أسرار عمل ألجبنه الرومي في المنزل مثل المحلات بطريقة بسيطة وبمكونات بسيطة

أسرار عمل ألجبنه الرومي في المنزل، نظرا لأن ألجبنه الرومي من الجبن المحببة لدي الكثير من الأطفال وكذلك الكبار، فلجأت ستات البيوت إلي صنعها في المنزل لغلو ثمنها، وهنا سوف أتناول في الحديث معكم عن أسهل الطرق لعمل ألجبنه الرومي في المنزل . طريقة عمل أسرار عمل ألجبنه الرومي في المنزل طريقة عمل أسرار عمل ألجبنه الرومي في المنزل قد تستخدم ألجبنه ألرومي في تحضير الكثير من الوجبات لذلك يجب معرفة تحضيرها بطريقة أمنه في المنزل . مكونات عمل ألجبنه الرومي كوبين من الحليب

كوب من الزبادي

ثلث كوب من الماء

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الملح

علبة قشطه طريقة تحضير ألجبنه الرومي في المنزل نحضر إناء ونضع فيه الحليب ونرفعه على النار حتى تمام الغليان .

نضيف عليه كوب الزبادي ونستمر في التقليب، ثم نرفعه من على النار ونضيف عليه ألقشطه والملح والفلفل الأسود ونقلب جيدا .

نحضر شاش أبيض ونضع فيه هذا الخليط من الجبن، ونتركه حتى يتصفى جيدا من الماء .

نحضر قالب ونضع فيه ألجبنه ونتركها حتى تتجمد، ثم تقطع إلي شرائح رفيعة ثم تصير جاهزة للأكل وبالهنأ . طريقة عمل ألجبنه الرومي في المنزل بمكونات بسيطة مكونات عمل ألجبنه الروميطريقة تحضير ألجبنه الرومي في المنزلطريقة عمل ألجبنه الرومي في المنزل بمكونات بسيطة ينصح بتناول ألجبنه الرومي وخاصة للأطفال لأنها تحتوى على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة لصحة أطفالنا . مكونات تحضير ألجبنه الرومي خمس مثلثات من ألجبنه

كوب من الماء

كوب من النشا

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الملح

كوب من زيت الذرة

كوب من اللبن البودرة طريقة تحضير ألجبنه الرومي في المنزل نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه ألجبنه المثلثات، والزيت، والماء، ونضرب لمدة دقيقتين .

نضيف الملح، والنشا، واللبن البودرة، ونستمر في الضرب حتى يصبح القوام متماسك نسبيا .

نحضر إناء ونضع فيه ماء، ونتركه حتى يغلي ثم نحضر إناء حراري علي شكل مستطيل وندهنه بالزيت ثم نصب فيه الخليط .

نضع الإناء في الماء المغلي ونتركه لمدة ساعة، ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد .

نقطع ألجبنه الرومي إلي شرائح رفيعة، ثم تقدم جاهزة للأكل وبألف هنا على قلوبكم . مكونات تحضير ألجبنه الروميطريقة تحضير ألجبنه الرومي في المنزل الوسوم

أسرار عمل ألجبنه الرومي في المنزل، نظرا لأن ألجبنه الرومي من الجبن المحببة لدي الكثير من الأطفال وكذلك الكبار، فلجأت ستات البيوت إلي صنعها في المنزل لغلو ثمنها، وهنا سوف أتناول في الحديث معكم عن أسهل الطرق لعمل ألجبنه الرومي في المنزل . طريقة عمل أسرار عمل ألجبنه الرومي في المنزل طريقة عمل أسرار عمل ألجبنه الرومي في المنزل قد تستخدم ألجبنه ألرومي في تحضير الكثير من الوجبات لذلك يجب معرفة تحضيرها بطريقة أمنه في المنزل . مكونات عمل ألجبنه الرومي كوبين من الحليب

كوب من الزبادي

ثلث كوب من الماء

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الملح

علبة قشطه طريقة تحضير ألجبنه الرومي في المنزل نحضر إناء ونضع فيه الحليب ونرفعه على النار حتى تمام الغليان .

نضيف عليه كوب الزبادي ونستمر في التقليب، ثم نرفعه من على النار ونضيف عليه ألقشطه والملح والفلفل الأسود ونقلب جيدا .

نحضر شاش أبيض ونضع فيه هذا الخليط من الجبن، ونتركه حتى يتصفى جيدا من الماء .

نحضر قالب ونضع فيه ألجبنه ونتركها حتى تتجمد، ثم تقطع إلي شرائح رفيعة ثم تصير جاهزة للأكل وبالهنأ . طريقة عمل ألجبنه الرومي في المنزل بمكونات بسيطة مكونات عمل ألجبنه الروميطريقة تحضير ألجبنه الرومي في المنزلطريقة عمل ألجبنه الرومي في المنزل بمكونات بسيطة ينصح بتناول ألجبنه الرومي وخاصة للأطفال لأنها تحتوى على العديد من المعادن والفيتامينات الهامة لصحة أطفالنا . مكونات تحضير ألجبنه الرومي خمس مثلثات من ألجبنه

كوب من الماء

كوب من النشا

ملعقة صغيرة من الفلفل الأسود

ملعقة صغيرة من الملح

كوب من زيت الذرة

كوب من اللبن البودرة طريقة تحضير ألجبنه الرومي في المنزل نحضر الخلاط الكهربائي ونضع فيه ألجبنه المثلثات، والزيت، والماء، ونضرب لمدة دقيقتين .

نضيف الملح، والنشا، واللبن البودرة، ونستمر في الضرب حتى يصبح القوام متماسك نسبيا .

نحضر إناء ونضع فيه ماء، ونتركه حتى يغلي ثم نحضر إناء حراري علي شكل مستطيل وندهنه بالزيت ثم نصب فيه الخليط .

نضع الإناء في الماء المغلي ونتركه لمدة ساعة، ثم نرفعه من على النار ونتركه حتى يبرد .

نقطع ألجبنه الرومي إلي شرائح رفيعة، ثم تقدم جاهزة للأكل وبألف هنا على قلوبكم . مكونات تحضير ألجبنه الروميطريقة تحضير ألجبنه الرومي في المنزل

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