حتى يأخذ اللحم اللون الأحمر.

يجب أن يتم وضع كمية قليلة من الزيت في أحد الأوعية ويوضع الوعاء في تلك الصينية.

ويتم تغطية الصينية بورق القصدير.

يتم تسخين قطعة فحم ووضعها في صينية اللحم وتغطية الصينية. طريقة عمل الأرز يتم تذويب السمن والدهن على النار المتوسطة ثم إضافة البصل ونقلب المكونات ثم نضيف الفلفل الأسود والحبهان والقرفة والملح مع التقليب.

يتم إضافة الأرز ومرق اللحم والتقليب حتى الغليان ويجب تخفيض النار هنا وتغطية الوعاء حتى ينضج الأرز.

يجب أن يتم تصفية الزعفران ويوزع ماء الزعفران على الأرز.

ويتم بعد ذلك وضع كمية من الزيت تكون قليلة في الوعاء ونغطيه.

ثم يتم تسخين قطعة فحم ونضعها في الزيت وتغطية القدر والتقليب جيدًا عند التقديم في طبق التقديم وتغطيته بقطع اللحم. طريقة عمل المفطح السعودي بخطوات بسيطة وسهلة المكوناتمكونات الأرزخطوات تحضير المفطح السعوديالأرز

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