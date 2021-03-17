طريقة عمل القراقيش الفلاحي بطريقة جدتي الأصلية القديمة ريحتها تحفة

طريقة عمل القراقيش الفلاحي بطريقة جدتي الأصلية القديمة نقدمها لكم من خلال موقعنا ثقفني، حيث أن طريقة عمل القراقيش من الطرق السهلة التي يمكن عملها في المنزل وتعتبر القراقيش من المخبوزات التي يتم صنعها في المناسبات مثل الأعياد أو في الأوقات العادية، بجانب كثرة الطرق التي يمكن تحضير القراقيش بها.

طريقة عمل القراقيش الفلاحي بطريقة جدتي

يتم عمل القراقيش بشكل مستمر كنوع من أنواع الوجبات الخفيفة التي يمكن تناولها في أي وقت دون التقيد بأي نوع من المناسبات وذلك بسبب سهولة عمله ومذاقها اللذيذ.

ويتم عمل القراقيش ويتم تناوله في وجبة الإفطار ونظراً بسهولة أكله فإن الكثير من الأشخاص يفضل تناولها في أي مكان مثل العمل أو المدارس وغيرها من الأماكن الأخرى.

خمس أكواب من الدقيق.

كوب ونصف من السمن.

نصف كوب من الزيت.

مقدار ثلاث معالق كبيرة من السمسم.

نصف ملعقة ملح .

2 ملعقة كبيرة من الخميرة الفورية.

ملعقة صغيرة من السكر.

وكوب ماء دافئ

يتم وضع نصف كوب من الماء الدافئ في كوب ثم نقوم بإذابة الخميرة الفورية بها مع السكر ويتم تقليبه بشكل جيد ونتركهم حتى يرتفع.

نقوم بوضع الدقيق في إناء مجوف ثم نقوم بوضع ذره الملح عليها.

في الجانب الآخر على نار هادئة يتم تسييح السمن مع الزيت.

نقوم بصب السمن مع الزيت في منتصف الدقيق بكل هدوء.

ثم نقوم بالتقليب بمعلقة خشب مع بعضها البعض حتى يتشرب السمن ولا يبقى له أثر مع الدقيق ثم نتركه حتى يهدأ .

ونقوم بتقليبه مرة أخرى باليد ثم نقوم بإضافة الماء مع الخميرة ونعجن بشكل جيد حتى يصبح العجين متناسق ولين.

نترك العجين حتى يختمر في مكان دافئ ويتم تغطيته بشكل جيد.

بعد أن يختمر العجين تقوم بتقطيع وتشكيله على شكل كرات.

ثم نقوم بفرده ووضعها في صينية حتى يختمر مرة ثانية.

مكونات عمل القراقيشطريقة تحضير القراقيش

بعد أن يختمر بشكل جيد نقوم بإشعال الفرن عند درجة حرارة 180 نضع الصواني حتى يحمر الخبز وينضح لمدة 40 دقيقة تقريباً ثم نقوم بإخراجه وتقديمه عند الإفطار.