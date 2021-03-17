تعرفي علي طريقة عمل الماسكات الطبيعية لنضارة البشرة الدهنية وعلاجها

تعرفي على ماسكات طبيعة للبشرة الدهنية حيث يجب الاعتناء بالبشرة الدهنية لأنها تعاني العديد من المشاكل التي تجعل البشرة تفقد حيوتها ونضرتها، ومن ضمن صفات البشرة الدهنية أنها لامعة ولها ملمس طري وماسمتها واسعة، كما أنها كثيرة البثور والرؤوس السوداء وذلك بسبب أفزازها للكثير من الدهون الطبيعية.

ماسكات طبيعة للبشرة الدهنية

إن اهتمام المرأة ببشرتها تعد من اهم أولويتها لحصولها علي الجمال والنضارة، لذلك يجب الاهتمام بشكل خاص بالبشرة الدهنية، وهذه اهم الماسكات الطبيعية للعناية بالبشرة الدهنية ماسك الليمون يعتبر الليمون من الأشياء الأكثر فعالية في حل مشكلات البشرة الدهنية.

مكونات الوصفة

ملعقة كبيرة من عصير الليمون

نصف ملعقة كبيرة من الماء

بعض قطع القطن

طريقة التحضير

أحضار وعاء ويتم وضع فيه الماء وعصير الليمون، وتقليبهم جيدا. تبليل قطع القطن بهذا المزيج ووضعها علي الوجه. ترك هذا الماسك علي الوجه لمدة 10دقائق، ثم بعد ذلك غسل الوجه بالماء الدافئ. يجب عمل هذا الماسك يوميا للحصول علي افضل نتيجة.

ماسك ماء الورد للبشرة الدهنية

يعد ماء الورد من بانه منظف ومطهر جيد للبشرة كما انه يساعد علي ترطبيها.

المكونات

معلقة صغيرة من ماء الورد

معلقة صغيرة من الجلسرين

معلقة صغيرة من عصير الليمون

طريقة التحضير

أحضاري وعاء صغير ثم وضع كل من الجلسرين وماء الورد والليمون. تقليب هذا المزيج جيدا حتى يصبح متجانس. وضع هذا الخليط علي الوجه لمدة 20 دقيقة، ثم غسل الوجه بالماء الدافئ. يجب استخدام هذا الخليط يوميا للحصول علي النتيجة المطلوبة.

ماسك التفاح للبشرة الدهنية

يحتوي التفاح على الحموضية وأيضا علي أحسام دافعية تساعد علي تقليل أفزاز الزيوت للبشرة الدهنية

المكونات

أحضاري تفاحة واحدة

بعض عصير الليمون

بعض عصير التفاح

ملعقتين كبيرتين دقيق

ملعقة كبير نشا

طريقة التحضير